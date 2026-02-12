IR A
IR A

Un live action de este famoso animé busca ser un éxito gracias al potencial de Marvel: cuál es su relación

Una figura clave del cine actual lidera el proyecto. El desafío será estar a la altura de un fenómeno cultural.

El futuro del live action de Naruto dependerá de cómo se traduzca su mundo

El futuro del live action de Naruto dependerá de cómo se traduzca su mundo, sus personajes y su mensaje a un nuevo formato.

Naruto
  • La adaptación en acción real de Naruto ya tiene director y fecha estimada de rodaje, con un nombre ligado a grandes éxitos de Hollywood.
  • Lionsgate impulsa el proyecto con la intención de repetir el impacto logrado por otros live action recientes.
  • La experiencia de Marvel aparece como un respaldo clave para enfrentar un desafío narrativo y técnico complejo.
  • El historial irregular de adaptaciones de animé suma expectativas, pero también cautela entre los seguidores.

Un nuevo live action inspirado en uno de los animé más influyentes de todos los tiempos empieza a tomar forma en Hollywood. Naruto, la obra creada por Masashi Kishimoto, dará el salto a la acción real con una producción que ya genera atención por las figuras involucradas y por el peso cultural de la historia original.

Johansson es una de las pocas Vengadores originales cuyo regreso al UCM no está confirmado tras Endgame. En el último filme sobre el grupo de superhéroes, Natasha se sacrifica lanzándose al vacío en Vormir para que los demás puedan hacerse con la Gema del Alma y así traer a todo el mundo de vuelta tras el chasquido de Thanos.
Te puede interesar:

Fue una de las mejores películas de los últimos años de Marvel y Scarlett Johansson había pedido que su nombre no aparezca: cuál es

Desde su estreno en manga y animé, Naruto se consolidó como un fenómeno global, con millones de seguidores y un relato que trascendió generaciones. Llevar ese universo al cine implica no solo una gran inversión, sino también decisiones creativas capaces de respetar el espíritu de la obra y, al mismo tiempo, atraer a nuevos públicos.

En ese sentido, el anuncio del director y el estudio responsable marca un punto clave. El proyecto avanza, mientras la industria observa si esta adaptación logrará ubicarse entre los casos exitosos o si repetirá errores del pasado.

Destin Daniel Cretton

Qué relación tiene Marvel con el próximo live action de Naruto

La conexión con Marvel aparece a través de Destin Daniel Cretton, el realizador elegido para dirigir la película. Su nombre ganó peso en la industria luego de comandar Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, una de las producciones más destacadas del universo cinematográfico de Marvel. Además, su vínculo actual con Spider-Man: Brand New Day refuerza su perfil dentro de los grandes estudios.

Lionsgate confirmó que el rodaje comenzará hacia fines de 2026, aunque por el momento no se difundieron detalles sobre el elenco ni una fecha de estreno estimada. La elección de Cretton apunta a alguien habituado a manejar relatos extensos, mundos ficticios amplios y expectativas masivas, un factor clave para una historia como la del ninja de la Aldea Oculta de la Hoja.

One piece

El desafío no es menor. El antecedente inmediato del live action de One Piece, que logró una recepción muy positiva, elevó la vara para este tipo de proyectos. Sin embargo, la historia del género también incluye fracasos recordados, como Dragonball: Evolution o la primera adaptación de Avatar: la leyenda de Aang, que no lograron conectar con la esencia del material original.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Como jefe creativo de Marvel Studios, Kevin Feige tuvo la fortuna de elegir al equipo adecuado para producir Iron Man, empezando por Jon Favreau como director y Robert Downey Jr. como gran estrella, acompañado de Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard y Clark Gregg, entre otros.

Revelaron el insólito motivo con el cual decidieron la primera gran película de Marvel

Todo indica que Loki seguirá siendo una figura central en el futuro de Marvel Studios, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades argumentales y a la incorporación de sorpresas inesperadas para los fanáticos.

Tom Hiddleston adelantó el papel que podría tener Loki en el próximo proyecto de Marvel

Esto lo tendrá que tener en cuenta Cretton a la hora de adaptar un anime tan querido como es Naruto. Este live action puede ser un éxito, pero si es un desastre, será claramente recordado como tal.

Por qué Marvel podría ayudar a hacer el mejor live action de Naruto y destacarse en la nueva tendencia

El multiverso permite jugar con versiones alternativas sin ataduras. En Vengadores: Doomsday, eso se traduce en rostros familiares en contextos nuevos, con trajes distintos y roles inesperados. No esperes una secuela directa de Fox, porque no lo es. 

Más detalles: cómo estarán los X-Men en el nuevo universo de Marvel con Avengers Doomsday

Marvel Studios sigue preparando el terreno para su próxima gran etapa, conocida por muchos como la “Saga Mutante”, y los rumores sobre nuevos fichajes no paran de surgir.

Nueva sorpresa: quién es el actor de Stranger Things que estaría en la mira de Marvel

Un famoso mundial comentó sobre la posibilidad de volver a aparecer en Marvel.

"Planes para algunos y oportunidades para todos": quién fue el actor que reveló la planificación de Marvel para el futuro

últimas noticias

play

Régimen Penal Juvenil: Diputados debate la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

Hace 4 minutos
Monteoliva aclaró que no está permitido ir a manifestaciones con la cara tapada. 

El Gobierno identificó a "tres grandes grupos de violencia" por los incidentes en el Congreso

Hace 15 minutos
El Castillo de Castelli se ve desde la ruta camino a Mar del Plata.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino perfecto para ir con niños en febrero 2026

Hace 27 minutos
Los estadios más caros del Mundial 2026 en Norteamérica.

Los 3 estadios más caros que tendrá el Mundial 2026: son impresionantes

Hace 35 minutos
El tren no funcionará el sábado y domingo. Mientras que circularácon restricciones el lunes y martes

El tren Sarmiento tendrá complicaciones durante el fin de semana: funcionará con limitaciones e interrupciones

Hace 43 minutos