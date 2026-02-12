Turismo en Argentina: el pueblo mágico para descansar frente al rio

Este destino a menos de dos horas de Buenos Aires es ideal para una escapada y relajarse junto al río y disfrutar del verde de su costanera.

Viajar es uno de los placeres más bellos de la vida . Sin embargo, no todos quieren recorrer kilómetros y kilómetros durante horas para llegar a destino por lo que buscan opciones más cercanas, como por ejemplo, un destino en Buenos Aires que tiene todo lo necesario para descansar .

Este pueblo a menos de dos horas de Buenos Aires es ideal para una escapada y relajarse junto al río y disfrutar del verde de su costanera. Se encuentra a unos 170 kilómetros de la ciudad y cuenta con un balneario municipal con una costanera increíble para disfrutar.

Se trata de Arrecifes , el pueblo símbolo del automovilismo aunque con un paisaje digno de aprovechar.

Arrecifes es una ciudad situada al norte de la provincia de Buenos Aires, Argentina , cabecera del partido homónimo. Se encuentra sobre el km 176 de la Ruta Nacional 8 , a unos 170-188 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 50 km de Pergamino. Es conocida como "Cuna de Campeones" del automovilismo y cuenta con el río Arrecifes .

Se encuentra sobre el kilómetro 176 de la Ruta Nacional 8, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Pergamino . Sobre el río Arrecifes uno puede aprovechar la costanera que rodea, tomar unos mates, realizar un picnic o hasta instalarse en el camping.

Además, el Club Náutico de Arrecifes brinda actividades acuáticas como el canotaje o kayak. También muchos prueban suerte con la pesca.

Otro de los atractivos que ofrece este destino es El Viejo Molino o visitar las Ruinas del Tajamar, ideal para caminar o pasear en bicicleta. Arrecifes cuenta con diferentes plazas como la Bartolomé Mitre, la Almirante Brown y la “Héroes de Malvinas”, en honor a los ex combatientes. Pero sobre todo, en octubre de cada año, se celebra la Fiesta Provincial del Automovilismo, con desfiles y exhibiciones de autos actuales y antiguos, foodtrucks, ferias artesanales y más.

En Arrecifes nacieron los grandes automovilistas como Rubén Luis Di Palma, Norberto Fontana, José Froilán González, Marcos Di Palma, etc. Este destino es reconocido como Capital del Automovilismo y Cuna de Campeones, por el reconocimiento nacional e internacional que tienen sus pilotos.

Cómo llegar a Arrecifes

La distancia entre Buenos Aires y Arrecifes es de 187 km. La distancia por carretera es de 181.7 km.