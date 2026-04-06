6 de abril de 2026 Inicio
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El padre de Agostina Páez admitió que su video haciendo gestos racistas es real: "Me arrepiento totalmente"

Mariano Páez reconoció el episodio registrado en un bar de Santiago del Estero, luego del escándalo protagonizado por su hija en Brasil. "Reaccioné muy mal", marcó.

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Mariano Páez hizo gestos racistas en Santiago del Estero.

Mariano Páez hizo gestos racistas en Santiago del Estero.

El caso de Agostina Páez sumó una nueva polémica. A pocos días de su regreso a la Argentina tras haber estado detenida en Brasil por realizar gestos racistas, se viralizó un video en el que su padre aparece repitiendo conductas similares en un bar de Santiago del Estero, lo que generó un fuerte impacto mediático y reavivó el debate en torno a la causa.

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En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Mariano Páez admitió que el video es real, luego de que afirmara que fue manipulado con Inteligencia Artificial: "Me insultaron, me quisieron agredir y reaccioné muy mal. A esa gente la hicieron retirar de un bar".

En tanto, lamentó el hecho y se refirió a la posibilidad de que el material audiovisual perjudique a su hija mientras aguarda el fallo definitivo de la Justicia brasileña. "Me arrepiento totalmente. Me siento muy mal. Cada uno es dueño de sus actos. Ella pagó por el error que cometió", expresó.

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La filmación habría ocurrido en un bar de Santiago del Estero durante la bienvenida de Agostina Páez tras su regreso a Argentina. En el mismo, Mariano Páez aparece junto a su pareja, Stefany Budan, e invitados, imitando movimientos simiescos como los que su hija realizó en Río de Janeiro y que estuvieron en el centro de su causa judicial en Brasil. "Soy empresario, millonario y usurero", señaló al momento mientras era grabado y se ponía las manos bajo sus axilas, simulando el salto de un mono.

Sin embargo, tras la viralización, durante una entrevista en LN+, el hombre había denunciado que fue amenazado con que iban a difundir un video suyo haciendo gestos racistas si no abonaba una suma de $5 millones.

"El video está trucado, están mintiendo. Me acaban de pasar a la mañana a mí. Yo no entiendo tanta maldad de la gente, tanto odio. El video está hecho, no sé cómo lo hicieron. Yo digo que está hecho con inteligencia artificial", había afirmado.

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