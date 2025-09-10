10 de septiembre de 2025 Inicio
En septiembre 2025 vencen muchas multas y no tendrás que pagarlas: qué debés saber

Un grupo de conductores con infracciones quedará exento de pagarlas gracias a una medida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las multas de tránsito cumplen un doble objetivo: prevenir infracciones y sancionar a quienes no respetan las normas de seguridad vial. Estas medidas resultan esenciales para mantener el orden en las calles y, sobre todo, para disminuir la cantidad de accidentes. La aplicación de sanciones busca concientizar sobre la importancia de respetar las reglas y proteger la vida de todos los usuarios de la vía pública.

ARCA informó cómo acceder al cambio de obra social del Monotributo
Cómo podés cambiar la obra social del monotributo de ARCA en septiembre 2025

La magnitud de la multa depende directamente de la gravedad de la infracción. No es comparable estacionar en un lugar prohibido con conducir a alta velocidad en una zona residencial. De este modo, el sistema de sanciones busca mantener justicia y proporcionalidad frente a cada tipo de falta.

En definitiva, las multas de tránsito representan una herramienta clave para la seguridad vial. Su función principal no consiste únicamente en castigar, sino también en educar y prevenir conductas imprudentes. Establecer consecuencias económicas claras fomenta una cultura de respeto y responsabilidad al volante, beneficiando a toda la sociedad.

Qué multas vencen en septiembre 2025

El tiempo de prescripción de una multa de tránsito, es decir, el período a partir del cual la sanción deja de ser exigible legalmente, depende de la provincia donde se cometió la infracción. En la Ciudad de Buenos Aires, las multas aplicadas antes de septiembre de 2020 ya no requieren pago, ya que el plazo que tenía el Estado para reclamar su cobro expiró.

Aunque la multa haya prescripto legalmente, la infracción puede continuar figurando en el historial del vehículo. Este aspecto, aunque no implique una deuda activa, puede generar dificultades en el futuro. La presencia de la falta en el historial puede complicar trámites como la transferencia del automóvil a otro titular o la renovación de la licencia de conducir.

Por lo tanto, aun cuando la ley exima del pago de la multa por prescripción, la infracción puede seguir afectando al conductor. Resulta fundamental revisar el historial de multas del vehículo y del titular para evitar inconvenientes en trámites futuros, dado que la prescripción económica no siempre elimina por completo los registros administrativos.

La iniciativa también representa un paso hacia una ciudad más digitalizada y conectada, donde los trámites puedan resolverse de forma simple y desde cualquier lugar.

Cuál es el plazo de vencimiento de las multas en diferentes provincias

Según el artículo 89 de la Ley Nacional de Tránsito, la mayoría de las jurisdicciones argentinas distingue dos tipos de infracciones: leves y graves. La diferencia principal entre ambas se relaciona con el tiempo de prescripción, es decir, el período durante el cual una multa conserva validez legal. Las faltas leves prescriben en un lapso más corto, mientras que las graves pueden mantenerse vigentes hasta cinco años.

El tiempo de prescripción varía entre provincias, ya que cada jurisdicción aplica sus propias normativas. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, las faltas leves prescriben a los 2 años y las graves a los 5, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el plazo es de 5 años para todas las infracciones, sin importar la gravedad.

Otras provincias manejan criterios distintos. Mendoza divide las infracciones en tres categorías: 2 años para leves, 3 para graves y 4 para gravísimas. Chaco sigue el modelo bonaerense, mientras que Neuquén y Córdoba unifican el plazo a 3 años para todas las faltas. En Corrientes, San Juan y Tierra del Fuego, el período de prescripción es de 2 años, sin distinción de gravedad.

La disparidad en los plazos resulta evidente en todo el país. Formosa establece 1 año para faltas leves y 2 para graves, mientras que Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta y San Luis aplican 5 años para todas las infracciones. Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán siguen el criterio general de la Ley Nacional, evidenciando que la legislación vial no se encuentra completamente unificada.

