Un live action de este famoso animé busca ser un éxito gracias al potencial de Marvel: cuál es su relación

El futuro del live action de Naruto dependerá de cómo se traduzca su mundo, sus personajes y su mensaje a un nuevo formato. Naruto

La adaptación en acción real de Naruto ya tiene director y fecha estimada de rodaje, con un nombre ligado a grandes éxitos de Hollywood.

Lionsgate impulsa el proyecto con la intención de repetir el impacto logrado por otros live action recientes.

La experiencia de Marvel aparece como un respaldo clave para enfrentar un desafío narrativo y técnico complejo.

El historial irregular de adaptaciones de animé suma expectativas, pero también cautela entre los seguidores. Un nuevo live action inspirado en uno de los animé más influyentes de todos los tiempos empieza a tomar forma en Hollywood. Naruto, la obra creada por Masashi Kishimoto, dará el salto a la acción real con una producción que ya genera atención por las figuras involucradas y por el peso cultural de la historia original.

Desde su estreno en manga y animé, Naruto se consolidó como un fenómeno global, con millones de seguidores y un relato que trascendió generaciones. Llevar ese universo al cine implica no solo una gran inversión, sino también decisiones creativas capaces de respetar el espíritu de la obra y, al mismo tiempo, atraer a nuevos públicos.

En ese sentido, el anuncio del director y el estudio responsable marca un punto clave. El proyecto avanza, mientras la industria observa si esta adaptación logrará ubicarse entre los casos exitosos o si repetirá errores del pasado.

Destin Daniel Cretton Getty Images Qué relación tiene Marvel con el próximo live action de Naruto La conexión con Marvel aparece a través de Destin Daniel Cretton, el realizador elegido para dirigir la película. Su nombre ganó peso en la industria luego de comandar Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, una de las producciones más destacadas del universo cinematográfico de Marvel. Además, su vínculo actual con Spider-Man: Brand New Day refuerza su perfil dentro de los grandes estudios.

Lionsgate confirmó que el rodaje comenzará hacia fines de 2026, aunque por el momento no se difundieron detalles sobre el elenco ni una fecha de estreno estimada. La elección de Cretton apunta a alguien habituado a manejar relatos extensos, mundos ficticios amplios y expectativas masivas, un factor clave para una historia como la del ninja de la Aldea Oculta de la Hoja.

One piece Netflix El desafío no es menor. El antecedente inmediato del live action de One Piece, que logró una recepción muy positiva, elevó la vara para este tipo de proyectos. Sin embargo, la historia del género también incluye fracasos recordados, como Dragonball: Evolution o la primera adaptación de Avatar: la leyenda de Aang, que no lograron conectar con la esencia del material original.