ARCA busca detectar inconsistencias en el monotributo: qué debés saber

Se trata de un mecanismo que apunta a revisar con mayor detalle ciertos aspectos del régimen simplificado y que podría alcanzar a más de un contribuyente.

Los trabajadores de ARCA informaron que estarán atentos a ciertos aspectos puntuales este mes

El monotributo siempre está en el centro de la escena cuando se trata de control fiscal y obligaciones de los contribuyentes. En los últimos meses, distintas medidas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) despertaron atención entre trabajadores independientes y pequeños comerciantes que buscan mantenerse al día con sus aportes.

ARCA informó cómo acceder al cambio de obra social del Monotributo
Cómo podés cambiar la obra social del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Ahora, una nueva iniciativa suma expectativas e inquietudes. La pregunta que surge es clara: ¿qué busca detectar exactamente el organismo y cuáles son los puntos clave que deben tener en cuenta quienes se encuentran dentro del régimen?

Qué busca ARCA respecto al monotributo en septiembre 2025

ARCA implementó nuevos mecanismos de control sobre el monotributo con el fin de detectar inconsistencias en las declaraciones de ingresos.

Entre las medidas se incluye el acceso a movimientos bancarios, el cruce de información con proveedores de servicios y la detección de operaciones que superen los topes de cada categoría.

En caso de hallar irregularidades, el organismo podrá llevar adelante diferentes acciones: auditorías presenciales en sectores con mayor riesgo de evasión, notificaciones digitales para quienes no hayan hecho la recategorización e incluso convocatorias presenciales para presentar documentación cuando existan diferencias relevantes entre lo declarado y lo verificado.

Desde ARCA señalaron que el objetivo es reforzar la fiscalización, reducir la evasión y asegurar que todos los contribuyentes cumplan sus obligaciones en igualdad de condiciones.

