Paro de subte para este miércoles 11 de febrero: a qué hora arranca y cómo funcionará el servicio

Diferentes gremios se sumarán al reclamo que se llevará a cabo frente al Congreso para rechazar la reforma laboral que desea implementar el Gobierno nacional. ¿Qué otros transportes se verán afectados?

En la marcha y movilización del miércoles contra la Reforma Laboral, el subte tendrá interrupciones paciales

Este miércoles 11 de febrero, el Senado tratará la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y a raíz de ello, varios gremios anunciaron un paro y cese de sus actividades que será acompañada con una movilización y un paro general de distintos sindicatos.

El oficialismo buscará obtener la media sanción necesaria para avanzar con el proyecto que plantea cambios en las condiciones de trabajo, las indemnizaciones y los derechos laborales.

La medida, liderada por la Confederación General del Trabajo (CGT) surgió tras la reunión del Consejo Directivo donde el triunvirato que conduce la central evaluó la estrategia a seguir ante el inminente debate legislativo.

Pese a que algunos sectores pretendían realizar una convocatoria a un paro general, las autoridades de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en el marco de una reunión realizada este lunes, llegó a la conclusión no hará un paro de 12 horas, como llegó a analizarse, sino ceses de actividades parciales.

En esa línea, el titular, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), explicó durante una conferencia que declararán un cese de actividades “a partir de las 13 horas, que se va a organizar de manera conveniente para cada una de las actividades que tenemos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CATToficialok/status/2020962909304783308?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2020962909304783308%7Ctwgr%5Ecf58fb75b17463232fa3cba5eb02ca9828b7478a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-25801958722001960933.ampproject.net%2F2601162341000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false Reunión del Consejo Directivo en el marco del plan de lucha que se lleva adelante contra la Reforma Laboral, donde decidimos participar de la movilización, convocada el próximo miércoles 11 de febrero, con un cese de actividades a partir de las 13hs. pic.twitter.com/SEQZ5tbloR — CATT (@CATToficialok) February 9, 2026

De esta manera, la medida alcanzará a los subtes quienes evalúan parar 2 o 3 horas tras la concentración, como así también al sector aéreo, marítimo y portuario. “Algunos tendrán dos horas, otros tendremos cuatro, algunos tendrán tres, pero, de esa manera, vamos a garantizar la mayor afluencia de compañeros para expresar nuestro rechazo frente al Congreso Nacional. O sea, no es un paro de media jornada, no es un paro”, indicó Schmid.

Movilización y marcha contra la Reforma Laboral: qué gremios paran y servicios afectados

Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP – Metrodelegados): suspensión total del servicio de subtes y premetro.

suspensión total del servicio de subtes y premetro. APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas): interrupción de vuelos comerciales por la adhesión de los pilotos.

interrupción de vuelos comerciales por la adhesión de los pilotos. Aeronavegantes: paralización de servicios de tripulantes de cabina, afectando la operación aérea.

paralización de servicios de tripulantes de cabina, afectando la operación aérea. SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos): cese de actividades en el transporte marítimo y portuario.

cese de actividades en el transporte marítimo y portuario. Obreros Navales: detención de tareas en astilleros y embarcaciones.

detención de tareas en astilleros y embarcaciones. Viales: interrupciones en áreas de transporte y logística terrestre vinculadas a obras y mantenimiento vial.

interrupciones en áreas de transporte y logística terrestre vinculadas a obras y mantenimiento vial. Dragado y Balizamiento: paralización de operaciones en canales y puertos, afectando la navegación.

paralización de operaciones en canales y puertos, afectando la navegación. Guincheros: suspensión de actividades en grúas y operaciones portuarias.

Movilización y marcha contra la Reforma Laboral: qué transporte no harán paro

La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, y la Unión Ferroviaria, que dirige Sergio Sasia, no se sumarán a la medida, como así tampoco se dispondrá ninguna paralización de actividades la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que encabeza Roberto Fernández, por lo que este miércoles estará garantizado el servicio de colectivos en el AMBA.

Esta medida se debe a que la semana pasada el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el marco del reclamo salarial que incluyó un paro de todos los trenes durante el jueves 5 de febrero.

La sesión del Senado por la reforma laboral

El Senado confirmó la sesión del miércoles 11 de febrero para trata la Ley de Reforma Laboral impulsada por el Gobierno, que confía en obtener su media sanción, gracias al apoyo de los bloques aliados. El pedido había sido realizado por los presidentes de bloque del oficialismo, el PRO, la UCR y legisladores cercanos.

El detalle marca que de la oficialización y llamado a sesión, quedó afuera del temario la reforma de la Ley de Glaciares y el tratamiento del pliego para embajador de Fernando Iglesias.

Por su parte, la senadora oficialista Patricia Bullrich había asegurado que las eventuales modificaciones en el proyecto denominado Modernización Laboral "se van a conocer el día que la estemos tratando”. Además, confía en obtener la media sanción en la Cámara Alta: "Sino no llamaríamos al recinto".