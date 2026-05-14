En asignaciones muy importantes: cuál es el aumento clave que definió ANSES para mayo 2026

- La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo descentralizado del Estado argentino encargado de gestionar las prestaciones y servicios de seguridad social.
- Depende del Ministerio de Capital Humano y su función principal es garantizar la cobertura previsional y de seguridad social a millones de ciudadanos.
- Las asignaciones familiares de la ANSES, es decir, los pagos de dinero que realiza el Estado argentino a trabajadores y beneficiarios de la seguridad social para ayudar a cubrir los gastos de sus cargas familiares.
- El cambio está en el incremento en una de las asignaciones más requeridas, en la Asignación Universal por Hijo (AUH), es del 3,38%, e impacta directamente en los haberes de mayo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo descentralizado del Estado argentino encargado de gestionar las prestaciones y servicios de seguridad social en todo el país.
Depende del Ministerio de Capital Humano y su función principal es garantizar la cobertura previsional y de seguridad social a millones de ciudadanos. Entre ellos, los subsidios, jubilaciones y pensiones en todo el territorio nacional.
Las asignaciones familiares de la ANSES, es decir, los pagos de dinero que realiza el Estado argentino a trabajadores y beneficiarios de la seguridad social para ayudar a cubrir los gastos de sus cargas familiares (hijos, cónyuge) o situaciones específicas como nacimiento, matrimonio o adopción. Actualmente, tuvieron un aumento clave que definió ANSES para mayo 2026 sobre las mismas. A continuación te contamos todos los detalles.
Qué cambió ANSES en las asignaciones familiares a partir de mayo 2026
El cambio está en el incremento en una de las asignaciones más requeridas, en la Asignación Universal por Hijo (AUH), es del 3,38%, e impacta directamente en los haberes de mayo y ajusta los montos que perciben quienes reciben la AUH.
ANSES retiene el 20% del total hasta que se presente la Libreta AUH. Esto favorece notablemente a los beneficiarios de este organismo, ya que el porcentaje se acumula y luego se libera una vez que se acreditan los controles de salud y la asistencia escolar. Es una condición necesaria para completar el cobro total del beneficio.
En mayo de 2026, la Asignación Universal por Hijo percibe un aumento del 3,38% por movilidad mensual. El monto total general queda fijado en $141.286 por hijo. Al aplicarse la retención mensual del 20%, el pago directo de bolsillo es de $113.028,80.
- AUH General: $141.286 total ($113.028,80 neto de bolsillo).
- AUH con Discapacidad: $460.045 total ($368.036 neto de bolsillo).
- AUH Zona 1 (Patagonia y Patagones): $183.673 total ($146.938,40 neto de bolsillo).
- AUH con Discapacidad Zona 1: $598.059 total ($478.447,20 neto de bolsillo).
Asimismo, definió el cronograma de acreditación de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0: Lunes 11 de mayo.
- DNI terminados en 1: Martes 12 de mayo.
- DNI terminados en 2: Miércoles 13 de mayo.
- DNI terminados en 3: Jives 14 de mayo.
- DNI terminados en 4: Viernes 15 de mayo.
- DNI terminados en 5: Lunes 18 de mayo.
- DNI terminados en 6: Martes 19 de mayo.
- DNI terminados en 7: Miércoles 20 de mayo.
- DNI terminados en 8: Jueves 21 de mayo.
- DNI terminados en 9: Viernes 22 de mayo.