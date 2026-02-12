EN VIVO

Sesión en Diputados, en vivo: el Gobierno busca aprobar la baja de imputabilidad, tras avanzar con la reforma laboral

Luego de conseguir el dictamen de mayoría para el nuevo Régimen Penal Juvenil, el oficialismo intentará este jueves darle media sanción al proyecto que fija en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves.

- 12 de febrero 2026 - 07:44

El Gobierno quiere dar otro golpe de efecto en el Congreso.

Tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, este jueves el Gobierno buscará avanzar, esta vez en Diputados, con la media sanción del proyecto que modifica el Régimen Penal Juvenil y baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La sesión comenzará a partir de las 11 horas y el temario también incluye el acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

El oficialismo logró este miércoles quedarse con el dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Niñez, Presupuesto y Justicia. El despacho reunió 81 firmas con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales.

La iniciativa establece en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. En esos casos, la pena máxima podrá llegar hasta los 15 años de prisión. La privación de la libertad quedará reservada como último recurso.

Para delitos con penas menores, el texto prevé un abanico de medidas alternativas: amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares o de conducir vehículos.

La sustitución de la prisión podrá aplicarse en delitos con penas de hasta tres años, o hasta diez si no hubo muerte ni violencia grave, con dictamen fiscal favorable y audiencia a la víctima. También se habilitan la suspensión del juicio a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves.

El proyecto pone el acento en la creación de institutos especializados, con personal capacitado en infancia y adolescencia, y prohíbe cualquier convivencia con detenidos mayores. Además, incorpora programas educativos, capacitación laboral, asistencia psicológica y tratamiento de adicciones, bajo supervisión judicial.

Uno de los puntos que destrabó apoyos fue la incorporación de una asignación presupuestaria específica de $23.739 millones para su implementación, con partidas destinadas al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.

La Iglesia rechazó la baja de la edad de imputabilidad: "No resuelve el problema, lo profundiza"

A través de Cáritas Nacional y las comisiones de Pastoral Carcelaria y Pastoral Social, la Iglesia argentina manifestó este lunes su firme rechazo al proyecto de baja de la edad de imputabilidad. En una carta dirigida a los legisladores, la institución advirtió que la medida “no resuelve el problema”, sino que lo agrava, y calificó la iniciativa como una respuesta vinculada al “oportunismo electoral” carente de sustento técnico.

El documento cuenta con el respaldo de organismos internacionales como UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría y diversas asociaciones de magistrados y profesionales de la salud mental. Bajo la consigna “bajar la edad no baja el delito”, el texto sostiene que la seguridad no mejora reduciendo el umbral de punibilidad, sino fortaleciendo las oportunidades de desarrollo para los jóvenes en contextos vulnerables.

La postura eclesiástica se fundamenta en su trabajo territorial en barrios populares, escuelas y Hogares de Cristo. Los obispos cuestionaron que, aunque fueron convocados al debate parlamentario, sus sugerencias no fueron integradas al proyecto de ley. “A decir verdad, hemos sido ‘escuchados’; sin embargo, no vemos reflejados nuestros aportes”, denunciaron en el escrito.

