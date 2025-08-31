31 de agosto de 2025 Inicio
Qué conductores pueden pagar la mitad del trámite al hacer la VTV a partir de septiembre 2025

El anuncio despertó expectativas, ya que implica un alivio económico y una modificación en la manera en que se abona el trámite.

Por
A partir de septiembre de 2025, se implementará un nuevo beneficio relacionado con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que generó interés entre distintos grupos de conductores. La medida apunta a determinados titulares de vehículos, quienes podrían acceder a condiciones especiales al momento de realizar el trámite.

Los conductores interesados buscan conocer quiénes podrían ser alcanzados y qué requisitos deberán cumplir para acceder a esta posibilidad. La novedad también genera preguntas sobre los plazos, procedimientos y documentación necesarios.

Quiénes pueden hacer la VTV con 50% de descuento

Aunque normalmente cada persona debe pagar el monto completo del trámite, recientemente se anunció que un grupo de beneficiarios tendrá la posibilidad de obtener un descuento del 50%.

El beneficio está destinado a jubilados y pensionados de bajos ingresos en la Provincia de Buenos Aires, cuyo ingreso no supere el equivalente a dos salarios mínimos ($322.000).

Cuáles son los requisitos para pedir el 50% de descuento en la VTV

Para poder acceder a este beneficio, es necesario presentar la siguiente documentación:

  • Último recibo de haberes.

  • Comprobante de titularidad del vehículo.

  • Constancia de vigencia de la VTV.

