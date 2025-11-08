Jubilados desaparecidos en Chubut: la macabra pista que encontraron cerca de la camioneta Continúan los rastrillajes cerca de la zona donde impactó el GPS del celular de Juana Inés Morales. En la búsqueda se incorporó un dron para cubrir un radio de 6 kilómetros. Sin embargo, los efectivos policiales encontraron un posible rastro que podría resolver el caso. Por







A pocos días de cumplirse un mes de su desaparición continúa la búsqueda.

Continúa la incertidumbre en torno a la desaparición de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales en Chubut, en el último rastrillaje del viernes, ubicado sobre las rutas 1 y 3, la playa de Restinga Alí, cañadones y la ladera de un cerro, la policía encontró "fuertes olores de putrefacción".

Según informó el medio El Chubut, los rastrillajes se realizaron en torno al último registro de GPS del teléfono celular de Juana Morales, desde Ruta 1 hasta la playa de Restinga Alí.

"La pesquisa se extendió desde la zona donde fue encontrado el vehículo, siguiendo el cañadón en dirección Oeste e incluyendo la ladera del cerro, donde, en rastrillajes previos, efectivos habían percibido fuertes olores de putrefacción", detallaron.

Rastrillaje jubilados Chubut 8-11-25 Rastrillaje de la pareja de jubilados desaparecidos. Imágenes compartidas por el medio El Chubut. La Unidad de Bomberos informó que “la movilización se realiza a solicitud de la Policía del Chubut, a través de la División Búsqueda de Personas, para continuar con la búsqueda de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder”.

Hace unos días, se sumó a la búsqueda un perro especialista, que ya había colaborado en los rastrillajes semanas atrás y trabajó codo a codo con Roco, un integrante de la Brigada K9 aunque esté enfocado en la búsqueda genérica. La decisión de volver a incorporarlo, ya que no se encontraron nuevos rastros que permitan dar con el paradero.