A qué hora juega Argentinos Juniors vs. River, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

El Millonario buscará volver a la victoria después de la dura derrota frente a Tigre en su casa, y para ello, Marcelo Gallardo seguirá apostando al equipo titular, aunque realizará dos cambios.

River está 4° en la tabla de posiciones de la Zona B

River jugará de visitante frente a Argentinos Juniors este jueves por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Zona B, en busca de revertir la pésima imagen que dejó el equipo la fecha anterior en la caída por goleada.

El Millonario se posiciona 4° en la tabla de posiciones con 7 puntos, 5 del líder Independiente Rivadavia, como consecuencia de dos victorias, un empate y la caída por 4 a 1 en el Monumental y el hincha estalló contra los jugadores: cayó 4 a 1 ante Tigre en un partido que tiró por la borda todo lo hecho durante las primeras tres fechas del certamen.

Para ello, en La Paternal el Muñeco le dará un voto de confianza a los titulares, pero realizará dos cambios. El primero, será obligado por la expulsión de Fausto Vera, por lo que su lugar podrían ocuparlo Kevin Castaño y Giuliano Galoppo, dos que hasta ahora no han sido titulares en lo que va del año.

Mientras que la segunda modificación es meramente táctica: podría volver a la titularidad Marcos Acuña en lugar de Matías Viña.

Por su parte, el Bicho tuvo un arranque irregular, en el que sufrió una rápida eliminación en los 32avos de final de la Copa Argentina ante Midland, mientras que en el Torneo Apertura solo sumó cinco puntos producto de un triunfo, dos empates y una derrota.

Por lo tanto, este choque será clave para buscará terminar la fecha dentro de la zona de clasificación a los playoffs. Además, se dará el reencuentro de Enzo Pérez, quien actualmente juega en el club de La Paternal, con sus excompañeros de River.

Respecto al 11 titular que saldrá a la cancha, Nicolás Diez mantendría la base de los que viene jugando hasta el momento, por lo que jugaría desde el arranque el exmediocampista de Estudiantes.

Argentinos Juniors vs. River: a qué hora juega y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21:15
  • Televisión: TNT Sports
  • Estadio: Diego Armando Maradona
  • Árbitro: Andrés Merlos
  • VAR: Silvio Trucco

Argentinos Juniors vs. River: probables formaciones

  • Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez; Diego Porcel, Hernán López Muñoz, Alan Lescano; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
