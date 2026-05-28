28 de mayo de 2026 Inicio
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"Barrelier es el camino a Agostina", la abogada del padre cuestionó la última versión que dio el detenido

Fernanda Alaniz negó que la menor con la que ingresó Claudio Barrelier a su casa haya sido su hija, tal como aseguró en su declaración, y afirmó que está "confirmadísimo" que se trata de Agostina Vega.

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Barrelier es el camino a Agostina, la abogada del padre cuestionó la última versión que dio el detenido

La abogada que representa al padre de Agostina Vega, Fernanda Alaniz, cuestionó la última declaración del detenido Claudio Barrelier en la que insistió que la niña con la que se ve que ingresa a su casa es su hija, no Agostina. "Si Agostina salió de esa casa, él tiene algo que ver. Él es el camino a Agostina, él está preso y Agostina no está", apuntó.

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Alaniz aseguró que presumía que el abogado de Barrelier "iba a ir por ese lugar", en referencia a declarar que la niña que aparece en el video no es Agostina. "Si fuera la defensa, haría lo mismo, no me parece nada innovador", reconoció la abogada.

"No teníamos las cámaras hasta ayer a la noche y ayer a la noche confirmamos que la que entró a la casa con Barrelier fue la nena, está confirmadísimo", remarcó la abogada querellante y reiteró: "Él entró a su casa con Agostina, ¿salió Agostina de ahí? No tenemos las imágenes, todavía no están liberadas por la Fiscalía". La causa continúa bajo secreto de sumario y se espera que se levante mañana.

Alaniz recordó que Barrelier "tiene antecedentes por hurto, por amenazas, por privación ilegítima de la libertad" y aseguró que "se llevó a Agostina y tiene que decir dónde está".

"¿Qué hacía Agostina siendo citada por Barrelier a las 22:30 un día sábado en el que la ciudad estaba toda concentrada en el centro por el partido de Belgrano?", cuestionó la mujer y señaló: "Estaba toda la policía concentrada en todo el centro de Córdoba".

Qué dijo el abogado de Claudio Barrelier tras la declaración indagatoria

El abogado del detenido, Jorge Sánchez del Bianco, detalló que Barrelier "mantuvo su postura: sigue sosteniendo la existencia del auto rojo" en la declaración indagatoria y "precisó detalles de dónde habría sido ese famoso encuentro".

"La criatura que entra con él al domicilio en el famoso video que está circulando es su hija y no Agostina, ratificó que Agostina nunca estuvo en su domicilio", remarcó la defensa del principal sospechoso por la desaparición de la adolescente de 14 años. Aún así, el abogado afirmó que Barrelier "nunca negó que haya estado con él".

Sánchez del Bianco explicó que "el fiscal cuenta con 10 días hábiles para resolver su situación procesal" después de que Garzón asegurara que continuaría detenido.

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