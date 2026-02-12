Creía que los sonidos de la noche no significaban nada pero un diagnóstico reveló lo peor: qué tenía Especialistas advierten que prestar atención a cambios en el descanso y consultar a tiempo puede ser clave para evitar complicaciones futuras. Por + Seguir en







Claire Barbery comenzó con ronquidos intensos y una obstrucción nasal persistente, síntomas que inicialmente no parecían graves y fueron asociados a problemas respiratorios comunes o secuelas del Covid.

La situación empeoró con el tiempo y la llevó a consultar a un otorrinolaringólogo, quien detectó la presencia de un tumor poco frecuente llamado neuroblastoma olfatorio.

Estudios posteriores, incluida una biopsia, confirmaron que se trataba de un cáncer localizado en la parte superior de la cavidad nasal, capaz de dañar la base del cráneo si no se trataba a tiempo.

En enero de 2024 fue operada por un equipo médico que logró extraer el tumor; los especialistas remarcaron que la consulta temprana fue clave para evitar que el cáncer se propagara. Lo que comenzó como una situación cotidiana terminó convirtiéndose en una alerta médica inesperada para una mujer que, durante meses, restó importancia a ciertos sonidos y molestias nocturnas que interrumpían su descanso. Como suele ocurrir en muchos hogares, los ruidos durante la noche fueron atribuidos al estrés, al cansancio o simplemente a hábitos de sueño irregulares, sin imaginar que podían estar vinculados a un problema de salud más serio.

Con el paso del tiempo, los síntomas se hicieron más frecuentes y comenzaron a afectar la calidad de vida, lo que finalmente llevó a consultar a especialistas. Tras diversos estudios médicos y evaluaciones clínicas, el diagnóstico sorprendió tanto a la paciente como a su entorno, revelando una condición que requería tratamiento inmediato y seguimiento profesional.

Cuál fue el diagnóstico inesperado de la mujer que tenía fuertes ronquidos durante la noche Tratamiento cáncer Los fuertes ronquidos que padecía Claire Barbery eran una señal de que su respiración no funcionaba correctamente, aunque con el paso del tiempo comenzaron a aparecer otros síntomas más preocupantes. Uno de los problemas que más la inquietaba era la obstrucción constante de una de sus fosas nasales, situación que inicialmente relacionó con posibles secuelas de un contagio de Covid.

Al consultar finalmente con un especialista en otorrinolaringología, recibió un diagnóstico inesperado y alarmante: padecía neuroblastoma olfatorio, un tumor extremadamente poco frecuente a nivel mundial. Tras el hallazgo, los médicos solicitaron una biopsia que confirmó la presencia de un tipo particular de cáncer que se origina en la zona superior de la cavidad nasal y puede afectar el hueso ubicado en la base del cráneo.