5 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Abrieron una investigación en Santiago del Estero contra el padre de Agostina Páez

El empresario Mariano Páez fue filmado haciendo los mismos gestos racistas por los que su hija fue acusada y quedó retenida en Brasil durante dos meses. Ahora, por iniciativa del Ministerio Fiscal Público santiagueño, será investigado para determinar si existe delito o no.

Por
Mariano Páez aseguró que el video fue hecho con Inteligencia Artificial (IA)

Mariano Páez aseguró que el video fue hecho con Inteligencia Artificial (IA)

A raíz de las escandalosas imágenes que salieron a la luz del padre de la abogada argentina retenida en Brasil por gestos racistas, Agostina Páez, el Ministerio Pública Fiscal de Santiago del Estero inició una investigación de oficio contra el empresario Mariano Páez tras la viralización de un video.

Lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Te puede interesar:

Alerta amarilla en el AMBA: lluvia y vientos fuertes para empezar la semana

De acuerdo a lo que se detalló en la página oficial del Ministerio provincial, la fiscal Victoria Ledesma, dispuso “el inicio de una investigación de oficio luego de tomar conocimiento de un video difundido en distintos portales de acceso público”, en el que Páez “habría realizado manifestaciones vinculadas a posibles conductas que podrían encuadrar en delitos de acción pública”.

De esta manera, la funcionaria pública ordenó la apertura de una información sumaria con el objetivo “de establecer la existencia o no de ilícitos penales, tomando como punto de partida el contenido del material audiovisual que se encuentra en circulación y que ha tomado estado público”, agregaron.

Por otra parte, señalaron que la medida fue adoptada a partir del conocimiento “directo del contenido del video viralizado, en cumplimiento del deber legal de promover la acción penal cuando se advierten indicios de posibles delitos de acción pública”.

agostina padre

La filmación habría ocurrido en un bar de Santiago del Estero durante la bienvenida de Agostina Páez tras su regreso a Argentina. En el mismo, Mariano Páez aparece junto a su pareja, Stefany Budan, e invitados, imitando movimientos simiescos como los que su hija realizó en Río de Janeiro y que estuvieron en el centro de su causa judicial en Brasil. "Soy empresario, millonario y usurero", señaló al momento mientras era grabado y se ponía las manos bajo sus axilas, simulando el salto de un mono.

Sin embargo, tras la viralización, durante una entrevista en LN+, el hombre denunció que fue amenazado con que iban a difundir un video suyo haciendo gestos racistas si no abonaba una suma de $5 millones.

"El video está trucado, están mintiendo. Me acaban de pasar a la mañana a mí. Yo no entiendo tanta maldad de la gente, tanto odio. El video está hecho, no sé cómo lo hicieron. Yo digo que está hecho con inteligencia artificial", señaló el papá de Agostina.

La abogada de Agostina Páez advirtió que el video de su padre podría complicar la situación judicial en Brasil

El caso de Agostina Páez sumó en las últimas horas una nueva polémica. A pocos días de su regreso a la Argentina tras haber estado detenida en Brasil por realizar gestos racistas, se viralizó un video en el que su padre aparece repitiendo conductas similares, lo que generó un fuerte impacto mediático y reavivó el debate en torno a la causa.

En ese contexto, la abogada de la joven, Carla Junqueira, se refirió al tema en C5N y dejó en claro que la situación genera preocupación en la estrategia de defensa. “Se complicó el caso”, reconoció.

Sin embargo, desde el plano estrictamente jurídico intentó llevar calma: “Desde el punto de vista jurídico, no debería poder complicarse porque está cerrada la parte probatoria. Es un tercero ajeno al proceso. Ya terminó la parte de alegatos finales”, explicó.

Noticias relacionadas

La media de edad se sitúa en los 36 años y destaca una presencia femenina superior al 30%.

Ya son más de un millón las personas que trabajan como delivery o choferes de aplicación en Argentina

Escuela Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.

Santa Fe: cómo es el protocolo para que la escuela de San Cristóbal retome las clases tras el ataque a tiros

El choque se produjo en la intersección de Marcos Sastre y Alice.

Se robó una moto, chocó mientras huía de la policía y tuvieron que amputarle un pie

Mariano Robles y Solana Albornoz.

Temporal en Tucumán: quiénes eran las personas que murieron volviendo de un casamiento

La moto fue secuestrada en abril de 2018.

Le secuestraron la moto en un operativo de tránsito, la policía se la perdió y ahora el Estado deberá comprarle una

El hecho se produjo en Mendoza.

Video: una influencer grabó el saqueo de un camión en Mendoza y se hizo viral

Rating Cero

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Tanto amor no me cabe, publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad.

Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad

últimas noticias

Milei junto a sus funcionarios más cercanos.

Milei comienza la semana con una reunión de Gabinete para dar una señal de unidad ante el escándalo de Adorni

Hace 11 minutos
Lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Alerta amarilla en el AMBA: lluvia y vientos fuertes para empezar la semana

Hace 13 minutos
Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo justificó los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios del Gobierno: "No hay nada ilegal"

Hace 46 minutos
La media de edad se sitúa en los 36 años y destaca una presencia femenina superior al 30%.

Ya son más de un millón las personas que trabajan como delivery o choferes de aplicación en Argentina

Hace 49 minutos
Escuela Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.

Santa Fe: cómo es el protocolo para que la escuela de San Cristóbal retome las clases tras el ataque a tiros

Hace 58 minutos