Muchas marcas activaron distintas propuestas comerciales para sostener ventas durante el quinto mes del año, en un contexto de estancamiento: hay desde sedanes hasta pick ups con importantes promociones y bonificaciones.

El mercado automotor argentino transita mayo con una fuerte presencia de beneficios comerciales , en un contexto en el que varias marcas buscan sostener la actividad con financiación a tasa 0%, precios congelados, bonificaciones directas y valores promocionales en un 2026 que arrancó bien pero sin el impulso de 2025.

Las propuestas alcanzan a modelos de entrada, SUV compactos, pick ups, vehículos electrificados y productos premium. Entre las automotrices relevadas aparecen Chevrolet, Renault, Fiat, Peugeot, Citroën, RAM, Honda y DS Automobiles , con condiciones que varían según modelo, plazo, monto financiado y canal de venta.

Obviamente si la búsqueda está orientada a algún modelo que no esté en esta lista, sugerimos ir directamente a la agencia que siempre es una buena estrategia de negociación .

Chevrolet combina precios congelados y financiación sin interés. La marca mantiene en mayo los valores de Onix, Onix Plus y Tracker sin cambios desde enero , y además ofrece tasa 0 % para todo su portafolio.

En Onix y Onix Plus, la financiación llega hasta $20.000.000 en 24 meses, $22.000.000 en 18 meses o $25.000.000 en 12 meses. En Tracker, los topes alcanzan $16.000.000 en 24 meses, $23.000.000 en 18 meses o $27.000.000 en 12 meses. También hay planes para Spin, Montana, S10, Trailblazer, Silverado, Spark EUV y Captiva PHEV, con montos que en algunos casos superan los $40.000.000. Además, varias líneas permiten diferir el pago de la primera cuota hasta 60 días.

Renault también apuesta por la financiación a tasa 0 %, con cuotas fijas en pesos a través de Mobilize Financial Services. La oferta alcanza a modelos como Kwid, Kangoo, Oroch, Logan, Sandero, Stepway, Duster, Kardian, Arkana y Boreal.

Entre las condiciones más destacadas aparecen Boreal Evolution y Techno, con hasta $30.000.000 a 12 meses; Arkana, con hasta $27.000.000; Boreal Iconic, con hasta $25.000.000; y Kardian, con hasta $24.000.000. Además, Renault Store suma propuestas con cupos limitados y tasa 0 %, incluyendo al nuevo Boreal con hasta $17.000.000 en 18 meses.

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Stellantis concentra varias propuestas de financiación

Fiat, Peugeot, Citroën y RAM también tienen beneficios activos durante mayo, con líneas a tasa 0 %, montos diferenciados y algunas bonificaciones puntuales.

En Fiat, la financiación alcanza a toda la gama, con TNA 0 % a 18 meses por hasta $18.000.000 o a 12 meses por hasta $24.000.000. Para Cronos, Pulse, Fastback y Toro, la marca ofrece hasta $28.000.000 en 18 meses. El Fiat 600 Hybrid suma alternativas de hasta $20.000.000 en 24 meses o $30.000.000 en 12 meses, mientras que la Titano permite financiar hasta $35.000.000 en 12 meses.

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Peugeot ofrece una Tasa Express del 0 % hasta 18 meses para toda su línea, con un monto máximo de $16.000.000. Para 208 y 2008, la financiación llega hasta $20.000.000 en 24 meses con tasa 0 %, o hasta $26.000.000 con TNA del 5,9 %. En el caso del 2008, también hay una línea de hasta $40.000.000 a 36 meses, con TNA del 19,9 %.

En Citroën, la Tasa Express del 0 % a 18 meses alcanza a toda la gama, con un tope de $18.000.000. Además, para Basalt Dark Edition, Basalt Shine, Aircross Shine y Aircross XTR, hay TNA 0 % a 18 meses o TNA del 4,9 % a 24 meses, con un máximo financiable de $20.000.000.

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RAM suma descuentos fuertes en pick ups

RAM aparece como uno de los casos más agresivos del mes, porque combina financiación con bonificaciones directas. La marca ofrece tasa fija del 0 % a 12 meses por hasta $24.000.000, o a 18 meses por hasta $18.000.000.

Para la RAM Dakota, la propuesta incluye una financiación exclusiva de hasta $35.000.000 con tasa fija 0 % a 12 meses. Además, la red oficial ofrece bonificaciones especiales: $8.000.000 para Rampage en todas sus versiones y $1.700.000 para Dakota.

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Honda y DS, con precios congelados y valores promocionales

Honda mantiene en mayo el congelamiento de precios en toda su gama de autos, y además conserva valores promocionales en Civic, CR-V EXL y CR-V híbrida.

El Civic Advanced Hybrid se ofrece a USD 49.900, frente a un valor de lista de USD 54.000. La CR-V EXL queda en USD 65.800, contra USD 70.800, mientras que la CR-V Advanced Hybrid tiene un precio promocional de USD 69.900, frente a USD 74.900. Además, Honda mantiene financiación a tasa 0 % a 12 meses en pesos a través de Santander.

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DS Automobiles también mantiene sin cambios los precios de su gama durante mayo. El DS 3 se ofrece desde USD 46.500, el DS 4 desde USD 51.800 y el DS 7 desde USD 52.500. Este último también cuenta con una versión híbrida enchufable, con precio de USD 72.000.

La competencia pasa por las condiciones de compra

El relevamiento de mayo muestra que las marcas no compiten únicamente por precio de lista, sino también por las condiciones de acceso al 0 km. La tasa 0 % aparece como una herramienta extendida, aunque con diferencias importantes en plazos, montos financiables y modelos alcanzados.

En los autos chicos, SUV compactos y pick ups, varias automotrices buscan reducir la barrera inicial de compra con montos financiados más altos. En los modelos importados, premium o electrificados, la estrategia pasa más por congelar precios, aplicar valores promocionales o sostener beneficios puntuales durante el mes.

Para los compradores, la clave estará en mirar no solo el precio final, sino también cuánto se puede financiar, a qué plazo, con qué tasa y si existen beneficios adicionales, como bonificaciones, cuotas diferidas o promociones específicas de red.