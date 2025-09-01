1 de septiembre de 2025 Inicio
Con aumento: este es el valor de la VTV para septiembre 2025

El Gobierno incrementó los valores que regirán para el trámite en 2025.

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

En la provincia de Buenos Aires, el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) registró un aumento que afecta a todas las categorías de vehículos. Este ajuste, vigente actualmente, modifica el valor que los conductores deben pagar para cumplir con este trámite obligatorio, destinado a garantizar la seguridad vial y el buen estado de los automóviles.

A pesar del incremento vigente, el panorama para los conductores podría cambiar de manera significativa. Un proyecto de ley en análisis propone un nuevo aumento que se sumaría al ya aplicado, generando un impacto mucho mayor en el presupuesto de los bonaerenses a partir de septiembre.

En caso de que la propuesta legislativa avance, los propietarios de vehículos enfrentarán una suba adicional y considerable en el costo de la VTV. La medida busca ajustar el valor del servicio a la situación económica, aunque su implementación podría afectar de manera notable el gasto anual de los conductores.

Cuánto cuesta la VTV a partir de septiembre 2025

Con el reciente incremento del 25,5%, los precios para la segunda mitad del año quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Vehículos de hasta 2.500 kg: $79.640
  • Vehículos de más de 2.500 kg: $143.353
  • Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kg: $47.784
  • Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $71.676
  • Motos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $31.856
  • Motos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $47.784
  • Motos de más de 600 cc: $63.712

Estos nuevos valores buscan reflejar la actualización necesaria para cubrir los costos operativos del servicio y garantizar la seguridad vial en la provincia. Los conductores deberán tenerlos en cuenta al planificar sus trámites para evitar contratiempos y cumplir con la normativa vigente.

Qué multa podés recibir por no hacer la VTV en septiembre 2025

Realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) constituye una obligación legal para todos los conductores en la provincia de Buenos Aires. Este trámite no solo permite circular, sino que también garantiza que el vehículo se encuentre en condiciones óptimas para transitar, asegurando la seguridad de quien conduce y de terceros. Circular sin la VTV vigente incrementa el riesgo de accidentes y expone al conductor a sanciones importantes.

El incumplimiento de esta normativa puede derivar en una multa económica considerable. Si un agente de tránsito detiene un vehículo y detecta que no cuenta con la VTV vigente o que esta se encuentra vencida, aplicará una sanción. El monto de la multa varía según la gravedad de la infracción, con cifras que oscilan entre $145.200 y $435.600, representando un costo significativo para el conductor.

Además de la sanción económica, circular sin la VTV vigente puede derivar en la retención de la licencia de conducir o del vehículo. En casos más graves, las autoridades pueden decidir inmovilizar el automóvil hasta que se regularice la situación, generando inconvenientes tanto económicos como logísticos para la movilidad diaria del conductor.

Con los ajustes de precios de la VTV previstos para septiembre de 2025, resulta aún más relevante que los conductores bonaerenses mantengan el trámite al día. El costo de la multa por no cumplir con la verificación supera ampliamente el valor del servicio, que para vehículos de hasta 2500 kg se ubica en $79.640,87. Por ello, la alternativa más segura y económica consiste en realizar la verificación a tiempo y garantizar una circulación legal y segura.

