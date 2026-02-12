Honda producirá cuatriciclos en Argentina La marca japonesa invertirá u$s24 millones en su planta de Campana para producir el modelo TRX420FM. Por + Seguir en







Así luce el Honda TRX420FM.

Honda Motor de Argentina anunció que, a partir del próximo mes de marzo, comenzará la producción de cuatriciclos en su planta ubicada en la localidad de Campana, Provincia de Buenos Aires. El proyecto prevé la inversión de USD 24 millones para la producción del modelo TRX420FM, un “cuatri” que ya comercializa en nuestro país y que pasará a ser hecho en Argentina.

Con este aporte, Honda tendrá una capacidad de producir 10 mil unidades de cuatriciclos al año, para lo cual se prevé un crecimiento de más del 10% en su dotación de personal. El inicio de producción comenzará a mediados del próximo mes de marzo. Ubicada en un predio de 142 hectáreas, con 68.000 m² cubiertos, la planta emplea más de 1000 colaboradores, y cuenta con tecnología de última generación que garantiza estándares internacionales de calidad y sostenibilidad, y en línea con el compromiso ambiental, la planta de Campana opera con abastecimiento de energía renovable.

honda-campana Planta de Honda en Campana, Bs As. Características del cuatriciclo El Honda TRX420FM es un ATV (All-Terrain Vehicle) de tamaño mediano, pensado tanto para trabajo rural como para uso recreativo en terrenos difíciles. Tiene un motor monocilíndrico de 420 cc, 4 tiempos con inyección electrónica asociado a una transmisión manual de 5 velocidades + marcha atrás, accionada por pedal.