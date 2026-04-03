Nuevo escándalo con la familia de Agostina Páez: filmaron a su padre haciendo gestos racistas

El hecho ocurrió en Santiago del Estero cuando Mariano Páez fue interpelado por un grupo de personas, al consultarle si el Estado fue quien pagó la caución de u$s18 mil para la liberación de su hija en Brasil. Horas más tarde, se defendió al denunciar que "el video está hecho con IA": "Me amenazaron con difundirlo sino pagaba $5 millones".

Un nuevo escándalo salpica a Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por racismo y liberada luego bajo caución: su padre, Mariano Páez fue filmado realizando los mismos gestos discriminatorios en un bar de Santiago del Estero.

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A pocas horas de que su hija regrese a la provincia donde es oriunda, el hombre vivió una particular situación durante la noche del viernes al ser interpelado por un grupo de personas y consultarle si el Estado fue quien pagó los u$s18 mil dictaminados por la Justicia de Río de Janeiro, que permitieron la vuelta de la joven al país. "Soy empresario, millonario y usurero" , señaló al momento mientras era grabado y se ponía las manos bajo sus axilas, simulando el salto de un mono.

El video fue difundido por el diario Info del Estero y generó el rechazo inmediato en redes sociales. En el mismo, puede escucharse la pregunta inicial de " si el Estado lo ha puesto". " No", responde el padre de Agostina. Al momento le reiteran: "El Estado ha dicho que lo ha puesto". "Para mí, Zamora me da asco", expresa el empresario, visiblemente afectado y con dificultades para el habla.

"No hablo de la provincia, hablo de la Nación", le detallan. Fue en ese momento en el que Mariano Páez logra afirmar: "Asco, a todo el Estado y la política. Soy empresario, millonario y usurero". A lo siguiente, ya con la cámara en alto, se lo puede ver agregar: "Y narco, narco, narco en privado".

Continúa el escandalo: El padre de Agostina Páez haciendo los gestos que hizo su hija en Brasil. #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/dun1etKkAx

El hombre brindó una entrevista esté viernes en LN+ donde denunció que fue amenazado con que iban a difundir un video suyo haciendo gestos racistas sino abonaba una suma de $5 millones.

"El video está trucado, están mintiendo. Me acaban de pasar a la mañana a mi. Yo no entiendo tanta maldad de la gente, tanto odio. Me dijeron 'pagame $5 millones sino lo publico'. Yo obvio le dije que no, que hagan lo que quieran. El video está hecho, no sé como lo hicieron. Yo digo que está hecho con inteligencia artificial", señaló el papá de Agostina.

Si bien reconoció que estuvo en el bar de Santiago del Estero, remarcó que el no hizo los gestos racistas: "Estoy 100 seguro de eso".

La reacción de Agostina Páez al video de su padre haciendo gestos racistas

La abogada realizó compartió una historia en su perfil de Instagram donde calificó lo ocurrido como "lamentable" y "lo repudio".

"Siento la necesidad de aclarar algunas cosas. No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo. Él estuvo presente y me acompañó en el momento difícil que pasé, pero no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos", señaló Agostina en un primer momento.

Luego aclaró que "Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones".

agostina páez posteo redes sociales

"Hoy estoy enfocada en reconstruirme, después de los meses difíciles que me tocó atravesar. Hay situaciones que no tienen que ver conmigo, y es muy triste. Gracias a quienes me acompañan y entienden. No se termina más esta pesadilla. Qué horror", completó.