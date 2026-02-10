10 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Paro de subte para este miércoles 11 de febrero: a qué hora arranca y cómo funcionará el servicio

Diferentes gremios se sumarán al reclamo que se llevará a cabo frente al Congreso para rechazar la reforma laboral que desea implementar el Gobierno nacional. ¿Qué otros transportes se verán afectados?

Por
En la marcha y movilización del miércoles contra la Reforma Laboral

En la marcha y movilización del miércoles contra la Reforma Laboral, el subte tendrá interrupciones paciales

Este miércoles 11 de febrero, el Senado tratará la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y a raíz de ello, varios gremios anunciaron un paro y cese de sus actividades que será acompañada con una movilización y un paro general de distintos sindicatos.

Paro de colectivos de la línea 148.
Te puede interesar:

Paro de colectivos en dos líneas del AMBA

El oficialismo buscará obtener la media sanción necesaria para avanzar con el proyecto que plantea cambios en las condiciones de trabajo, las indemnizaciones y los derechos laborales.

La medida, liderada por la Confederación General del Trabajo (CGT) surgió tras la reunión del Consejo Directivo donde el triunvirato que conduce la central evaluó la estrategia a seguir ante el inminente debate legislativo.

Pese a que algunos sectores pretendían realizar una convocatoria a un paro general, las autoridades de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en el marco de una reunión realizada este lunes, llegó a la conclusión no hará un paro de 12 horas, como llegó a analizarse, sino ceses de actividades parciales.

En esa línea, el titular, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), explicó durante una conferencia que declararán un cese de actividades “a partir de las 13 horas, que se va a organizar de manera conveniente para cada una de las actividades que tenemos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CATToficialok/status/2020962909304783308?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2020962909304783308%7Ctwgr%5Ecf58fb75b17463232fa3cba5eb02ca9828b7478a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-25801958722001960933.ampproject.net%2F2601162341000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false

De esta manera, la medida alcanzará a los subtes quienes evalúan parar 2 o 3 horas tras la concentración, como así también al sector aéreo, marítimo y portuario. “Algunos tendrán dos horas, otros tendremos cuatro, algunos tendrán tres, pero, de esa manera, vamos a garantizar la mayor afluencia de compañeros para expresar nuestro rechazo frente al Congreso Nacional. O sea, no es un paro de media jornada, no es un paro”, indicó Schmid.

Movilización y marcha contra la Reforma Laboral: qué gremios paran y servicios afectados

  • Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP – Metrodelegados): suspensión total del servicio de subtes y premetro.
  • APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas): interrupción de vuelos comerciales por la adhesión de los pilotos.
  • Aeronavegantes: paralización de servicios de tripulantes de cabina, afectando la operación aérea.
  • SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos): cese de actividades en el transporte marítimo y portuario.
  • Obreros Navales: detención de tareas en astilleros y embarcaciones.
  • Viales: interrupciones en áreas de transporte y logística terrestre vinculadas a obras y mantenimiento vial.
  • Dragado y Balizamiento: paralización de operaciones en canales y puertos, afectando la navegación.
  • Guincheros: suspensión de actividades en grúas y operaciones portuarias.

Movilización y marcha contra la Reforma Laboral: qué transporte no harán paro

La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, y la Unión Ferroviaria, que dirige Sergio Sasia, no se sumarán a la medida, como así tampoco se dispondrá ninguna paralización de actividades la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que encabeza Roberto Fernández, por lo que este miércoles estará garantizado el servicio de colectivos en el AMBA.

Esta medida se debe a que la semana pasada el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el marco del reclamo salarial que incluyó un paro de todos los trenes durante el jueves 5 de febrero.

La sesión del Senado por la reforma laboral

El Senado confirmó la sesión del miércoles 11 de febrero para trata la Ley de Reforma Laboral impulsada por el Gobierno, que confía en obtener su media sanción, gracias al apoyo de los bloques aliados. El pedido había sido realizado por los presidentes de bloque del oficialismo, el PRO, la UCR y legisladores cercanos.

El detalle marca que de la oficialización y llamado a sesión, quedó afuera del temario la reforma de la Ley de Glaciares y el tratamiento del pliego para embajador de Fernando Iglesias.

Por su parte, la senadora oficialista Patricia Bullrich había asegurado que las eventuales modificaciones en el proyecto denominado Modernización Laboral "se van a conocer el día que la estemos tratando”. Además, confía en obtener la media sanción en la Cámara Alta: "Sino no llamaríamos al recinto".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La medida de fuerza se realizará el miércoles.

Los gremios del transporte anunciaron un cese de tareas contra la reforma laboral: qué servicios estarán afectados

La UTA advirtió que podría convocar a un paro de colectivos.

La UTA amenazó con un paro de colectivos para el miércoles por el conflicto salarial

Una estación de la Línea D vuelve a estar operativa tras reformas.

Después de tres meses, este lunes reabre la estación Agüero de la Línea D

La medida se suspendió luego que el Gobierno citó a ATE y ANAC para que se sienten a negociar.

ATE suspendió el paro del lunes y habrá vuelos normales en toda la Argentina

play

Sorpresivo paro de colectivos en 26 líneas del AMBA: cuáles no funcionan

El colectivero abandonó el volante y se trenzó a golpes con un pasajero.

Video: echaron a un colectivero que soltó el volante y pasó en rojo para pelearse con un pasajero

Rating Cero

Fernando Bonilla encabeza el elenco de La oficina﻿, la versión mexicana de The Office.
play

Lanzaron el trailer de "La oficina", la versión mexicana de "The Office": cuándo se estrena

Antonela Roccuzzo es una de las modelos que saben cuáles son sus estilos personales y cómo combinarlos con los más elegidos por los expertos fashionistas. 

Adiós a las camperas: Antonella Roccuzzo mostró su abrigo que será tendencia en la temporada

Billy Zane y la transformación más impactante de su carrera en el cine.

La impresionante transformación de un actor de Titanic para hacer de Marlon Brando

Fred Smith falleció el 5 de febrero pasado a causa de un cáncer

Dolor en el mundo de la música: murió un reconocido músico de una legendaria banda de los 70 y 80

Como jefe creativo de Marvel Studios, Kevin Feige tuvo la fortuna de elegir al equipo adecuado para producir Iron Man, empezando por Jon Favreau como director y Robert Downey Jr. como gran estrella, acompañado de Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard y Clark Gregg, entre otros.

Revelaron el insólito motivo con el cual decidieron la primera gran película de Marvel

La serie que estrenó una nueva temporada es de lo más visto en Netflix.
play

Esta serie combina misterio, drama y abogados y con su nueva temporada es tendencia en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

play
César Sena y Marcela Acuña escucharon su condena desde la carcel. 

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la reacción de César Sena y Marcela Acuña al ser condenados a perpetua

Hace 16 minutos
play

Tensión en Rosario: qué reclama la Policía de Santa Fe y por qué se acuartelaron en varias localidades

Hace 47 minutos
La diferencia se explica por las mejores condiciones que las entidades suelen ofrecer en las operaciones digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 310.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 55 minutos
Los mejores memes en redes sociales.

Estallaron las redes: los mejores memes tras el lanzamiento de la tercera camiseta de River

Hace 1 hora
Este popular municipio ofrece una experiencia única que incluye paseos en barco por el delta, caminatas por ferias y una gran variedad de opciones de hospedaje en pequeñas cabañas y hoteles boutique.

Está cerca de Buenos Aires: la escapada a un lugar pegado al río para pasar el Día de los Enamorados

Hace 1 hora