El conductor aseguró que al, momento del robo, justo estaba llegando a su casa y pasó por ahí, pero no pasó a saludar a la mujer de 90 años que tiene Alzheimer. Los asaltantes eran menores de edad.

Un violento asalto sufrió en las últimas horas la madre del periodista Sergio Lapegüe en su casa de Banfield cuando cuatro delincuentes entraron a la vivienda y la torturaron para llevarse dinero en efectivo.

El conductor hizo pública el hecho de violencia en sus redes sociales al mostrar cómo quedó la vivienda de su madre, Elba, de 90 años y con diagnóstico de Alzheimer . “Mirá cómo tiraron todo, qué hijos de put… Rompieron todo, vaciaron todo. No se pude así”, se lo escucha decir al comunicador mientras mostraba cómo quedó el lugar, todo revuelto y decoraciones rotas, mientras de fondo se escucha el lamento de una mujer tratando de relatar la secuencia.

Al momento del asalto, Elba estaba con una cuidadora de 54 años, quien relató que los asaltantes ingresaron sin forzar la entrada y sorprendieron a ambas exigiéndoles dinero en efectivo. Según trascendió, los delincuentes se llevaron $50.000 y un teléfono celular.

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 15.45 horas y l as mujeres soportaron el maltrato durante 50 minutos . A Elba le vendaron los ojos, mientras que a su cuidadora la obligaron a recorrer la casa en busca de dinero y objetos de valor.

Antes de huir, notaron que la casa tenía cámaras de seguridad, por lo que, para no dejar registro del robo, se llevaron los DVR donde se almacenaban las grabaciones.

Tras el violento asalto, Sergio Lapegüe relató cómo fue la secuencia y el dramático momento que le tocó vivir a su madre, quien estaba con una cuidadora.

En diálogo con LAM, el periodista explicó que al momento del asalto su madre, Elba, estaba acompañada por una cuidadora y que las enfermeras, como el kinesiólogo ya no estaban y que su padre se había ido a tomar un café.

Al mismo tiempo, indicó que después de haber finalizado su programa Lape Club Social Informativo (AméricaTV), regresó a su casa y “pasé por la puerta y en ese momento estaban los delincuentes adentro, yo sin saber, porque yo vivo a la vuelta”. “Siempre estoy visitándola todo el tiempo. La verdad, ni miré tampoco. Estaba viendo Intrusos, justamente, y suena el teléfono, me llama mi sobrina, me dice: ‘Robaron a la abuela’, y salgo corriendo”, señaló.

Al llegar, estaba la puerta de la reja abierta y creyó que los delincuentes todavía podrían estar dentro. Sin embargo, por el miedo las mujeres que cuidan a su madre fueron las que cerraron con llave. “Obviamente estaban tendidas ahí del miedo, después de haber pasado casi una hora a merced de estos tres delincuentes que pedían la plata y le preguntaban a mi mamá. Mi mamá no habla, estaba sentadita ahí en su silla de ruedas”, señaló.

Por último detalló la tortura que les tocó vivir: “Entraron tres delincuentes, menores de edad, 15 años, la quemaron con una plancha, torturándola, pidiéndole la plata y diciéndole: ‘Yo a vos, vieja, te mato y me voy en libertad’”.