Honda producirá cuatriciclos en Argentina

Honda Motor de Argentina anunció que, a partir del próximo mes de marzo, comenzará la producción de cuatriciclos en su planta ubicada en la localidad de Campana, Provincia de Buenos Aires. El proyecto prevé la inversión de USD 24 millones para la producción del modelo TRX420FM, un “cuatri” que ya comercializa en nuestro país y que pasará a ser hecho en Argentina.
Con este aporte, Honda tendrá una capacidad de producir 10 mil unidades de cuatriciclos al año, para lo cual se prevé un crecimiento de más del 10% en su dotación de personal. El inicio de producción comenzará a mediados del próximo mes de marzo. Ubicada en un predio de 142 hectáreas, con 68.000 m² cubiertos, la planta emplea más de 1000 colaboradores, y cuenta con tecnología de última generación que garantiza estándares internacionales de calidad y sostenibilidad, y en línea con el compromiso ambiental, la planta de Campana opera con abastecimiento de energía renovable.
Características del cuatriciclo
El Honda TRX420FM es un ATV (All-Terrain Vehicle) de tamaño mediano, pensado tanto para trabajo rural como para uso recreativo en terrenos difíciles. Tiene un motor monocilíndrico de 420 cc, 4 tiempos con inyección electrónica asociado a una transmisión manual de 5 velocidades + marcha atrás, accionada por pedal.
El TRX420FM se diferencia de las versiones básicas por su sistema de tracción seleccionable (2WD/4WD) —Honda llama TraxLok® o simplemente tracción 4×4— que permite alternar entre tracción simple o doble según el terreno y la necesidad de agarre. En cuanto a equipamiento, suele incluir un tablero digital sencillo con velocímetro, odómetro, indicador de marcha y combustible, y un diseño de chasis reforzado para soportar carga y tracción continuas.