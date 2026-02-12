Qué cambios hay en la reforma laboral: salarios, vacaciones, despidos y licencias por enfermedad

El proyecto impulsado por el Gobierno obtuvo media sanción en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra. La iniciativa introduce modificaciones en indemnizaciones, banco de horas, vacaciones y el régimen de licencias por enfermedad.

Con el respaldo de bloques dialoguistas y tras modificaciones al texto original, el gobierno de Javier Milei consiguió este miércoles la media sanción de la reforma laboral en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra. La iniciativa ahora deberá ser tratada en Diputados.

La reforma laboral tiene media sanción: uno por uno, cómo votó cada uno de los senadores

Estos son los principales cambios en materia de salarios, vacaciones, despidos y licencias por enfermedad:

El proyecto modifica el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no laborales. Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo garantiza el cobro del 100% del salario durante un período que puede extenderse de 3 a 12 meses, según la antigüedad y las cargas de familia.

La reforma reduce tanto el porcentaje como los plazos. El trabajador percibirá entre el 50% y el 75% de su remuneración básica por un período de 3 meses si no tiene cargas de familia o de 6 meses si las tiene.

Si la dolencia reaparece dentro de los dos años, no se considerará una nueva enfermedad. Además, el trabajador deberá informar de inmediato su situación y el lugar donde se encuentra, salvo caso de fuerza mayor. Los certificados médicos deberán detallar diagnóstico, tratamiento y días de reposo, y estar firmados digitalmente por profesionales habilitados.

Percibirá el 75% si no hubo voluntad ni conciencia del riesgo.

Cobrará el 50% si la enfermedad o el accidente derivan de una actividad voluntaria y consciente que implicara un riesgo para su salud.

Indemnizaciones por despido

La reforma modifica la base de cálculo de la indemnización por antigüedad. Solo se considerará la remuneración mensual devengada y pagada en cada mes calendario. Quedan excluidos conceptos no mensuales como el aguinaldo, vacaciones y premios extraordinarios.

En el caso de conceptos variables, horas extras, comisiones o premios mensuales, se tomará el promedio de los últimos seis meses o del último año si resultara más favorable al trabajador.

El proyecto también habilita que, en caso de sentencia judicial contra personas físicas o PyMEs, el juez pueda autorizar el pago en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas.

A su vez, se incorpora la posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por un sistema de fondo de cese laboral, si así lo acuerdan sindicatos y cámaras empresarias en el marco de un convenio colectivo. El esquema funcionaría con aportes mensuales del empleador a una cuenta individual del trabajador.

Horas extras y banco de horas

La iniciativa regula de manera expresa el denominado “banco de horas”. Las horas trabajadas por encima de la jornada legal podrán compensarse con descansos futuros, en lugar de abonarse como horas extras, siempre que exista acuerdo escrito entre empleador y trabajador o en el marco de la negociación colectiva.

El sistema deberá respetar los descansos mínimos legales: 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales. También podrán aplicarse esquemas de jornada promedio según lo establezcan convenios o acuerdos sectoriales.

Entre las alternativas previstas figuran el pago de horas extras, los francos compensatorios o el banco de horas.

Vacaciones

El período para otorgar vacaciones se mantiene entre el 1 de octubre y el 30 de abril, aunque podrá acordarse otro momento por mutuo consentimiento.

La novedad es la posibilidad de fraccionar las vacaciones en tramos no inferiores a siete días corridos. La fecha de inicio deberá notificarse por escrito con al menos 30 días de anticipación, salvo que el convenio colectivo disponga otro sistema.

Cuando las vacaciones se otorguen en forma escalonada, el empleador deberá garantizar que cada trabajador pueda tomarlas al menos una vez cada tres años durante la temporada de verano.