La impresionante transformación física de la novia de Maxi López tras su embarazo Daniela Christiansson mostró avances corporales luego del nacimiento de su segundo hijo junto al exfutbolista. + Seguir en







Daniela Christiansson muestra su recuperación física tras el embarazo. Instagram @officialmaxilopez

Daniela Christiansson atravesó un proceso de recuperación física un mes después de dar a luz a su segundo hijo con Maxi López.

La modelo compartió en redes sociales datos concretos sobre el peso que ganó durante el embarazo y lo que logró reducir tras el parto.

Mientras Maxi López regresó a la Argentina por compromisos laborales, ella quedó en Suiza a cargo de sus hijos, mostrando su rutina cotidiana.

Las publicaciones reflejaron tanto el cambio corporal posparto como el vínculo familiar y la distancia temporal con su pareja. Durante las últimas semanas, la transformación física de Daniela Christiansson, pareja de Maxi López, comenzó a captar atención a partir de una serie de publicaciones personales. A poco más de un mes del nacimiento de su segundo hijo en común, la modelo decidió compartir imágenes y mensajes que dieron cuenta del proceso corporal que atraviesa tras el embarazo.

El proceso corporal posterior al embarazo se convirtió en uno de los ejes centrales de ese relato personal. A poco más de un mes del nacimiento de Lando, la modelo decidió visibilizar los cambios físicos atravesados tras la gestación, detallando la pérdida de peso registrada en ese período y mostrando, a través de imágenes, la recuperación progresiva de su figura. Las publicaciones funcionaron como un registro del impacto del posparto y de la evolución física que comenzó a experimentar semanas después de dar a luz.

En ese contexto, las redes sociales funcionaron como el espacio elegido por Christiansson para visibilizar el proceso físico posterior al parto. A poco más de un mes del nacimiento de Lando, la modelo compartió imágenes en las que detalló con precisión la evolución de su peso, al revelar que había aumentado 22 kilos durante el embarazo y que ya había logrado bajar 14 en las primeras semanas. La exposición de esos números, acompañada por fotografías que reflejaron cambios visibles en su figura, reforzó el interés en la transformación corporal atravesada tras el parto.

Daniela Christiansson ahora Daniela Christiansson mostró en redes sociales el proceso de recuperación física tras el nacimiento de Lando. @danielachristiansson Quién es Daniela Christiansson, la novia de Maxi López Daniela Christiansson es una modelo sueca nacida el 22 de mayo de 1991 en Estocolmo que desarrolló su carrera profesional en el modelaje internacional y se consolidó como figura pública acompañando al exfutbolista Maxi López desde hace más de una década. Según registros biográficos, Christiansson ha trabajado con marcas de moda, participado de eventos de alta costura y se define como activista ambiental y amante de los animales, rasgos que comparte en sus redes sociales.

Su vínculo con Maxi López comenzó en 2014, cuando se conocieron en un restaurante de Milán y, tras un período de acercamiento en Europa, consolidaron una relación estable que continúa hasta la actualidad. La pareja vive parte de su vida familiar en Suiza, junto a su hija Elle, nacida en marzo de 2023 en Londres, y más recientemente con su segundo hijo Lando, que llegó al mundo en diciembre de 2025.

Daniela Christiansson Maxi López Daniela Christiansson, nacida en Estocolmo en 1991, es la pareja de Maxi López desde 2014 y madre de dos hijos, Elle y Lando. Además de su actividad como modelo, Christiansson ha desarrollado una presencia activa en redes sociales, donde comparte aspectos de la maternidad, momentos familiares y reflexiones personales. La dinámica digital de la modelo integra su rol de madre con su perfil profesional y su visión sobre bienestar personal y conciencia ambiental, un enfoque que la ha posicionado como una figura con múltiples facetas más allá de su relación con el exfutbolista.