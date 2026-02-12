Conmoción entre los seguidores de Cris Morena por una muerte que nadie vio venir

La noticia se dio a conocer a través de Argentores. Fue uno de los nombres principales en la industria del teatro y las telenovelas infantiles.

El mundo del espectáculo argentino está de luto. María José Campoamor, una de las grandes referentes de la televisión y el teatro nacional por haber sido la famosa guionista de las producciones noventeras de Cris Morena, falleció a los 79 años.

La noticia se conoció fue confirmada por Argentores a través de sus redes sociales, donde colegas y seguidores comenzaron a despedirla con mensajes cargados de afecto y reconocimiento.

“Con profundo pesar, despedimos a nuestra socia María José Campoamor, guionista, dramaturga, docente y actriz de una extraordinaria trayectoria en nuestro país”, expresó la entidad en un comunicado oficial. “Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento”, agregaron, destacando la huella imborrable que dejó en la cultura argentina.

Dueña de una carrera prolífica y sensible, Campoamor fue la mente creativa detrás de ficciones que marcaron a generaciones. Como guionista, su nombre quedó asociado a títulos emblemáticos como Pelito y, especialmente, Chiquititas, una producción que trascendió la pantalla y se convirtió en un verdadero fenómeno cultural.

Más allá del éxito televisivo, Chiquititas construyó un universo simbólico donde la infancia, los sueños y la esperanza ocupaban un lugar central. Canciones como “Volar Mejor” volvieron a cobrar fuerza, recordando que incluso en los momentos más difíciles el arte puede ser un refugio y un motor para seguir adelante.

A más de tres décadas del inicio de aquella historia, el legado de Campoamor sigue brillando en palabras y melodías que invitan a no perder nunca la capacidad de soñar y a sostener viva esa parte esencial de la infancia, aun frente a la pérdida.

Quién era María José Campoamor, la guionista de Cris Morena

Nacida en Francia, María José Campoamor llegó a la Argentina en 1950 junto a su familia, cuando tenía apenas tres años. Desde entonces, adoptó al país como propio y construyó una trayectoria multifacética como guionista, dramaturga, docente y actriz.

A lo largo de su extensa carrera en televisión escribió más de 1.500 horas de contenido, abarcando desde la telenovela clásica hasta el drama unitario y el entretenimiento infantil, dejando una marca indeleble en la historia del espectáculo argentino.