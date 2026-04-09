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"Se sentaba y...", el desagradable comportamiento de Brian Sarmiento en los vestuarios de fútbol

Se viralizó una entrevista a un excompañero del futbolista que reveló la insólita conducta que el participante de Gran Hermano tenía al cambiarse después de un partido. Sigue igual en el reality.

Brian Sarmiento en Quilmes.

Brian Sarmiento en Quilmes.

Las redes sociales albergaban una advertencia clave sobre el comportamiento que luego Brian Sarmiento desplegaría en la casa de Gran Hermano. Su excompañero de vestuario Facundo Parra reveló que el exfutbolista se paseaba "desnudo" y con un cigarrillo "en la boca" porque se cambiaba "lejos del baño".

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"Un delincuente, boludo. Entraba y se cambiaba lejos del baño del vestuario. No me acuerdo dónde, pero pasaba en bolas con un pucho en la boca. Se sentaba y garcaba con la puerta abierta", describió, sin filtro, el delantero en Cuerpo Técnico por Fox Sports.

Parra se sinceró: "Yo miraba todo eso y decía: 'No puede ser, esto no es real'. Es el peor ejemplo que puede haber. O sea, Brian, por favor le decía. Hay chicos acá".

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"Que aprendan. ¿Sabés lo que pasaba? Que después yo iba al entrenamiento y era el primero entrenando, después iba al partido y era el primero que quería ganar", se justificó Sarmiento en ese intercambio, sin una pizca de arrepentimiento.

El presentador del programa, Juancho Russo, lo cruzó: "Eso es casetear. Estar cagando con la puerta abierta... No se soluciona todo jugando. Hay que portarse bien". El hermanito le retrucó: "Me hubiese gustado tenerte en el vestuario. Sabés cómo te iba a corregir".

Las respuestas del exfutbolista que pasó por Estudiantes de La Plata, Racing Club, Arsenal de Sarandí, All Boys, Quilmes, Banfield y Newell’s Old Boys, entre otros, anticipaba lo que luego sería su comportamiento adentro de la casa más famosa del país.

Los desnudos de Brian Sarmiento en Gran Hermano

La primera semana Sarmiento sorprendió a sus convivientes y no tuvo ningún tipo de pudor para cambiarse la ropa interior en una habitación llena, trasladando la costumbre de un vestuario al reality show. En redes sociales pidieron su expulsión inmediata debido a esto.

No fue el último desnudo del ex jugador de fútbol en Gran Hermano. A fin de marzo salió corriendo desnudo del baño para atender el teléfono del Big Brother para ganar la chance de elegir a 10 jugadores y dejarlos sin fiesta. Con los pantalones y la ropa interior por los tobillos, el exdeportista llegó primero al teléfono y, esta vez, se tapó los genitales con la campera que tenía puesta.

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