Quiénes son los 23 detenidos tras los incidentes en el Congreso durante la protesta contra la reforma laboral

La mayoría enfrenta cargos por resistencia a la autoridad y daños. Los disturbios comenzaron cuando un grupo reducido lanzó bombas molotov contra camiones hidrantes. Esos agresores no fueron detenidos y manifestantes denunciaron posibles infiltrados.

La jornada de protesta frente al Congreso, convocada en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, terminó con 37 personas detenidas y un fuerte operativo de seguridad en el perímetro del Palacio Legislativo. La mayoría de los arrestados quedó a disposición de la Justicia con imputaciones por resistencia a la autoridad y daños. Del total, 23 personas continúan detenidas, informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) en las últimas horas.

El insólito video de Bullrich al ritmo de Madonna para celebrar la media sanción de la reforma laboral

Según el parte oficial, los incidentes se desataron cuando un grupo reducido de personas, aislado del grueso de la movilización, comenzó a arrojar bombas molotov contra camiones hidrantes de la Policía. Las imágenes difundidas muestran cómo los artefactos impactaron sobre los vehículos en medio del despliegue de las fuerzas federales y de la Ciudad.

Llamativamente, quienes protagonizaron esos ataques no fueron detenidos en el lugar, pese a que contaron con varios minutos para actuar sin ser interceptados. Distintos manifestantes señalaron que esos individuos no formaban parte de las columnas sindicales ni de las organizaciones convocantes y deslizaron la sospecha de que podrían haber sido infiltrados con el objetivo de generar disturbios y habilitar una posterior represión.

Tras los enfrentamientos y la dispersión con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos, se concretaron las detenciones.

Detenidos por la Policía de la Ciudad (Metropolitana)

  • Julián Catalano

  • Masilla Francisco

  • Tripolli

  • Olivera Marcelo

  • Adrián Jorge Montiel

  • Carlos Agusto Ruiz

  • Juan Manuel Reichenbach

  • Maximiliano Javier Melgar

  • Gastón Ezequiel Reyes

  • Raúl Alberto Bande

  • Jorge Euclides Nieto

  • Lila Amanto

  • Claudio Garro

  • Ayelén Portale

  • Sabina Neuman

  • Leonidas Orquera

  • Corina Gonzalez

  • Felix Américo Maldonado

  • Agustín Sanchez Tomas

Detenidos por la Policía Federal Argentina (PFA)

  • Franco Andrés García Ñahui

  • Claudio Marcelo Figueroa

  • Emilio Salgado Quintana

  • Rubén Osvaldo Mancilla

"Salieron a cazar gente como de costumbre”

Uno de los detenidos, Nicolás Viña, quien recuperó la libertad este jueves, relató su versión de lo ocurrido y cuestionó el accionar policial. En declaraciones a la prensa, Viña se presentó como fotógrafo independiente y aseguró que se encontraba trabajando al momento de la detención. “Soy fotógrafo independiente, siempre con compañeros tratando de visibilizar lo que sucede en la calle. Estaba cubriendo lo que estaba pasando en la 9 de Julio y se abalanzaron encima mío y me llevaron. Tenía la cámara en la mano y las protecciones. Solamente sacaba fotos”, afirmó.

"Me imputan atentado y resistencia a la autoridad. En ningún momento me resistí; dicen que en algún momento le tiré con algo a un policía, pero es mentira. Ahora no me puedo acercar a menos de 500 metros al lugar del hecho. No puedo salir del país. Trataré de resolverlo", agregó.

Además, señaló que otras personas arrestadas aún esperan su situación procesal. “Las otras personas detenidas están esperando tener la audiencia con el fiscal para que les den la libertad. Había otras personas que estaban en el lugar, que no estaban atentando contra nadie, y se los llevaron también”, agregó.

En ese sentido, lanzó una crítica directa al operativo: “Salieron a cazar gente como de costumbre. Lo vemos siempre. No es nada nuevo. Lo sabemos todos. Hay que tratar de no tapar lo que está pasando, que es la reforma laboral que nos afecta a todos. Ninguno de las personas que fue detenida ocasionaron disturbios”.

