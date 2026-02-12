Sesión en Diputados, en vivo: el Gobierno busca aprobar la baja de imputabilidad, tras avanzar con la reforma laboral

Live Blog Post

La Iglesia rechazó la baja de la edad de imputabilidad: "No resuelve el problema, lo profundiza"

A través de Cáritas Nacional y las comisiones de Pastoral Carcelaria y Pastoral Social, la Iglesia argentina manifestó este lunes su firme rechazo al proyecto de baja de la edad de imputabilidad. En una carta dirigida a los legisladores, la institución advirtió que la medida “no resuelve el problema”, sino que lo agrava, y calificó la iniciativa como una respuesta vinculada al “oportunismo electoral” carente de sustento técnico.

El documento cuenta con el respaldo de organismos internacionales como UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría y diversas asociaciones de magistrados y profesionales de la salud mental. Bajo la consigna “bajar la edad no baja el delito”, el texto sostiene que la seguridad no mejora reduciendo el umbral de punibilidad, sino fortaleciendo las oportunidades de desarrollo para los jóvenes en contextos vulnerables.

La postura eclesiástica se fundamenta en su trabajo territorial en barrios populares, escuelas y Hogares de Cristo. Los obispos cuestionaron que, aunque fueron convocados al debate parlamentario, sus sugerencias no fueron integradas al proyecto de ley. “A decir verdad, hemos sido ‘escuchados’; sin embargo, no vemos reflejados nuestros aportes”, denunciaron en el escrito.