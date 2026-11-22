Estrella de Chiquititas y Casi Ángeles: qué fue de la vida de Guadalupe Anton La actriz comenzó su recorrido artístico durante la infancia y formó parte de producciones televisivas que marcaron a varias generaciones. En una entrevista, recordó sus experiencias en los sets de grabación, habló de los vínculos que conserva y repasó las decisiones que tomó a lo largo de su vida. Agregar C5N en









Guadalupe Anton dejó la actuación después de participar en Chiquititas y Casi Ángeles y encontró en la Psicología una nueva vocación profesional.

Interpretó a Anita en Chiquititas y a Alelí en Casi Ángeles.

Comenzó teatro durante su infancia para superar su timidez.

Mantuvo el contacto con algunos de sus antiguos compañeros de elenco.

En una entrevista contó por qué eligió estudiar Psicología y cómo era su vida laboral. Estrella de Chiquititas y Casi Ángeles: la actriz formó parte de dos de las ficciones juveniles más recordadas de Cris Morena y conquistó al público con sus personajes. Sin embargo, al terminar el colegio decidió alejarse de los estudios de televisión para seguir otro camino profesional. qué fue de la vida de Guadalupe Anton

Guadalupe fue una de las jóvenes actrices que conquistó al público argentino con sus participaciones en las ficciones de Cris Morena. Primero interpretó a Anita en Chiquititas y después se sumó al elenco de Casi Ángeles, donde dio vida a Alelí. Aunque su carrera parecía tener un futuro prometedor en la televisión, con el paso de los años decidió tomar otro camino y alejarse de la actuación.

Su historia es la de una artista que encontró en el teatro una herramienta para vencer su timidez, pero que después descubrió otra vocación. En una entrevista con Infobae, reproducida por La Gaceta en abril de 2022, contó cómo recuerda aquella etapa, por qué no continuó trabajando en los medios y de qué manera la Psicología se convirtió en su gran pasión.

Qué fue de la vida de la actriz Guadalupe Anton La llegada de Guadalupe Anton al mundo artístico estuvo relacionada con una característica de su personalidad: la timidez. Según contó en aquella entrevista, comenzó a hacer teatro porque era muy retraída y buscaba desenvolverse con mayor confianza. La experiencia terminó convirtiéndose en una etapa fundamental de su vida. La actriz recordó especialmente los años de trabajo en las producciones de Cris Morena, las giras y los vínculos que construyó con sus compañeros.

Al hablar de su paso por Chiquititas y Casi Ángeles, definió aquella experiencia como una de las más lindas de su vida. También contó que seguía en contacto con algunos integrantes de los elencos, entre ellos Stéfano de Gregorio, conocido como Yeyito, y Gastón Dalmau. A pesar del reconocimiento que había conseguido desde chica, la intérprete decidió no continuar su carrera artística. Según explicó, no buscó nuevas oportunidades en el ambiente porque sentía que quizás no estaba preparada para afrontar lo que implicaba seguir trabajando en los medios.