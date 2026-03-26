26 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Incendio en Francisco Álvarez: interrumpieron el servicio completo del tren Sarmiento

Se trata del ramal Moreno - Mercedes, para facilitar el trabajo de los bomberos sobre las vías debido al fuego que se desató en el depósito de pinturas.

Por

En el lugar se estableció un gran operativo y trabajan 25 dotaciones de bomberos para poder contener el fuego

Producto del incendio en un depósito de pintura en Francisco Álvarez, el servicio del tren Sarmiento, ramal Moreno – Mercedes se encuentra completamente interrumpido.

Lamascota deberá viajar dentro de un transportín con medidas máximas de 48cm x 45 cm de base.
Te puede interesar:

Las mascotas podrán viajar en el tren Buenos Aires-Mar del Plata: cuánto cuesta el pasaje y cuáles son los requisitos

El incendio se desató en el depósito ubicado sobre la Avenida Ramón Falcón y Chilecito, las cuales ya fueron cortadas de forma preventiva para que las 25 dotaciones de bomberos puedan trabajar.

De esta manera, para facilitar el paso y trabajo de los bomberos sobre las vías para poder trasladarse y tratar de apagar las llamas y combatir con el intenso humo negro que se desprende del lugar, que provocaron que más de 100 personas fueron evacuadas y por el cual se cerraron diversas instituciones de la zona.

“El ramal Moreno - Mercedes se encuentra interrumpido para facilitar el trabajo de los bomberos sobre la zona de vías por incendio en un depósito en Francisco Álvarez”, explicaron en las redes sociales del propio servicio a las 11:23. Por su parte, el servicio entre Once - Moreno está funcionando con normalidad.

tren sarmiento incendio

Las autoridades evacuaron un perímetro de cuatro cuadras desde la fábrica Fademac. “La gente de defensa civil evacuó a la gente porque tienen miedo de que puedan explotar los caños que están por debajo del asfalto”, informó el cronista Sergio Cirigliano para la pantalla de C5N desde el lugar.

“Es impresionante, toda la gente que vive de esa parte está intoxicada, se van a tener que ir de su casa no queda alternativa”, aseguró una vecina.

Aunque por el momento se desconocen los motivos por lo que se iniciaron las llamas, un vecino contó que todo habría comenzado por una chispa de una soldadura: “Estábamos observando unos trabajadores que están haciendo una parte nueva, estaban soldando, saltó una chispa, no pudieron controlar el fuego”.

Por su parte, Daiana Anadon, secretaria de Ambiente de Moreno, explicó que se trata de un depósito y que no hay producción en el lugar: “Es un espacio de logística y acopio. Tenía todas las habilitaciones y aptitud ambiental”.

Las impresionantes imágenes del incendio en Francisco Álvarez

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Desvíos y frecuencia reducida para el transporte en la CIudad durante el feriado. 

Cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes en el AMBA el lunes 23 y martes 24 de marzo 2026

Corte total en una importante autopista de la Ciudad. 

Atención conductores: cierran una importante autopista durante el fin de semana largo

El ajuste será del 7,6% para las 104 líneas de jurisdicción nacional

Ya rige el aumento de colectivos en el AMBA: a cuánto se fue el boleto mínimo y los nuevos valores

Domingo Puccio fue detenido en un allanamiento en Villa General Mitre.

Detuvieron a un exbarra de Argentinos Juniors por venta de cocaína

La primera consulta sobre salud es con inteligencia artificial.

La inteligencia artificial como primer vínculo sanitario

Emily Ceco se refirió a la condena de Santiago Martínez.

Emily Ceco habló tras la condena de su expareja de Love is blind a 15 años de prisión: "Tengo paz"

Rating Cero

Juli Poggio y su error en Pasapalabra.

El insólito error de Juli Poggio en Pasapalabra que se volvió viral: "¡Pinocho!"

La película La Revolución de Jesús (Jesus Revolution, 2023) cuenta la historia real del despertar espiritual que surgió en el sur de California a finales de los años 60 y principios de los 70. 
play

De qué se trata La revolución de Jesús, la película basada en hechos reales que llegó a Netflix sobre un caso que cambió a Estados Unidos

Lo más visto del momento en Netflix.
play

Esta serie de Netflix llegó a su fin con una película pero sus capítulos volvieron a ser de lo más visto: de cuál se trata

Antes y después del rostro de Denise Richards tras las intervenciones estéticas recientes.

La impresionante transformación de una actriz de los 90: su antes y después de las cirugías

Karol G cumplió un sueño y lo compartió en sus redes. 
play

Karol G cumplió un sueño de su adolescencia: "Un regalo increíble que la vida me guardó"

Rosalía en la primera media hora de su concierto en Milán.

El show de Rosalía en Milán duró solo media hora por un problema de salud: qué le pasó

últimas noticias

La guerra en Medio Oriente plantea buscar otras alternativas a los combustibles fósiles. 

Conflicto en Medio Oriente: cómo afecta a la transición energética en América Latina

Hace 26 minutos
El pintor Numa Ayrinhac fue elegido por Eva Perón para retratarla a ella y a su familia.

El Gobierno bajó un cuadro de Perón y Evita de Casa Rosada: la explicación oficial

Hace 30 minutos
El Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Mundial 2026: FIFA anunció cinco cambios en el reglamento

Hace 51 minutos
En el futuro sería increíble que sucediera, reconocio Colapinto por la posibilidad de hacer una exhibición con Alpine

Colapinto y la posibilidad de la exhibición de F1 en Argentina: "Sería increíble"

Hace 1 hora
Las alternativas digitales, al presentar tasas levemente superiores, muestran un comportamiento más favorable.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.300.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 1 hora