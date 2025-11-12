12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Descarrilamiento del tren Sarmiento: el maquinista dio negativo en el test de alcohol y drogas

Los exámenes fueron ordenados por el juez Julián Ercolini, quien pidió el registro de las grabaciones del día, pero también las imágenes previas y posteriores al accidente. Los señaleros también pasaron los exámenes toxicológicos.

Por
El maquinista dio negativo en alcohol y drogas.

El maquinista dio negativo en alcohol y drogas.

X (@rielesnoticias)

El maquinista del tren Sarmiento, el cual estaba a cargo al momento en el que descarriló la formación en Liniers y, tras el pedido del juez federal Julián Ercolini, se le hicieron análisis de alcohol en sangre y exámenes toxicológicos, pero dieron negativos. Mismo resultado para los señaleros.

Te puede interesar:

Villa del Parque: un hombre murió tras ser arrollado por el tren San Martín

Los peritos descararon una falla humana, según indicó TN. El sistema tiene cerrojo y traba de palanca, lo que impediría que la vía se accione por la palanca, ya que no funciona mientras el tren circula.

Por otra parte, los peritos encontraron la caja donde está lo que realiza el cambio de vías y estaba debidamente cerrada, lo que marca que no hubo signos de haber sido violentada para llevar a un accidente.

Todo ocurrió el martes a las 15:43 en Liniers a la altura de Timoteo Gordillo y Rivadavia, y el accidente llevó a 20 personas heridas. El momento del descarrilamiento con el desvío brusco del tren por la apertura del sistema de vías.

En el informe, Trenes Argentinos confirmó que “se produjo en un cambio de vías” y que el motorman frenó a tiempo, según indicó el protocolo de seguridad operacional. La señal estaba en rojo y se apagó al momento del choque entre vagones.

Demoras y cancelaciones luego del descarrilamiento del tren Sarmiento en Liniers: cómo funciona el servicio

Luego de que el tren Sarmiento sufra un descarrilamiento en las cercanías de la estación Liniers el martes por la tarde, Trenes Argentinos informó que el servicio funciona con demoras y cancelaciones durante la mañana del miércoles. El último informe fue a las 12 y marcaba que continuaba con complicaciones.

De manera oficial, indicaron que el servicio circula con demoras y cancelaciones por problemas técnicos en Liniers y pidieron disculpas por las molestias ocasionadas. También informaron que, en las próximas horas, todo se solucionará.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La formación transportaba cemento. No hubo heridos

Tras el accidente en el tren Sarmiento, en Misiones descarriló un tren de carga: no hubo heridos

descarrilamiento del tren sarmiento: otro video muestra como fue el accidente

Descarrilamiento del tren Sarmiento: otro video muestra cómo fue el accidente

play

Demoras y cancelaciones luego del descarrilamiento del tren Sarmiento en Liniers: cómo funciona el servicio

Trenes Argentinos se refirió al descarrilamiento del Sarmiento.

Descarriló una formación del Sarmiento: la explicación oficial de Trenes Argentinos

La bonificación estará disponible de lunes a sábado entre las 5 y las 23.59

Se pone en marcha el boleto estudiantil universitario en CABA: quiénes pueden pedirlo y cómo se obtiene

play

Se mantiene el paro de colectivos en el AMBA por falta de pago: hay seis líneas afectadas

Rating Cero

La China Suárez se negó a visitar Luzu TV por la ausencia de Nico Occhiato.
play

La China visitó Luzu TV y rompió el silencio: ¿ganó Nico Occhiato?

Mala influencer no relata una historia real, pero toma elementos reconocibles del mundo digital y del mercado ilegal. La producción explora cómo el auge de las redes sociales facilita la promoción de productos falsificados y cómo la presión económica empuja a ciertas personas hacia decisiones extremas.
play

Mala influencer es la serie africana que está entre lo más visto de Netflix: de qué se trata

Su fragancia se caracteriza por una armonía entre lo floral y lo cítrico.

Este es el perfume favorito de Jennifer Lawrence: cuánto sale en Argentina

La nueva miniserie surcoreana de Netflix, Tú siempre estuviste ahí, se estrenó en noviembre de 2025 y propone un thriller psicológico potente que mezcla amistad, violencia doméstica, venganza y culpa.
play

Tú siempre estuviste ahí: de qué se trata el k-drama que es de lo más visto en Netflix

Thiago Medina mostró su cambio físico. 

Thiago Medina sorprendió al mostrar su cambio físico tras el accidente

Dove Cameron utilizó la camiseta de Boca en el show de Damiano David.

Fanática de Boca: Dove Cameron asistió al show de Damiano David con la camiseta del Xeneize

últimas noticias

play

Desgarrador testimonio de la hija de la turista asesinada en calle Corrientes: "Solo quiero llevar a mi mamá a Brasi"

Hace 17 minutos
Turismo en las Fiestas: cuánto cuesta vacacionar en los principales destinos del país

Turismo en las Fiestas: cuánto cuesta vacacionar en los principales destinos del país

Hace 26 minutos
play
La China Suárez se negó a visitar Luzu TV por la ausencia de Nico Occhiato.

La China visitó Luzu TV y rompió el silencio: ¿ganó Nico Occhiato?

Hace 32 minutos
play

La jueza Makintach habló con Gianinna Maradona: "Me llamó muy angustiada"

Hace 40 minutos
El Black Friday será del 28 de noviembre al 1 de diciembre

Qué viernes de noviembre es el Black Friday 2025

Hace 1 hora