11 de abril de 2026 Inicio
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Escándalo en un avión: detuvieron a un futbolista de Gimnasia de Jujuy por una amenaza de bomba

El defensor Emiliano Endrizzi fue arrestado tras asegurar que portaba un artefacto explosivo. La situación generó un operativo de seguridad arriba de la aeronave, que aún no había partido del aeropuerto.

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Momento de la detención de Emiliano Endrizzi. 

Captura de video

El futbolista Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, fue arrestado este sábado por lanzar una supuesta amenaza de bomba a bordo de un avión, episodio que derivó en la revisión total del aeropuerto antes del despegue hacia Buenos Aires. Un pasajero grabó el momento exacto en el cual las autoridades se lo llevaron detenido.

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La Policía de Seguridad Aeroportuaria aplicó el procedimiento del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (Gedex). Tras completar la operación, el resultado fue negativo ya que "no se detectó ningún artefacto", según confirmaron las fuentes oficiales.

La intervención afectó el viaje del Lobo jujeño hacia Carlos Casares, donde este domingo va a enfrentar a Agropecuario por el torneo de la Primera Nacional. Un usuario de X compartió un video donde la policía se lleva esposado al defensor dentro de la aeronave.

El protocolo y las demoras generadas sembraron dudas sobre la disponibilidad del jugador a futuro, más aún porque se trata de un compromiso importante para Gimnasia de Jujuy de cara a la continuidad del campeonato.

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"La compañía informa que el vuelo FO5181, que debía despegar a las 13:25 del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy con destino a Buenos Aires, recibió una amenaza de bomba por parte de un pasajero", informó Flybondi en un comunicado. Añadió que "se trata del segundo hecho de estas características en las últimas 48 horas, lo que genera un impacto directo en la operación".

"Como consecuencia de la irresponsabilidad de este pasajero, la operación del día se verá afectada, con demoras y cancelaciones impactando en más de 1.200 pasajeros", remarcó la empresa, y señaló que "evalúa impulsar las acciones que por derecho correspondan contra todos los eventuales responsables".

Quién es Emiliano Endrizzi

El defensor catamarqueño de 32 años debutó profesionalmente en Instituto de Córdoba durante la temporada 2014. Luego militó en Independiente Rivadavia de Mendoza y arribó a Jujuy a principios del año pasado. Disputó 8 partidos en este certamen nacional y convirtió 4 goles con la camiseta del equipo jujeño.

La secuencia de operativos en la terminal provocó un despliegue de personal especializado e intervención de las fuerzas de seguridad ante la mirada de todos. Las medidas preventivas generaron demoras en diversos vuelos comerciales y modificaron la logística del club.

Endrizzi utilizó expresiones escalofriantes: según una pasajera que presenció el episodio, "dijo que iban a explotar todos". Las autoridades abrieron una investigación judicial, con consecuencias graves para el jugador arrestado y también para la institución deportiva.

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Emiliano Endrizzi en Gimnasia de Jujuy.

Emiliano Endrizzi en Gimnasia de Jujuy.

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