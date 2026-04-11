11 de abril de 2026 Inicio
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Al borde de la muerte: salvó a su amigo que se electrocutó en una cancha de fútbol

En redes sociales se viralizó un video donde un adolescente recibe una gran descarga eléctrica, su amigo se da cuenta y hace lo imposible para poder salvarle la vida.

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Ambos adolescentes se electrocutaron durante 10 segundos.

Ambos adolescentes se electrocutaron durante 10 segundos.

Captura video.

Un joven salvó a su amigo de morir electrocutado en Brasil. En redes sociales se viralizó un video donde un adolescente recibe una descarga eléctrica; al darse cuenta, su compañero corre para poder ayudarlo, tira con fuerza de su pierna y logra ponerlo a salvo.

En el video se puede observar el supuesto fantasma de una mujer.
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El espeluznante episodio ocurrió dentro de una cancha deportiva ubicada en un condominio de Maceió, en Brasil, el pasado 2 de abril. Una cámara de seguridad del complejo logró registrar a los amigos mientras jugaban descalzos con una pelota.

Cuando uno de ellos se acercó a la puerta metálica para cerrarla y evitar que la pelota saliera de la cancha, recibió una fuerte descarga eléctrica, perdió el equilibrio y cayó sobre la reja.

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Al notar que algo malo sucedía, su amigo se acercó corriendo para ayudarlo. Sin embargo, cuando lo tocó también recibió parte de la descarga, por lo que se alejó unos centímetros.

Con mucho coraje, el adolescente decidió tirar de las piernas de su amigo para que se soltara de la estructura. Con esta acción logró salvarle la vida, ya que el joven pudo soltar la reja y cayó al suelo. Según el medio local TV Pajuçar, ambos permanecieron 10 segundos electrocutados, pero ninguno resultó herido.

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