Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de febrero

El oficial opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación y mantiene la tendencia descendente.

El dólar oficial acumuló una caída de $30 en los primeros tres días de la semana.

El dólar oficial acumuló una caída de $30 en los primeros tres días de la semana.

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, luego de haber caído $5 en la rueda del miércoles, en la continuidad de la tendencia bajista que arrastra desde la semana pasada. El blue y el mayorista también se mueven a la baja.

El Gobierno compró unos u$s214 millones y volvió a engrosar las reservas.
El Gobierno logró colocar más de $9 billones en la primera licitación de la deuda de febrero

En esta línea, el mayorista se aleja del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

"Mientras se mantenga la coordinación entre política monetaria y cambiaria, con acumulación de reservas, un mayor ingreso de divisas y la decisión oficial de priorizar la estabilidad cambiaria como ancla de expectativas, no se esperan saltos bruscos; pero cualquier desvío en reservas, inflación o expectativas podría reactivar presiones cambiarias", explicó a Ámbito Pablo Salina, coordinador del Club de Finanzas de UADE.

La banda de flotación se amplió un 2,4% durante enero, y este lunes, primera rueda de febrero, el techo se elevó hasta los $1.567,85.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial profundiza su racha bajista.

El dólar oficial profundiza su racha bajista.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.400.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.477,14 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1431,68.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.422.

