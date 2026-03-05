5 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Muerte y misterio en el Tren Sarmiento: encontraron un hombre tendido en las vías

El hallazgo del cuerpo fue a primeras horas de la mañana, cerca de la estación Caballito. Detallaron que el hombre que yacía sobre las vías padecía varios golpes.

Por
El llamado al 911 fue a las 5.15 de la madrugada.

Un hombre fue encontrado sin vida en la madrugada de este jueves sobre las vías del Sarmiento, a metros de la estación Caballito. El hecho generó demoras en el servicio ferroviario durante las primeras horas de la mañana.

desfinanciamiento universitario: docentes de la uba anunciaron un paro por tiempo indeterminado
Desfinanciamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Policía de la Ciudad se dirigieron al lugar cerca de las 5.15 hacia Donato Álvarez y Yerbal, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida sobre el tendido ferroviario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2029493581841416585&partner=&hide_thread=false

Al arribar, los agentes se entrevistaron con el maquinista de la formación, quien explicó que detuvo la marcha tras advertir la presencia de un hombre sobre las vías.

Minutos más tarde, personal del SAME constató el fallecimiento de la persona, mientras que dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaron en el lugar para retirar el cuerpo. Según informaron, el cadáver padecía golpes y parecía haber sido electrocutado.

El procedimiento quedó a cargo de la Policía Federal Argentina, que investiga las circunstancias del hecho. Mientras tanto, el servicio del ferrocarril registró demoras y con servicio limitado hasta Liniers mientras se realizaban las tareas en la zona.

