Cómo podés cambiar la obra social del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Septiembre abre un nuevo capítulo para los contribuyentes del Monotributo que desean revisar su cobertura de salud. Cada año, la posibilidad de realizar cambios en la obra social despierta interés y genera consultas entre quienes buscan ajustar sus opciones según necesidades personales pero siguiendo la línea de posibilidades brindadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La noticia cobró relevancia entre profesionales independientes y pequeños comerciantes, quienes deben estar atentos a los plazos y requisitos establecidos por el organismo recaudador. Ahora, podés realizar el trámite de manera digital a través del portal oficial de ARCA. Leé el paso a paso.
De qué forma podés cambiar la obra social del monotributo en ARCA
arca
Paso a paso para elegir la obra social siendo monotributista en el nuevo registro de ARCA.
Pasos para realizar el cambio:
Este proceso es anual y solo se puede efectuar una vez entre enero y diciembre. Además, deberás permanecer afiliado a la nueva obra social durante al menos un año.
Para confirmar su afiliación, los monotributistas deben presentar una serie de documentos:
Estos requisitos permiten que el trámite se realice de manera correcta y sin inconvenientes.