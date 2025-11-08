8 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

¿Sabías que aún vive un animal que coexistió con los dinosaurios? Es un mamífero venenoso

Este pequeño roedor es un catálogo de rarezas: parece un topo, pero tiene una trompa similar a la de los elefantes y una glándula que produce veneno. Su linaje apareció hace 70 millones de años.

Por
Actualmente quedan solo dos especies de este extraño animal

Actualmente quedan solo dos especies de este extraño animal, ambas en el Caribe.

Redes sociales
  • El almiquí es un pequeño mamífero que vive en el Caribe, particularmente en Cuba, Haití y República Dominicana.
  • Es el último representante de la familia Solenodontidae, que apareció hace 70 millones de años y convivió con los dinosaurios.
  • Es similar a un topo, con una trompa para cazar insectos y una glándula que le permite inyectar veneno cuando duerme.
  • Está en peligro de extinción debido a la caza furtiva y la destrucción de su hábitat natural.

Cuando pensamos en animales que convivieron con los dinosaurios, seguramente los primeros que nos vengan a la cabeza sean los tiburones, las gallinas o los cocodrilos, cuyos ancestros vivieron hace millones de años. Sin embargo, existe uno muchísimo más raro: un mamífero venenoso.

quienes estan exentos de pagar la vtv en noviembre 2025
Te puede interesar:

Quiénes están exentos de pagar la VTV en noviembre 2025

Se trata del almiquí, un pequeño animal que podría definirse como una mezcla de musaraña, topo y erizo. Debido a sus hábitos nocturnos y su carácter huidizo, recién fue descubierto en 1833. Es el último representante de la familia Solenodontidae, que apareció en la Tierra hace 70 millones de años y sobrevivió al meteorito que acabó con los dinosaurios.

Actualmente solo existen dos especies de este linaje. Una es el almiquí de Cuba (Solenodon cubansus), catalogado como "en peligro de extinción" por la Unión para la Conservación de la Naturaleza; y la otra es el almiquí de La Española (Solenodon paradoxus), que se encuentra en Haití y República Dominicana, y se considera como "preocupación menor".

Almiquí

Así es el almiquí, el mamífero venenoso que coexistió con los dinosaurios

El almiquí es un mamífero nocturno y solitario que se alimenta de insectos. Mide unos 30 centímetros de largo, con una cola que puede alcanzar casi el mismo tamaño. Describirlo es complicado ya que acumula particularidades y rarezas, algo similar a lo que sucede con el ornitorrinco.

Este pequeño roedor tiene muy mala visión, como los topos, pero lo compensa con un excelente sentido del olfato. Cuenta con una trompa extensible, similar a la de los elefantes, que puede doblarse en ángulos de 90 grados para cazar insectos. Además, tiene una glándula en la mandíbula inferior que le permite inyectar veneno cuando muerde, y la utiliza para defenderse de sus depredadores.

Durante mucho tiempo se pensó que el almiquí se había extinguido, pero en 2003 se descubrieron colonias pequeñas y aisladas. Hoy está amenazado por la pérdida de su hábitat natural, la caza furtiva y la aparición de especies introducidas por el hombre, como los perros y los gatos.

Noticias relacionadas

Cuáles son las claves para ahorrar con el aire acondicionado.

Por qué hay que poner el aire acondicionado en 23 en verano y no en 24

A pocos días de cumplirse un mes de su desaparición continúa la búsqueda. 

Jubilados desaparecidos en Chubut: la macabra pista que encontraron cerca de la camioneta

Matilda se mudó a Buenos Aires para poder estudiar en la UBA. 

Investigan el presunto femicidio de una estudiante boliviana que murió tras caer de un balcón

La Conferencia de las Partes llega por primera vez a la Amazonía.

Comienza la cumbre climática COP30 en Brasil: todo lo que tenés que saber

El modelo de dos comidas vuelve a aparecer en el debate sobre longevidad.

Por qué hay que comer dos veces al día, según un experto en longevidad

Los bomberos le salvaron la vida  a un bebé de 1 año y medio.

Milagro en Tandil: Bomberos le salvaron la vida a un bebé de un año y medio sin signos vitales

Rating Cero

La nueva temporada llegó a Netflix el 30 de octubre.
play

La serie de Netflix que dejó a todos sorprendidos con su nueva temporada: tiene 8 capítulos

El filme en el que que además actúan Lady Gaga y Sam Elliott obtuvo cinco nominaciones en los Premios Oscar: Mejor Película, Mejor Actor por Bradley Cooper, Mejor Actriz por Lady Gaga, Mejor Actor Secundario por Sam Elliott y Mejor Canción Original, ganando la estatuilla en este último rubro.
play

Cuál es la trama de Nace una estrella, la famosa película que ahora se puede ver en Netflix

Las nuevas Películas que llegan a Netflix tras su éxito en taquillas
play

Fue nominada a mejor película, tiene estrellas en su elenco y con su música ahora emociona a todos en Netflix: qué película es

Dos películas aclamadas por la crítica lideran el catálogo de Netflix.

Dos películas de Netflix que cuentan con más del 90% de aprobación en Rotten Tomatoes

Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

Benson Boone mostró su nueva imagen y sorprendió con su evolución artística.
play

La impresionante transformación del cantante de Beautiful Things, su canción más viral

últimas noticias

Actualmente quedan solo dos especies de este extraño animal, ambas en el Caribe.

¿Sabías que aún vive un animal que coexistió con los dinosaurios? Es un mamífero venenoso

Hace 47 minutos
Quiénes están exentos de pagar la VTV en noviembre 2025

Quiénes están exentos de pagar la VTV en noviembre 2025

Hace 48 minutos
play
La nueva temporada llegó a Netflix el 30 de octubre.

La serie de Netflix que dejó a todos sorprendidos con su nueva temporada: tiene 8 capítulos

Hace 48 minutos
El club espera recuperar una parte de los millones que pagó por el jugador.

Llegó a un grande del fútbol argentino hace muy poco y ya puede irse en el próximo mercado de pases

Hace 48 minutos
Cuáles son las claves para ahorrar con el aire acondicionado.

Por qué hay que poner el aire acondicionado en 23 en verano y no en 24

Hace 49 minutos