Adiós al sillón tradicional: Zaira Nara innovó con un estilo diferente para su living Una elección simple transformó por completo el espacio principal de la casa. La apuesta prioriza el confort, la calma visual y las tendencias actuales. + Seguir en







A través de sus historias de Instagram, Zaira Nara mostró el nuevo sillón que incorporó a su living. Redes Sociales

Zaira Nara mostró un cambio clave en su living que se aleja del mobiliario clásico.





La propuesta apuesta por piezas bajas, líneas simples y mayor cercanía con el suelo.





El nuevo diseño refuerza una estética relajada y luminosa, alineada con tendencias actuales.





La elección generó impacto entre sus seguidores por su practicidad y estilo descontracturado. Zaira Nara volvió a llamar la atención en redes sociales al compartir una decisión estética que transforma por completo uno de los espacios centrales de su casa. La modelo dejó atrás el sillón tradicional y se inclinó por una alternativa más simple, cómoda y alineada con las corrientes actuales del diseño de interiores.

Instalada en su casa de Uruguay, donde suele viajar buscando calma y contacto familiar, la conductora suele mostrar detalles de su día a día y de los ambientes que la rodean. En esta ocasión, el foco estuvo puesto en el living, un espacio pensado para el descanso y en donde cada elemento acompaña una estética limpia y relajada.

La elección de un mueble bajo, sin estructuras visibles y con una presencia suave dentro del ambiente, le da más fuerza a una tendencia que gana cada vez más espacio en casas contemporáneas, en dónde se busca priorizar la comodidad, la cercanía con el suelo y una sensación de refugio visual que invite a quedarse.

Zaira Nara Zaira Nara apostó por la nueva microbikini combinada que promete ser furor en el verano Redes sociales Así es la innovadora idea que tuvo Zaira Nara que desplaza al sillón tradicional A través de sus historias de Instagram, Zaira Nara mostró el nuevo sillón que incorporó a su living, una pieza amplia, tapizada en tonos claros y con grandes almohadones que mejoran la experiencia del descanso. El mueble se apoya directamente sobre el suelo, sin patas a la vista, lo que permite que se integre de manera natural al espacio y se convierta en uno de los grandes protagonistas del ambiente.

La conductora acompañó la imagen con una breve referencia a los textiles y fundas elegidas, aunque el diseño general fue lo que despertó mayor interés entre sus seguidores. Las líneas simples, el volumen bajo y la elección de una paleta clara tienen todo lo necesario para generar una atmósfera ideal para un living pensado para el uso diario.

Zaira nara Instagram Otro detalle que suma personalidad al espacio es el entorno que rodea al sillón. Detrás se destaca una obra de arte abstracta de gran tamaño, con franjas verticales en verdes profundos, tonos tierra, azules y terracotas, que contrasta con la pared blanca y funciona como punto de atracción visual. Esta pieza aporta carácter y dinamismo sin recargar el ambiente.