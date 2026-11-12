12 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

El fundador de Nvidia tuvo una tercera relación extramatrimonial con otra empleada de la compañía

Jensen Huang sumó una tercera infidelidad a su esposa Lori. Según confirmó la agencia internacional de noticias Reuters, se trata de otra empleada de la compañía, cuya identidad todavía no trascendió.

Por
Jensen Huang

Jensen Huang, fundador de Nvidia y exCEO.

Tras la renuncia del fundador de Nvidia a su puesto de CEO, se conoció una tercera infidelidad a su esposa Lori. A las dos amantes de Jensen Huang ya conocidas, la supuesta espía china Alice Huang y la vicepresidenta de atención médica de la compañía, Kimberly Powell, se les suma otra empleada de la empresa, cuya identidad y puesto todavía no trascendieron.

Alice Huang, acusada por EEUU de ser espía al servicio de China.
Te puede interesar:

Quién es Alice Huang, la empresaria acusada de seducir al fundador de Nvidia y espiar para China

Dos personas al tanto de esta tercera relación extramatrimonial se la confirmaron a la agencia internacional de noticias Reuters, pero no trascendió la identidad de la tercera mujer y los intentos de contactarla no tuvieron éxito. Por su parte, Nvidia declinó hacer comentarios. Jensen Huang y un representante de la junta directiva de Nvidia no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La segunda amante fue revelada por The Wall Street Journal y la primera por The New York Times. El último domingo, la comisión directiva de Nvidia había iniciado una investigación a su CEO debido a "preocupaciones sobre seguridad nacional" y el empresario se había mostrado colaborativo. Este jueves presentó su renuncia.

Desde la compañía emitieron un comunicado donde informaron que desde en su lugar asumió "Colette Kress, actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia, ha aceptado el cargo de directora ejecutiva interina". Aunque el Consejo de Administración de la empresa comenzará la "búsqueda de un director ejecutivo permanente y considerará candidatos internos y externos".

La salida de Huang frenó la caída de las acciones que llegaron a desplomarse hasta casi un 12% este jueves en Wall Street. Tras el comunicado de la renuncia, recortaron las pérdidas y cerraron con una baja del 4,3%.

Cómo empezó la novela de espionaje e infidelidad del exCEO de Nvidia

Según The Wall Street Journal, el gobierno de Estados Unidos concluyó el año pasado que Alice pasaba información a Beijing mientras trabajaba con Nvidia en centros de datos en Asia.

Hace dos semanas, cuando el New York Times publicó la primera versión de esta historia, Nvidia había respondido que su CEO se reúne con miles de ejecutivos de clientes por año y que no había nada raro.

De acuerdo a esta investigación periodística, el secretario de Estado, Marco Rubio, supervisó la redacción de un memorando altamente clasificado en mayo, en el que se advertía a altos funcionarios de la administración de Donald Trump que el director ejecutivo de Nvidia mantenía una estrecha relación con una espía china.

Jensen Huang y Alice Huang.

Jensen Huang y Alice Huang.

Funcionarios estadounidenses concluyeron que Alice había sido reclutada para espiar por el principal servicio de inteligencia de China, el Ministerio de Seguridad del Estado, según el mismo medio estadounidense.

Bloomberg publicó que Huang había negado tener algo más que una relación "normal" con ella. El Financial Times informó el último viernes que el gobierno creía que el vínculo entre ambos era sentimental y no solo de trabajo. Y el último domingo, Huang dejó de negarlo. El empresario admitió la infidelidad en un comunicado dirigido a sus empleados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Martín Carranza, sacerdote de la arquidiócesis de Córdoba frente al papa León XIV.

La voz de la fe: quién es el sacerdote con discapacidad que le habló a León XIV gracias a la IA

GPT-6 Cyber, un nuevo modelo optimizado para ciberseguridad superior a Astra en esa categoría.

OpenAI lanzó GPT-6 Cyber, una IA capaz de hallar fallas críticas de seguridad y crear parches

El nuevo sistema de inteligencia artificial en iOS.

La nueva Siri con IA llegó a la Argentina: para qué sirve y cuáles son los iPhone compatibles

Ante las consultas, la transformación digital desplazó a la crisis ambiental en la lista de amenazas globales.

Expertos en riesgos aseguran tener más temor por la IA que por el cambio climático

El estrecho vínculo entre los argentinos y la Inteligencia Artificial generativa.

Argentina lidera el uso semanal de Inteligencia Artificial: causas y evolución de esta relación estrecha

La alternativa digital indispensable para compartir archivos multimedia en WhatsApp.

No es solo el botón HD: así se pueden mandar las fotos en WhatsApp con la mejor calidad posible

Rating Cero

Carmen Barbieri habló de su estado de salud.

Carmen Barbieri rompió el silencio tras su internación y reveló el dramático momento que vivió: "No podía ni hablar"

Entre los primeros ganadores argentinos se encuentran Milo J, CA7RIEL & Paco Amoroso y el Quinteto Astor Piazzolla, quienes consiguieron destacarse durante la Premiere, la ceremonia previa a la gala principal en la que se entregan buena parte de los galardones.

Latin Grammy 2026: los argentinos que ya ganaron premios y los artistas que buscan hacer historia

La Joaqui y Luck Ra.
play

"Aunque ya no estés aquí...", Luck Ra sorprendió con una frase de desamor a tres meses de su ruptura con La Joaqui

Pese a las diferencias del pasado, la pareja logró recomponer su vínculo y ahora se prepara para dar el sí en Colombia.
play

Ella lo denunció por violencia y robo, pero se reconciliaron y ahora anunciaron su casamiento: los detalles

Noir cerró sus redes sociales ante el hostigamiento mental que le generaron las críticas virtuales.

Emanuel Noir de Ke Personajes denunció hostigamiento policial: "Me siento preso en mi propia ciudad"

El video del feroz ida y vuelta entre Mauro Icardi y Martín Migueles.

Se filtró el video del enfrentamiento entre Mauro Icardi y Martín Migueles: "Yo te rompo la boca"

últimas noticias

Un lobo marino apareció en la puerta de una vivienda en Necochea. 

"Pensé que era mi perro": el increíble hallazgo de un vecino de Necochea en la puerta de su casa

Hace 27 minutos
El papa León XIV impulsó el turismo en la Argentina.

El turismo por el papa León XIV en Argentina: cómo impactó el fin de semana largo en las provincias

Hace 29 minutos
Carmen Barbieri habló de su estado de salud.

Carmen Barbieri rompió el silencio tras su internación y reveló el dramático momento que vivió: "No podía ni hablar"

Hace 30 minutos
Jensen Huang, fundador de Nvidia y exCEO.

El fundador de Nvidia tuvo una tercera relación extramatrimonial con otra empleada de la compañía

Hace 32 minutos
El presidente Javier Milei.

Ante empresarios, Milei ratificó su plan de convertir a Argentina en un polo tecnológico: "Hay más trabajo que nunca"

Hace 39 minutos