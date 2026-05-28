Los detalles del antecedente por secuestro de Claudio Barrelier, el detenido por la desaparición de Agostina Vega

La pesquisa sumó videos, antecedentes judiciales y contradicciones en la versión del único imputado mientras continúan los rastrillajes para dar con el paradero de la adolescente en Córdoba.

Se conoció parte del historial de Claudio Barrelier previo a la detención en el marco de la causa por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba.

La investigación por la desaparición de Agostina Vega , la adolescente de 14 años buscada intensamente en Córdoba desde el sábado 23 de mayo , dio un giro decisivo con la detención de Claudio Gabriel Barrelier , de 33 años , señalado como la última persona que estuvo con la menor antes de que se perdiera todo contacto. El caso, que ya se encuentra bajo Alerta Sofía , es encabezado por el fiscal Raúl Garzón , quien mantiene el expediente bajo secreto de sumario mientras avanzan allanamientos y pericias en distintos puntos de la capital cordobesa.

En las últimas horas se conoció que Barrelier posee un antecedente judicial por privación ilegítima de la libertad calificada . Según trascendió, en 2025 fue denunciado por su expareja en una causa vinculada a un episodio de violencia de género y secuestro. El acusado permaneció cerca de 20 días detenido antes de recuperar la libertad bajo condiciones judiciales, entre ellas presentaciones periódicas ante la fiscalía. Aunque no tenía condena firme , el antecedente volvió a quedar bajo la lupa tras su arresto por la desaparición de Agostina.

De acuerdo con la investigación, Agostina tomó un remis desde barrio General Mosconi hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo , en barrio Cofico , donde un hombre pagó el viaje y caminó junto a ella . Ese hombre sería Barrelier. Para la fiscalía, el video incorporado recientemente al expediente resulta clave porque mostraría a ambos ingresando a la vivienda del sospechoso , contradiciendo la versión inicial del detenido sobre la aparición de un supuesto Volkswagen Gol rojo en el que la menor habría continuado viaje.

Barrelier trabajaba en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba y figuraba vinculado a la empresa Squad Security . Además, investigadores analizan sus redes sociales y distintos elementos secuestrados durante los allanamientos realizados en su domicilio de barrio Cofico. En paralelo, la familia de Agostina insiste en que la adolescente pudo haber sido engañada por alguien conocido y reclama respuestas urgentes mientras continúa la intensa búsqueda en toda la provincia.

Qué dijo el abogado de Claudio Barrelier tras el video en el que se lo ve con Agostina Vega

El abogado defensor de Barrelier, Jorge Sánchez del Bianco, reconoció que mantendrá una “extensa charla” con su cliente luego de la difusión del video donde se observaría al acusado ingresando junto a Agostina a la vivienda de barrio Cofico. “Me tengo que mantener a lo que dijo mi representado, que es que la menor nunca ingresó al domicilio”, afirmó el letrado, aunque admitió que las imágenes podrían modificar el escenario judicial.

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“Si son ellos tendrá que dar explicaciones”, sostuvo Sánchez del Bianco al ser consultado sobre la grabación difundida por medios cordobeses. El abogado aclaró que todavía no puede confirmar oficialmente la identidad de las personas que aparecen en el video debido a la calidad de las imágenes y al secreto de sumario que rige en la causa. Sin embargo, reconoció que el contenido de la filmación complica la defensa del acusado.

Según la versión brindada por Barrelier a su abogado, Agostina lo habría llamado para pedirle ayuda para pagar el remis porque no tenía dinero. “Él se acerca, paga el viaje y luego caminan unas cuadras”, explicó el defensor. Después, siempre según el relato del detenido, la menor le habría pedido que la llevara a la casa de un amigo y, ante la negativa, apareció un automóvil rojo donde supuestamente subió antes de desaparecer. Esa hipótesis ya comenzó a ser descartada por la investigación.

Mientras tanto, el abogado Carlos Nayi, representante legal de la madre de Agostina, sostuvo que existen elementos para mantener “cauto optimismo” respecto a la posibilidad de encontrar con vida a la adolescente. En tanto, la causa continúa avanzando con nuevos allanamientos, análisis de cámaras de seguridad y pericias sobre teléfonos celulares, mientras Córdoba permanece conmocionada por uno de los casos policiales más impactantes de 2026.