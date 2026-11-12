El empleo formal privado sumó 15 meses en baja y el monotributo registró su mayor alza en dos años

La Secretaría de Trabajo confirmó la destrucción de 13.600 puestos asalariados durante agosto. Los números oficiales exponen una precarización laboral sostenida frente a salarios que continúan por debajo de la línea de la pobreza.

La Secretaría de Trabajo reportó en agosto una nueva caída del empleo asalariado registrado en Argentina. El informe del SIPA confirmó la pérdida de 13.600 puestos como consecuencia del deterioro económico y el ajuste del mercado.

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Del total de empleos suprimidos durante el octavo mes del año, 7.600 correspondieron al ámbito privado. El sector público expulsó a 5.400 trabajadores, mientras el segmento de casas particulares redujo su plantilla en 600 lugares.

El deterioro del trabajo privado acumuló así 15 meses de caídas consecutivas. Luis Campos, investigador de la CTA Autónoma, afirmó al respecto que "esta fase de destrucción ya superó con creces el retroceso del primer semestre de 2024".

El especialista remarcó el fuerte declive en los sectores productivos. "La situación de la industria es dramática. Van 22 meses consecutivos de deterioro del empleo formal", plasmó Campos sobre el complejo escenario de las fábricas y el comercio.

En contraste con el sector asalariado, los registros del SIPA mostraron un incremento de 19.000 nuevos monotributistas en agosto. Esta cifra representó el salto más alto para esta categoría fiscal desde el mismo mes del año 2024.

Las estadísticas del INDEC sobre el segundo trimestre de 2026 reflejaron además un crecimiento en la tasa de informalidad. El mercado de trabajo pasó del 43% al 45% de operarios sin aportes en apenas un año.

Un informe de la UBA detalló el impacto económico de esta precarización. Los investigadores subrayaron que "un asalariado informal gana, en promedio, un 34% menos que uno formal con las mismas características".

Por otro lado, los salarios reales del sector privado repuntaron un 1,6% en agosto. Sin embargo, la mitad de los asalariados registrados cobró menos de $1.445.482, un monto inferior al valor de la Canasta Básica Total para no ser pobre.

La Secretaría de Trabajo expuso también la marcada desigualdad salarial. La cartera detalló que "los puestos de trabajo correspondientes a los deciles de menores y medios ingresos registraron (entre marzo de 2025 y septiembre de 2026) un deterioro de su poder de compra".