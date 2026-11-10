Quién es Alice Huang, la empresaria acusada de seducir al fundador de Nvidia y espiar para China

La ejecutiva china habría mantenido una relación sentimental con Jensen Huang, máximo responsable del gigante estadounidense de fabricación de microchips. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos sospechan que aprovechó ese vínculo para obtener información estratégica sobre la industria de la inteligencia artificial.

Alice Huang, también conocida por su nombre chino Huang Le, pasó de desenvolverse en los círculos empresariales de la industria tecnológica asiática a convertirse en una de las protagonistas de una controversia que involucra a Nvidia , la inteligencia estadounidense y la disputa geopolítica entre Washington y Beijing.

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La empresaria china es señalada por las autoridades de Estados Unidos como una presunta agente de inteligencia que habría utilizado su cercanía con Jensen Huang , fundador y director ejecutivo de Nvidia, para recopilar información sobre uno de los sectores tecnológicos más sensibles del mundo.

La historia reúne dos cuestiones que hasta hace poco transitaban por carriles separados: una relación extramatrimonial del empresario taiwanés-estadounidense y una investigación sobre una posible operación de espionaje chino dirigida contra una de las compañías más importantes de Estados Unidos. Jensen Huang reconoció ante sus empleados que había sido infiel a su esposa , aunque no mencionó públicamente el nombre de la mujer involucrada. Fueron las investigaciones periodísticas las que identificaron a Alice Huang como la persona con la que habría mantenido ese vínculo.

Las sospechas sobre la empresaria, sin embargo, van mucho más allá de su vida privada. Según revelaciones de The New York Times , los organismos de inteligencia estadounidenses habrían llegado a la conclusión de que Huang trabajaba para Beijing y buscaba obtener información confidencial sobre Nvidia y su máximo responsable. Hasta el momento, no se hicieron públicas pruebas concluyentes que permitan establecer qué información habría conseguido ni si efectivamente transmitió secretos empresariales o gubernamentales.

Los datos disponibles sobre la vida de Alice Huang son escasos y buena parte de su trayectoria profesional procede de perfiles publicados en bases de datos empresariales chinas que no pudieron ser verificados de manera independiente.

De acuerdo con una ficha localizada en una plataforma de información sobre fondos de inversión, Huang habría trabajado inicialmente como periodista en medios de comunicación chinos, entre ellos la televisión estatal CCTV y Hunan TV. Posteriormente habría desarrollado una carrera en el sector financiero, con antecedentes laborales en HSBC y CITIC Securities, una de las principales compañías de valores de China.

Su recorrido profesional la habría llevado luego al negocio de la infraestructura tecnológica. Entre marzo y noviembre de 2023 ocupó un cargo directivo en Megaspeed International, una compañía radicada en Singapur dedicada a los centros de datos y al alquiler de capacidad informática para empresas que necesitan entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial.

La firma había sido constituida originalmente en 2015 bajo el nombre de 7Road International, vinculada a una compañía china de videojuegos. Posteriormente cambió su denominación y reorientó sus actividades hacia el negocio de la computación de alto rendimiento.

Megaspeed se convirtió en una empresa relevante para la investigación debido a sus operaciones con equipamiento de Nvidia. Según las informaciones publicadas por The New York Times, compañías vinculadas a su estructura habrían adquirido miles de millones de dólares en tecnología de la firma estadounidense. Washington investigaba desde 2024 si parte de esos recursos informáticos terminaban a disposición de clientes chinos, en posibles operaciones destinadas a eludir las restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses también examinaron la posibilidad de que la infraestructura de centros de datos permitiera a empresas chinas acceder a procesadores avanzados sin necesidad de importarlos directamente. Megaspeed rechazó las acusaciones de irregularidades y sostuvo que sus actividades se desarrollaban dentro del marco legal.

La relación con Jensen Huang y las sospechas de espionaje

La cercanía entre Alice Huang y el fundador de Nvidia comenzó a quedar expuesta a partir de fotografías y registros audiovisuales de encuentros empresariales. Ambos fueron vistos juntos en reuniones del sector tecnológico y en eventos privados. Una de las escenas que adquirió mayor notoriedad ocurrió en mayo de 2025, durante la feria Computex, en Taipéi.

En aquella oportunidad, Jensen Huang organizó una cena en un restaurante de la capital taiwanesa a la que asistió la empresaria. Las imágenes difundidas por medios de comunicación muestran gestos de familiaridad entre ambos, incluido un beso en la mejilla, y registran que abandonaron el establecimiento en el mismo automóvil.

La investigación periodística también reconstruyó encuentros anteriores y contactos de Huang con referentes de la industria de los semiconductores y la inteligencia artificial. Para los investigadores estadounidenses, esa posición le habría permitido acceder a espacios de intercambio empresarial y establecer una relación de confianza con el máximo ejecutivo de Nvidia.

Según las versiones difundidas por The New York Times y otros medios internacionales, los organismos de inteligencia habrían monitoreado a la empresaria durante al menos un año y compartido sus conclusiones con funcionarios de alto rango del Gobierno estadounidense. Las sospechas apuntan a que Beijing podría haber intentado utilizar la relación sentimental para conseguir información sobre la compañía y, eventualmente, influir en su posición respecto de las ventas de procesadores avanzados al mercado chino.

La controversia adquirió una nueva dimensión cuando Jensen Huang reconoció ante los empleados de Nvidia que había mantenido una relación extramatrimonial. El empresario pidió disculpas a su esposa, Lori, y a sus hijos, y manifestó su disposición a colaborar con la investigación independiente que puso en marcha el directorio de la compañía.

Por su parte, el Gobierno chino rechazó las acusaciones. El portavoz de la Cancillería, Guo Jiakun, calificó las versiones sobre una supuesta operación de espionaje como afirmaciones sin fundamento y una campaña destinada a desprestigiar a Beijing.

Nvidia, mientras tanto, aseguró que no tiene motivos para considerar que se hayan comprometido secretos comerciales o información vinculada con la seguridad nacional estadounidense. La investigación interna deberá determinar si existió alguna filtración, cuál fue el alcance de la relación entre Huang y la empresaria y si el vínculo personal pudo formar parte de una operación de inteligencia.

Alice Huang, cuya ubicación actual no fue confirmada públicamente, tampoco realizó declaraciones para responder a las acusaciones. Así, su figura permanece en el centro de un caso en el que confluyen intereses empresariales, relaciones personales y la creciente competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.