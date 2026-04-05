Abrieron una investigación en Santiago del Estero contra el padre de Agostina Páez

El empresario Mariano Páez fue filmado haciendo los mismos gestos racistas por los que su hija fue acusada y quedó retenida en Brasil durante dos meses. Ahora, por iniciativa del Ministerio Fiscal Público santiagueño, será investigado para determinar si existe delito o no.

A raíz de las escandalosas imágenes que salieron a la luz del padre de la abogada argentina retenida en Brasil por gestos racistas, Agostina Páez , el Ministerio Pública Fiscal de Santiago del Estero inició una investigación de oficio contra el empresario Mariano Páez tras la viralización de un video.

De acuerdo a lo que se detalló en la página oficial del Ministerio provincial, la fiscal Victoria Ledesma, dispuso “el inicio de una investigación de oficio luego de tomar conocimiento de un video difundido en distintos portales de acceso público”, en el que Páez “habría realizado manifestaciones vinculadas a posibles conductas que podrían encuadrar en delitos de acción pública”.

De esta manera, la funcionaria pública ordenó la apertura de una información sumaria con el objetivo “de establecer la existencia o no de ilícitos penales , tomando como punto de partida el contenido del material audiovisual que se encuentra en circulación y que ha tomado estado público”, agregaron.

Por otra parte, señalaron que la medida fue adoptada a partir del conocimiento “directo del contenido del video viralizado, en cumplimiento del deber legal de promover la acción penal cuando se advierten indicios de posibles delitos de acción pública ”.

La filmación habría ocurrido en un bar de Santiago del Estero durante la bienvenida de Agostina Páez tras su regreso a Argentina. En el mismo, Mariano Páez aparece junto a su pareja, Stefany Budan, e invitados, imitando movimientos simiescos como los que su hija realizó en Río de Janeiro y que estuvieron en el centro de su causa judicial en Brasil. "Soy empresario, millonario y usurero" , señaló al momento mientras era grabado y se ponía las manos bajo sus axilas, simulando el salto de un mono.

Sin embargo, tras la viralización, durante una entrevista en LN+, el hombre denunció que fue amenazado con que iban a difundir un video suyo haciendo gestos racistas si no abonaba una suma de $5 millones.

"El video está trucado, están mintiendo. Me acaban de pasar a la mañana a mí. Yo no entiendo tanta maldad de la gente, tanto odio. El video está hecho, no sé cómo lo hicieron. Yo digo que está hecho con inteligencia artificial", señaló el papá de Agostina.

La abogada de Agostina Páez advirtió que el video de su padre podría complicar la situación judicial en Brasil

El caso de Agostina Páez sumó en las últimas horas una nueva polémica. A pocos días de su regreso a la Argentina tras haber estado detenida en Brasil por realizar gestos racistas, se viralizó un video en el que su padre aparece repitiendo conductas similares, lo que generó un fuerte impacto mediático y reavivó el debate en torno a la causa.

En ese contexto, la abogada de la joven, Carla Junqueira, se refirió al tema en C5N y dejó en claro que la situación genera preocupación en la estrategia de defensa. “Se complicó el caso”, reconoció.

Sin embargo, desde el plano estrictamente jurídico intentó llevar calma: “Desde el punto de vista jurídico, no debería poder complicarse porque está cerrada la parte probatoria. Es un tercero ajeno al proceso. Ya terminó la parte de alegatos finales”, explicó.