Incendio en Francisco Álvarez: interrumpieron el servicio completo del tren Sarmiento

Se trata del ramal Moreno - Mercedes, para facilitar el trabajo de los bomberos sobre las vías debido al fuego que se desató en el depósito de pinturas.

En el lugar se estableció un gran operativo y trabajan 25 dotaciones de bomberos para poder contener el fuego

Producto del incendio en un depósito de pintura en Francisco Álvarez, el servicio del tren Sarmiento, ramal Moreno – Mercedes se encuentra completamente interrumpido.

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El incendio se desató en el depósito ubicado sobre la Avenida Ramón Falcón y Chilecito, las cuales ya fueron cortadas de forma preventiva para que las 25 dotaciones de bomberos puedan trabajar.

De esta manera, para facilitar el paso y trabajo de los bomberos sobre las vías para poder trasladarse y tratar de apagar las llamas y combatir con el intenso humo negro que se desprende del lugar, que provocaron que más de 100 personas fueron evacuadas y por el cual se cerraron diversas instituciones de la zona.

“El ramal Moreno - Mercedes se encuentra interrumpido para facilitar el trabajo de los bomberos sobre la zona de vías por incendio en un depósito en Francisco Álvarez ”, explicaron en las redes sociales del propio servicio a las 11:23. Por su parte, el servicio entre Once - Moreno está funcionando con normalidad.

Las autoridades evacuaron un perímetro de cuatro cuadras desde la fábrica Fademac . “La gente de defensa civil evacuó a la gente porque tienen miedo de que puedan explotar los caños que están por debajo del asfalto”, informó el cronista Sergio Cirigliano para la pantalla de C5N desde el lugar.

“Es impresionante, toda la gente que vive de esa parte está intoxicada, se van a tener que ir de su casa no queda alternativa”, aseguró una vecina.

Aunque por el momento se desconocen los motivos por lo que se iniciaron las llamas, un vecino contó que todo habría comenzado por una chispa de una soldadura: “Estábamos observando unos trabajadores que están haciendo una parte nueva, estaban soldando, saltó una chispa, no pudieron controlar el fuego”.

Por su parte, Daiana Anadon, secretaria de Ambiente de Moreno, explicó que se trata de un depósito y que no hay producción en el lugar: “Es un espacio de logística y acopio. Tenía todas las habilitaciones y aptitud ambiental”.

Las impresionantes imágenes del incendio en Francisco Álvarez