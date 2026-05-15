Este famoso piloto de Fórmula 1 se retiró sorpresivamente pero ahora avisó que puede volver en cualquier momento El piloto australiano dejó en claro que, tras años de intensa exigencia en la élite del deporte motor, hoy prioriza disfrutar de la experiencia y recuperar la conexión emocional con las carreras. Por Agregar C5N en









El australiano se destacó en Red Bull.

Daniel Ricciardo no descartó volver a correr, aunque aseguró que lo haría por diversión y no por títulos.

El australiano dejó la Formula One tras su salida de RB Formula One Team en 2024.

Ricciardo admitió que su regreso al entorno de Red Bull Racing no salió como esperaba.

El piloto analiza competir en categorías como NASCAR o resistencia en el futuro. Daniel Ricciardo dejó en claro que no descarta un regreso al automovilismo, aunque aseguró que cualquier vuelta a las pistas estaría motivada por el disfrute y no por la presión de conquistar un campeonato. El piloto australiano explicó que, después de tantos años compitiendo al máximo nivel, hoy prioriza la pasión por conducir y la experiencia personal por encima de los resultados o las estadísticas.

Esta postura llega tras su salida de la Formula 1, luego de cerrar su etapa con el equipo RB Formula One Team durante la temporada 2024. Su reemplazo por Liam Lawson marcó el final de un ciclo cargado de altibajos, dejando al australiano fuera de la parrilla en medio de múltiples especulaciones sobre su futuro deportivo.

Daniel Ricciardo Instagram

A pesar de ese contexto, Ricciardo se mostró tranquilo y enfocado en disfrutar de una nueva etapa de su vida. Sus declaraciones reflejan una visión mucho más relajada sobre la competencia, donde la motivación principal sería volver a sentir la emoción de correr antes que perseguir títulos mundiales. Mientras tanto, su nombre sigue despertando interés entre fanáticos y equipos, manteniendo abierta la posibilidad de verlo nuevamente en acción.

Qué dijo el famoso piloto de Fórmula 1 sobre un regreso a la competencia tras retirarse en 2025 Daniel Ricciardo atraviesa una nueva etapa en su vida tras alejarse de la Formula 1 a finales de 2024. Aunque el australiano no cerró completamente la puerta a un regreso al automovilismo, dejó en claro que sus prioridades cambiaron y que ya no siente la necesidad de competir obsesivamente por un campeonato mundial. Hoy, el piloto asegura que cualquier retorno estaría impulsado principalmente por el disfrute personal y la pasión por manejar.

Daniel Ricciardo.png Su salida definitiva se produjo luego del Gran Premio de Singapur 2024, cuando el equipo RB Formula One Team decidió reemplazarlo por Liam Lawson. Tras aquella despedida, Ricciardo reconoció que su regreso al entorno de Red Bull Racing no terminó cumpliendo las expectativas que imaginaba, lo que lo llevó a replantearse su vínculo con la competencia profesional y el ritmo exigente de la Fórmula 1. Lejos de las pistas, el australiano se enfocó en proyectos personales y en disfrutar de una vida con menos presión mediática. Aun así, sigue dejando abierta la posibilidad de competir en otras categorías, como NASCAR o resistencia, donde podría reencontrarse con el lado más divertido y relajado del automovilismo. Mientras tanto, Ricciardo continúa siendo una de las figuras más queridas del paddock, manteniendo intacto el carisma que lo convirtió en uno de los pilotos más populares de su generación.