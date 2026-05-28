Una criminóloga elaboró el perfil de Claudio Barrelier, detenido por el caso Agostina Vega: "Pérdida de control"

Un análisis de la declaración y los movimientos posteriores del acusado arrojaron datos sobre un comportamiento "desbordado" e "improvisado" del único detenido por la desaparición de la menor en Córdoba.

La investigación del caso de Agostina Vega, la menor de 14 años que es buscada desde el 24 de mayo en Córdoba , arrojó datos insospechados sobre Claudio Barrelier , el único detenido en la causa hasta el momento. "Se vio desborado".

A pesar del secreto de sumario, trascendió que el sospechoso de 34 años conocía a la adolescente, era amigo de la mamá, Melisa Heredia, o por lo menos se veían esporádicmante. Él fue la última persona que la vio y cuya declaración, este miércoles, dejó más dudas que conclusiones, según los investigadores.

Con estos datos, la perfiladora criminal Constanza Lamarque evaluó el comportamiento de Barrelier, alojado actualmente en la cárcel de Bouwer, sobre lo que hizo posteriormente el hombre y habló de "improvisación" y "pérdida de control".

Lamarque habló del encuentro entre la menor y el detenido, que él la citó a su casa y que según ella i ntentó montar una escena que pareciera cotidiana y sin planificación previa.

En cuanto al pedido de un remis , por parte de Agostina, remarcó que "la dejó que buscara el remís por su cuenta", con la posibilidad de que fuera un chofer conocido, y no pagó el total del viaje .

Además, la analista criminal subrayó un "error" del sospechoso: el hombre dejó a la joven 150 metros antes de lo previsto pensando que así no llamaría la atención, y que según ella tuvo un efecto contario: "Él piensa que por dejarla 150 metros más adelante no va a llamar la atención y es justamente lo contrario... hubo una serie de decisiones que evidencian que el hombre se vio desbordado por la situación”, detalló la especialista en TN.

alerta sofia AGOSTINA DESAPARECIDA CORDOBA

Estado actual de la causa

Agostina Vega sigue desaparecida y se encuentra activa la Alerta Sofía. La justicia de Córdoba avanza en qué hizo la menor de 14 años en las últimas horas del 24 de mayo. A pesar del secreto de sumario, hay un video donde se confirmó que la adolescente fue a una casa donde estaba el único detenido Claudio Barrelier, quien declaró y surgieron contradicciones entre el remisero que la llevó a la vivienda que regenteaba el acusado y otros hombres. Se están peritando los celulares de la chica y la madre, ya que ambas habrían tenido comunicación con el hombre detenido de 33 años.