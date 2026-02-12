12 de febrero de 2026 Inicio
Turismo en Argentina: el pueblo mágico para descansar frente al rio

Este destino a menos de dos horas de Buenos Aires es ideal para una escapada y relajarse junto al río y disfrutar del verde de su costanera.

Arrecifes

Arrecifes, Buenos Aires

  • Arrecifes e encuentra a unos 170 kilómetros de la ciudad y cuenta con un balneario municipal con una costanera increíble para disfrutar.

  • Sobre el río Arrecifes se puede aprovechar la costanera que rodea, tomar unos mates, realizar un picnic o hasta instalarse en el camping.
  • El Viejo Molino o las Ruinas del Tajamar son ideales para caminar o pasear en bicicleta.

  • La ciudad cuenta con diferentes plazas como la Bartolomé Mitre, la Almirante Brown y la “Héroes de Malvinas”, en honor a los ex combatientes.

Viajar es uno de los placeres más bellos de la vida. Sin embargo, no todos quieren recorrer kilómetros y kilómetros durante horas para llegar a destino por lo que buscan opciones más cercanas, como por ejemplo, un destino en Buenos Aires que tiene todo lo necesario para descansar.

Este destino ofrece una propuesta distinta a la de los balnearios tradicionales
Este pueblo a menos de dos horas de Buenos Aires es ideal para una escapada y relajarse junto al río y disfrutar del verde de su costanera. Se encuentra a unos 170 kilómetros de la ciudad y cuenta con un balneario municipal con una costanera increíble para disfrutar.

Se trata de Arrecifes, el pueblo símbolo del automovilismo aunque con un paisaje digno de aprovechar.

Dónde queda Arrecifes

Arrecifes es una ciudad situada al norte de la provincia de Buenos Aires, Argentina, cabecera del partido homónimo. Se encuentra sobre el km 176 de la Ruta Nacional 8, a unos 170-188 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 50 km de Pergamino. Es conocida como "Cuna de Campeones" del automovilismo y cuenta con el río Arrecifes.

Qué puedo hacer en Arrecifes

Se encuentra sobre el kilómetro 176 de la Ruta Nacional 8, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Pergamino. Sobre el río Arrecifes uno puede aprovechar la costanera que rodea, tomar unos mates, realizar un picnic o hasta instalarse en el camping.

Además, el Club Náutico de Arrecifes brinda actividades acuáticas como el canotaje o kayak. También muchos prueban suerte con la pesca.

Otro de los atractivos que ofrece este destino es El Viejo Molino o visitar las Ruinas del Tajamar, ideal para caminar o pasear en bicicleta. Arrecifes cuenta con diferentes plazas como la Bartolomé Mitre, la Almirante Brown y la “Héroes de Malvinas”, en honor a los ex combatientes. Pero sobre todo, en octubre de cada año, se celebra la Fiesta Provincial del Automovilismo, con desfiles y exhibiciones de autos actuales y antiguos, foodtrucks, ferias artesanales y más.

En Arrecifes nacieron los grandes automovilistas como Rubén Luis Di Palma, Norberto Fontana, José Froilán González, Marcos Di Palma, etc. Este destino es reconocido como Capital del Automovilismo y Cuna de Campeones, por el reconocimiento nacional e internacional que tienen sus pilotos.

arrecifes

Cómo llegar a Arrecifes

El transporte público en Buenos Aires se paga exclusivamente con la tarjeta SUBE. Para tenerla, pedí tu Kit de Bienvenida y dejaremos tu tarjeta activada a tu nombre. Recordá que deberás cargar saldo antes de utilizarla y que en la primera carga pagarás el costo de la tarjeta (ARS$ 90).

La distancia entre Buenos Aires y Arrecifes es de 187 km. La distancia por carretera es de 181.7 km.

Arrecifes-desde-el-aire
