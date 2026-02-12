12 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Honda producirá cuatriciclos en Argentina

La marca japonesa invertirá u$s24 millones en su planta de Campana para producir el modelo TRX420FM.

Por
Así luce el Honda TRX420FM.

Así luce el Honda TRX420FM.

Honda Motor de Argentina anunció que, a partir del próximo mes de marzo, comenzará la producción de cuatriciclos en su planta ubicada en la localidad de Campana, Provincia de Buenos Aires. El proyecto prevé la inversión de USD 24 millones para la producción del modelo TRX420FM, un “cuatri” que ya comercializa en nuestro país y que pasará a ser hecho en Argentina.

Novedades en 208 y 2008
Te puede interesar:

La curiosa novedad que sumaron los autos más vendidos de Peugeot

Con este aporte, Honda tendrá una capacidad de producir 10 mil unidades de cuatriciclos al año, para lo cual se prevé un crecimiento de más del 10% en su dotación de personal. El inicio de producción comenzará a mediados del próximo mes de marzo. Ubicada en un predio de 142 hectáreas, con 68.000 m² cubiertos, la planta emplea más de 1000 colaboradores, y cuenta con tecnología de última generación que garantiza estándares internacionales de calidad y sostenibilidad, y en línea con el compromiso ambiental, la planta de Campana opera con abastecimiento de energía renovable.

honda-campana
Planta de Honda en Campana, Bs As.

Planta de Honda en Campana, Bs As.

Características del cuatriciclo

El Honda TRX420FM es un ATV (All-Terrain Vehicle) de tamaño mediano, pensado tanto para trabajo rural como para uso recreativo en terrenos difíciles. Tiene un motor monocilíndrico de 420 cc, 4 tiempos con inyección electrónica asociado a una transmisión manual de 5 velocidades + marcha atrás, accionada por pedal.

El TRX420FM se diferencia de las versiones básicas por su sistema de tracción seleccionable (2WD/4WD) —Honda llama TraxLok® o simplemente tracción 4×4— que permite alternar entre tracción simple o doble según el terreno y la necesidad de agarre. En cuanto a equipamiento, suele incluir un tablero digital sencillo con velocímetro, odómetro, indicador de marcha y combustible, y un diseño de chasis reforzado para soportar carga y tracción continuas.

Noticias relacionadas

Una de las claves para que el corazón de tu auto viva sano.

¿Cada cuánto hay que cambiar el aceite de tu auto?

El Cronos, de festejo

Hito: Fiat Cronos alcanzó las 500.000 unidades producidas en Córdoba

La producción de vehículos arrancó en baja en enero.

La producción de autos arrancó 2026 con una fuerte caída: qué pasó y las explicaciones

Se producirán 90 unidades por día con caja automática.

Mercedes-Benz ya produce la Sprinter automática en Argentina

los patentamientos bajaron en enero, pero los modelos lideres sostienen el mercado: los 10 autos mas vendidos

Los patentamientos bajaron en enero, pero los modelos líderes sostienen el mercado: los 10 autos más vendidos

Rating Cero

Daniela Christiansson muestra su recuperación física tras el embarazo.

La impresionante transformación física de la novia de Maxi López tras su embarazo

Al momento del asalto, la madre de Sergio Lapegüe estaba con una cuidadora

Violento asalto a la madre de Sergio Lapegüe: "Tres delincuentes la quemaron con una plancha"

A través de sus historias de Instagram, Zaira Nara mostró el nuevo sillón que incorporó a su living.

Adiós al sillón tradicional: Zaira Nara innovó con un estilo diferente para su living

El futuro del live action de Naruto dependerá de cómo se traduzca su mundo, sus personajes y su mensaje a un nuevo formato.

Un live action de este famoso animé busca ser un éxito gracias al potencial de Marvel: cuál es su relación

La producción explora cómo cada una carga con urgencias diferentes que las unen por la necesidad.
play

Al estilo la gran estafa, esta película de Netflix se convirtió en furor apenas se estrenó: como se llama

Murió una de las guionistas de Cris Morena.

Conmoción entre los seguidores de Cris Morena por una muerte que nadie vio venir

últimas noticias

JesseVan Rootselaar había matado a su madre y hermanastro de 11 años antes de cometer la masacre en la escuela

Identificaron a la autora de la masacre en una escuela de Canadá: el macabro antecedente que tenía

Hace 2 minutos
Este destino ofrece una propuesta distinta a la de los balnearios tradicionales

Así es Palmar, el pueblo uruguayo que es perfecto para descansar y practicar la pesca deportiva

Hace 3 minutos
Bullrich superó su primera prueba en el Congreso.

El insólito video de Bullrich al ritmo de Madonna para celebrar la media sanción de la reforma laboral

Hace 13 minutos
Tiene una de las cinco Estancias Jesuíticas que recibieron la distinción de Patrimonio de la Humanidad otorgada por la UNESCO.

Vacaciones en Córdoba: el destino donde la cultura y la tradición se palpa en cada rincón

Hace 15 minutos
Recrea la experiencia del subte de Caracas en pleno Palermo.

El restaurante de Buenos Aires con comida venezolana para ir el Día de los Enamorados

Hace 26 minutos