Al estilo la gran estafa, esta película de Netflix se convirtió en furor apenas se estrenó: como se llama

La producción explora cómo cada una carga con urgencias diferentes que las unen por la necesidad. Netflix

Netflix sumó a su catálogo una producción francesa que se está quedando con la atención de los suscriptores que disfrutan de las historias de robos con humor. La plataforma estrenó Leonas, una serie de 8 episodios creada, escrita y dirigida por Olivier Rosemberg y Carine Prevot, la dupla detrás de Family Business, que sigue a cinco mujeres atravesadas por situaciones límite que deciden asaltar un banco.

La serie, inspirada en la Banda de las Amazonas que robó siete bancos en el sur de Francia a partir de 1989, presenta una decisión desesperada que nace del cansancio de mujeres empujadas por la urgencia y la falta de opciones. Con participaciones especiales de François Damiens y el propio Rosemberg, junto a Sami Outalbali, Jérémie Laheurte y Steve Tientcheu, la producción ofrece una mirada sobre la desesperación económica que reemplaza el glamour del robo con la frenética realidad de la supervivencia y los límites que está dispuesta a cruzar una madre cuando no queda nada por perder.

las-leonas Sinopsis de Leonas, la película que sorprende en Netflix Leonas sigue la historia de Rosalie, una madre soltera que se entera de que ella y sus hijos tendrán que vivir con 30 euros a la semana para pagar la deuda de su marido que está en la cárcel, lo que la lleva a armar un plan con el que intentará robar 100.000 euros del banco donde trabaja como recepcionista y así saldar la deuda.

La trama se desarrolla cuando su mejor amiga Kim, una caótica masajista, se une a la iniciativa con la esperanza de usar su parte para hacer realidad su sueño de abrir un salón de belleza, mientras la prima de Rosalie, Alex, exige unirse aportando sus habilidades como estudiante de arquitectura para perfeccionar el plan de ataque. También reclutan a Sofia, otra madre soltera desesperada por dinero para arreglar su casa después de que los servicios sociales llamaran a su puerta, y a Chloé, clienta de Kim que les provee el coche para escapar, organizándose y entrenándose convencidas de que ese acto puede cambiarlo todo.

las leonass Tráiler de Leonas Embed - Las Leonas | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 05/02/2026 Reparto de Leonas Rebecca Marder como Rosalie

Zoé Marchal como Kim

Tya Deslaurieurs como Alex

Naidra Ayadi como Sofia

Pascale Arbillot como Chloé

François Damiens como Michel Marionnaud

Sami Outalbali como Malik

Olivier Rosemberg como Ézéchiel

Jonathan Cohen como Victor Castel

Jérémie Laheurte

Steve Tientcheu