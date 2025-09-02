2 de septiembre de 2025 Inicio
Cómo podés cambiar la obra social del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Mientras se acerca la fecha límite para efectuar las modificaciones, muchos monotributistas se preparan para informarse y tomar decisiones.

ARCA informó cómo acceder al cambio de obra social del Monotributo

Septiembre abre un nuevo capítulo para los contribuyentes del Monotributo que desean revisar su cobertura de salud. Cada año, la posibilidad de realizar cambios en la obra social despierta interés y genera consultas entre quienes buscan ajustar sus opciones según necesidades personales pero siguiendo la línea de posibilidades brindadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Conocé los topes actuales de cada categoría de ARCA
Cuál es el límite de facturación de cada categoría del monotributo de ARCA en septiembre 2025

La noticia cobró relevancia entre profesionales independientes y pequeños comerciantes, quienes deben estar atentos a los plazos y requisitos establecidos por el organismo recaudador. Ahora, podés realizar el trámite de manera digital a través del portal oficial de ARCA. Leé el paso a paso.

De qué forma podés cambiar la obra social del monotributo en ARCA

arca
Paso a paso para elegir la obra social siendo monotributista en el nuevo registro de ARCA.

Pasos para realizar el cambio:

  1. Ingresá al sitio web de ARCA con tu número de CUIT y Clave Fiscal.

  2. Habilitá el servicio "Mi SSSalud" si aún no está disponible.

  3. Accedé a la sección "Formularios de opciones de cambio" y seleccioná "Nueva Opción".

  4. Elegí el régimen "Monotributo" y completá los datos personales requeridos.

  5. Indicá el motivo de la gestión y marcá la opción "Elección de obra social / prepaga".

  6. Buscá y confirmá el prestador elegido.

  7. Finalizá el proceso incorporando al titular y, si corresponde, a los familiares adheridos.

Este proceso es anual y solo se puede efectuar una vez entre enero y diciembre. Además, deberás permanecer afiliado a la nueva obra social durante al menos un año.

Para confirmar su afiliación, los monotributistas deben presentar una serie de documentos:

  • Recibo de pago del monotributo.

  • DNI, tanto original como copia.

  • Formulario 184/F.

  • Formulario 152.

Estos requisitos permiten que el trámite se realice de manera correcta y sin inconvenientes.

