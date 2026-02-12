Turismo en Argentina: el pueblo mágico para descansar frente al rio

Arrecifes e encuentra a unos 170 kilómetros de la ciudad y cuenta con un balneario municipal con una costanera increíble para disfrutar.
Este pueblo a menos de dos horas de Buenos Aires es ideal para una escapada y relajarse junto al río y disfrutar del verde de su costanera. Se encuentra a unos 170 kilómetros de la ciudad y cuenta con un balneario municipal con una costanera increíble para disfrutar.
Se trata de Arrecifes, el pueblo símbolo del automovilismo aunque con un paisaje digno de aprovechar.
Dónde queda Arrecifes
Arrecifes es una ciudad situada al norte de la provincia de Buenos Aires, Argentina, cabecera del partido homónimo. Se encuentra sobre el km 176 de la Ruta Nacional 8, a unos 170-188 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 50 km de Pergamino. Es conocida como "Cuna de Campeones" del automovilismo y cuenta con el río Arrecifes.
Qué puedo hacer en Arrecifes
Se encuentra sobre el kilómetro 176 de la Ruta Nacional 8, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Pergamino. Sobre el río Arrecifes uno puede aprovechar la costanera que rodea, tomar unos mates, realizar un picnic o hasta instalarse en el camping.
Además, el Club Náutico de Arrecifes brinda actividades acuáticas como el canotaje o kayak. También muchos prueban suerte con la pesca.
Otro de los atractivos que ofrece este destino es El Viejo Molino o visitar las Ruinas del Tajamar, ideal para caminar o pasear en bicicleta. Arrecifes cuenta con diferentes plazas como la Bartolomé Mitre, la Almirante Brown y la “Héroes de Malvinas”, en honor a los ex combatientes. Pero sobre todo, en octubre de cada año, se celebra la Fiesta Provincial del Automovilismo, con desfiles y exhibiciones de autos actuales y antiguos, foodtrucks, ferias artesanales y más.
En Arrecifes nacieron los grandes automovilistas como Rubén Luis Di Palma, Norberto Fontana, José Froilán González, Marcos Di Palma, etc. Este destino es reconocido como Capital del Automovilismo y Cuna de Campeones, por el reconocimiento nacional e internacional que tienen sus pilotos.
Cómo llegar a Arrecifes
La distancia entre Buenos Aires y Arrecifes es de 187 km. La distancia por carretera es de 181.7 km.