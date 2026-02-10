Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan Los trabajadores de la empresa El Nuevo Halcón S.A. realizan un cese de actividades en reclamo por mejoras salariales y condiciones de trabajo. Por + Seguir en







Paro de colectivos de la línea 148. Redes sociales

Los trabajadores de la empresa El Nuevo Halcón S.A. realizan un paro en reclamo por mejoras salariales y condiciones de trabajo. La medida ya tiene más de una semana, ya que la queja de puntual se debe a que los atrasos en los pagos son constantes.

Las líneas 148 y 502 no prestan servicio y no hay indicios de un levantamiento de la medida. No es la primera vez que los choferes deciden un cese de actividades, ya que tienen constantes atrasos con los pagos y eso afecta a los usuarios, ya que ambas circulan dentro de Florencio Varela, en el AMBA.

Línea 148 El Nuevo Halcón Todos los meses denuncian que no les pagaron en su totalidad el sueldo y, hasta que no le regularizan el pago, no vuelven a trabajar. En diciembre no realizaron la medida los primeros días, sino que el reclamo vino con el aguinaldo.

En este caso, no solo son los trabajadores pidiendo mejoras, sino también los empresarios pidiendo subsidios al gobierno.