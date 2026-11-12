El fundador de Nvidia tuvo una tercera relación extramatrimonial con otra empleada de la compañía

Jensen Huang sumó una tercera infidelidad a su esposa Lori. Según confirmó la agencia internacional de noticias Reuters, se trata de otra empleada de la compañía, cuya identidad todavía no trascendió.

Tras la renuncia del fundador de Nvidia a su puesto de CEO , se conoció una tercera infidelidad a su esposa Lori . A las dos amantes de Jensen Huang ya conocidas, la supuesta espía china Alice Huang y la vicepresidenta de atención médica de la compañía, Kimberly Powell , se les suma otra empleada de la empresa , cuya identidad y puesto todavía no trascendieron.

Quién es Alice Huang, la empresaria acusada de seducir al fundador de Nvidia y espiar para China

Dos personas al tanto de esta tercera relación extramatrimonial se la confirmaron a la agencia internacional de noticias Reuters, pero no trascendió la identidad de la tercera mujer y los intentos de contactarla no tuvieron éxito. Por su parte, Nvidia declinó hacer comentarios . Jensen Huang y un representante de la junta directiva de Nvidia no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La segunda amante fue revelada por The Wall Street Journal y la primera por The New York Times. El último domingo, la comisión directiva de Nvidia había iniciado una investigación a su CEO debido a "preocupaciones sobre seguridad nacional" y el empresario se había mostrado colaborativo. Este jueves presentó su renuncia.

Desde la compañía emitieron un comunicado donde informaron que desde en su lugar asumió " Colette Kress , actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia, ha aceptado el cargo de directora ejecutiva interina ". Aunque el Consejo de Administración de la empresa comenzará la "búsqueda de un director ejecutivo permanente y considerará candidatos internos y externos".

La salida de Huang frenó la caída de las acciones que llegaron a desplomarse hasta casi un 12% este jueves en Wall Street . Tras el comunicado de la renuncia, recortaron las pérdidas y cerraron con una baja del 4,3% .

Cómo empezó la novela de espionaje e infidelidad del exCEO de Nvidia

Según The Wall Street Journal, el gobierno de Estados Unidos concluyó el año pasado que Alice pasaba información a Beijing mientras trabajaba con Nvidia en centros de datos en Asia.

Hace dos semanas, cuando el New York Times publicó la primera versión de esta historia, Nvidia había respondido que su CEO se reúne con miles de ejecutivos de clientes por año y que no había nada raro.

De acuerdo a esta investigación periodística, el secretario de Estado, Marco Rubio, supervisó la redacción de un memorando altamente clasificado en mayo, en el que se advertía a altos funcionarios de la administración de Donald Trump que el director ejecutivo de Nvidia mantenía una estrecha relación con una espía china.

Jensen Huang y Alice Huang.

Funcionarios estadounidenses concluyeron que Alice había sido reclutada para espiar por el principal servicio de inteligencia de China, el Ministerio de Seguridad del Estado, según el mismo medio estadounidense.

Bloomberg publicó que Huang había negado tener algo más que una relación "normal" con ella. El Financial Times informó el último viernes que el gobierno creía que el vínculo entre ambos era sentimental y no solo de trabajo. Y el último domingo, Huang dejó de negarlo. El empresario admitió la infidelidad en un comunicado dirigido a sus empleados.