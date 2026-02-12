A qué hora juega Argentinos Juniors vs. River, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo El Millonario buscará volver a la victoria después de la dura derrota frente a Tigre en su casa, y para ello, Marcelo Gallardo seguirá apostando al equipo titular, aunque realizará dos cambios. Por + Seguir en







River está 4° en la tabla de posiciones de la Zona B, mientras que Argentinos marcha 10°

River jugará de visitante frente a Argentinos Juniors este jueves por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Zona B, en busca de revertir la pésima imagen que dejó el equipo la fecha anterior en la caída por goleada.

El Millonario se posiciona 4° en la tabla de posiciones con 7 puntos, 5 del líder Independiente Rivadavia, como consecuencia de dos victorias, un empate y la caída por 4 a 1 en el Monumental y el hincha estalló contra los jugadores: cayó 4 a 1 ante Tigre en un partido que tiró por la borda todo lo hecho durante las primeras tres fechas del certamen.

Para ello, en La Paternal el Muñeco le dará un voto de confianza a los titulares, pero realizará dos cambios. El primero, será obligado por la expulsión de Fausto Vera, por lo que su lugar podrían ocuparlo Kevin Castaño y Giuliano Galoppo, dos que hasta ahora no han sido titulares en lo que va del año.

Mientras que la segunda modificación es meramente táctica: podría volver a la titularidad Marcos Acuña en lugar de Matías Viña.

Por su parte, el Bicho tuvo un arranque irregular, en el que sufrió una rápida eliminación en los 32avos de final de la Copa Argentina ante Midland, mientras que en el Torneo Apertura solo sumó cinco puntos producto de un triunfo, dos empates y una derrota.