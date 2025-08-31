Qué conductores pueden pagar la mitad del trámite al hacer la VTV a partir de septiembre 2025 El anuncio despertó expectativas, ya que implica un alivio económico y una modificación en la manera en que se abona el trámite. Por







La VTV viene con descuentos para aprovechar

A partir de septiembre de 2025, se implementará un nuevo beneficio relacionado con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que generó interés entre distintos grupos de conductores. La medida apunta a determinados titulares de vehículos, quienes podrían acceder a condiciones especiales al momento de realizar el trámite.

Los conductores interesados buscan conocer quiénes podrían ser alcanzados y qué requisitos deberán cumplir para acceder a esta posibilidad. La novedad también genera preguntas sobre los plazos, procedimientos y documentación necesarios.

Quiénes pueden hacer la VTV con 50% de descuento vtv-verificacion-tecnica-vehicular.webp A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población Aunque normalmente cada persona debe pagar el monto completo del trámite, recientemente se anunció que un grupo de beneficiarios tendrá la posibilidad de obtener un descuento del 50%.

El beneficio está destinado a jubilados y pensionados de bajos ingresos en la Provincia de Buenos Aires, cuyo ingreso no supere el equivalente a dos salarios mínimos ($322.000).

Cuáles son los requisitos para pedir el 50% de descuento en la VTV Para poder acceder a este beneficio, es necesario presentar la siguiente documentación: