4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

ARCA eliminó la obligación de informar sobre operaciones entre residentes y extranjeros

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero derogó dos resoluciones de 2012 que establecía un régimen de información para intercambios entre argentinos y agentes del exterior.

Por
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anuló un régimen de información de 2012.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anuló un régimen de información de 2012.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó un régimen de información que obligaba a comunicar todo tipo de operaciones económicas, incluso aquellas gratuitas, celebradas entre residentes argentinos y extranjeros.

Ciertos contribuyentes deberán abonar altas cifras a ARCA este mes
Te puede interesar:

Atención monotributistas: este grupo deberá pagar más de un millón de pesos a ARCA en septiembre 2025

La medida se implementó a través de la Resolución General 5752/2025 del organismo recaudatorio, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Juan Pazo.

El texto deroga las resoluciones generales 3.285 y 3.364, de 2012, aunque "sin perjuicio de su aplicación a los hechos acaecidos durante sus respectivas vigencias".

ARCA

La Resolución General 3.285/2012 obligaba a informar "toda operación económica, cualquiera sea su naturaleza, aún a título gratuito, concertada entre residentes en el país y quienes actúen en carácter de representantes de sujetos o entes del exterior".

Por su parte, la Resolución General 3.364/2012, contenía actualizaciones que aplicaban al régimen de información y definía nuevos plazos para brindar los datos y una serie de programas destinados a facilitar la carga virtual.

La norma se enmarca en el Decreto 353/2025, en el que el Poder Ejecutivo Nacional encomendó a ARCA la "simplificación normativa en materia de regímenes de información, fiscalización y de otros regímenes a su cargo".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los trabajadores de ARCA informaron que estarán atentos a ciertos aspectos puntuales este mes

ARCA busca detectar inconsistencias en el monotributo: qué debés saber

ARCA informó cómo acceder al cambio de obra social del Monotributo

Cómo podés cambiar la obra social del monotributo de ARCA en septiembre 2025

ARCA.

La recaudación tributaria alcanzó $15.359.108 millones en agosto y marcó una variación interanual del 30%

Conocé los topes actuales de cada categoría de ARCA

Cuál es el límite de facturación de cada categoría del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

Estos son los nuevos controles que tiene ARCA sobre los monotributistas: qué multas podés recibir

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Cuánto se paga por el monotributo de ARCA en septiembre 2025

Rating Cero

El recoocido actor, protagonista de Tarzán llegó a Netflix en otro personaje muy distinto.
play

Esta película sobre un príncipe vikingo protagonizada por Alexander Skarsgård es furor en Netflix: de cuál se trata

El intérprete de Rocky en la versión teatral pasó por el Movistar Arena para ver a la banda y recibió un homenaje especial.

Nico Vázquez sorprendió en el show de Erreway: la dedicatoria especial de Benjamín Rojas

Gimena Accardi rompió el silencio.

Gimena Accardi rompió el silencio y habló sobre su supuesto romance con un hombre de 20 años

El actor de Friends falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años.

La "Reina de la ketamina" se declaró culpable de venderle la dosis fatal a Matthew Perry

Erreway tocó en un Movistar Arena colmado.

El emotivo renacer de Erreway: clásicos inolvidables, madurez en escena y un show que superó las expectativas

Millie Bobby Brown y un nuevo look descontracturado.

Millie Bobby Brown compartió su look descontracturado: corpiño animal print y jean tiro bajo

últimas noticias

Se conoció la grilla del Cosquín 2026.

Se conoció la grilla del festival Cosquín Rock 2026

Hace 3 minutos
play
El recoocido actor, protagonista de Tarzán llegó a Netflix en otro personaje muy distinto.

Esta película sobre un príncipe vikingo protagonizada por Alexander Skarsgård es furor en Netflix: de cuál se trata

Hace 10 minutos
¿Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el 7 de septiembre?.

Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el domingo 7 de septiembre en 2025

Hace 14 minutos
Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro.

Se activa el 5 de septiembre: cuál es el descuento que tiene Cuenta DNI para todos los viernes del mes

Hace 16 minutos
Su popularidad en ascenso da una muestra de un cambio en las preferencias hacia prendas y accesorios más saludables.

Cómodas y a la moda: así son las zapatillas barefoot que se establecen como la tendencia del momento

Hace 19 minutos