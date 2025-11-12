Descarrilamiento del tren Sarmiento: el maquinista dio negativo en el test de alcohol y drogas Los exámenes fueron ordenados por el juez Julián Ercolini, quien pidió el registro de las grabaciones del día, pero también las imágenes previas y posteriores al accidente. Los señaleros también pasaron los exámenes toxicológicos. Por







El maquinista dio negativo en alcohol y drogas. X (@rielesnoticias)

El maquinista del tren Sarmiento, el cual estaba a cargo al momento en el que descarriló la formación en Liniers y, tras el pedido del juez federal Julián Ercolini, se le hicieron análisis de alcohol en sangre y exámenes toxicológicos, pero dieron negativos. Mismo resultado para los señaleros.

Los peritos descararon una falla humana, según indicó TN. El sistema tiene cerrojo y traba de palanca, lo que impediría que la vía se accione por la palanca, ya que no funciona mientras el tren circula.

Por otra parte, los peritos encontraron la caja donde está lo que realiza el cambio de vías y estaba debidamente cerrada, lo que marca que no hubo signos de haber sido violentada para llevar a un accidente.

Todo ocurrió el martes a las 15:43 en Liniers a la altura de Timoteo Gordillo y Rivadavia, y el accidente llevó a 20 personas heridas. El momento del descarrilamiento con el desvío brusco del tren por la apertura del sistema de vías.

En el informe, Trenes Argentinos confirmó que “se produjo en un cambio de vías” y que el motorman frenó a tiempo, según indicó el protocolo de seguridad operacional. La señal estaba en rojo y se apagó al momento del choque entre vagones.

Demoras y cancelaciones luego del descarrilamiento del tren Sarmiento en Liniers: cómo funciona el servicio Luego de que el tren Sarmiento sufra un descarrilamiento en las cercanías de la estación Liniers el martes por la tarde, Trenes Argentinos informó que el servicio funciona con demoras y cancelaciones durante la mañana del miércoles. El último informe fue a las 12 y marcaba que continuaba con complicaciones. De manera oficial, indicaron que el servicio circula con demoras y cancelaciones por problemas técnicos en Liniers y pidieron disculpas por las molestias ocasionadas. También informaron que, en las próximas horas, todo se solucionará.