5 de abril de 2026 Inicio
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La abogada de Agostina Páez advirtió que el video de su padre podría complicar la situación judicial en Brasil

Carla Junqueira, letrada que lleva adelante la causa en el país vecino, advirtió que, aunque el episodio no forma parte de la causa, el efecto en la opinión pública y en la mirada del juez podría complicar el desenlace del caso.

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La abogada de Agostina Páez advirtió que el video de su padre podría impactar en su situación judicial en Brasil

El caso de Agostina Páez sumó en las últimas horas una nueva polémica. A pocos días de su regreso a la Argentina tras haber estado detenida en Brasil por realizar gestos racistas, se viralizó un video en el que su padre aparece repitiendo conductas similares, lo que generó un fuerte impacto mediático y reavivó el debate en torno a la causa.

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En ese contexto, la abogada de la joven, Carla Junqueira, se refirió al tema en C5N y dejó en claro que la situación genera preocupación en la estrategia de defensa. “Se complicó el caso”, reconoció.

Sin embargo, desde el plano estrictamente jurídico intentó llevar calma: “Desde el punto de vista jurídico, no debería poder complicarse porque está cerrada la parte probatoria. Es un tercero ajeno al proceso. Ya terminó la parte de alegatos finales”, explicó.

A pesar de ello, la letrada puso el foco en un factor clave: el peso de la opinión pública. “Esto cambia la opinión pública. El juez no debería responder a clamores sociales. Pero este no es un caso donde se tenga en consideración sólo lo técnico jurídico. Es un caso que responde a demandas sociales”, sostuvo.

En esa línea, reveló la postura de la querella en Brasil, que ya expresó su malestar por la situación: “Manifestaron que el hecho de que ella haya vuelto a la Argentina provoca una percepción de impunidad en la sociedad y que significa un quiebre a la agenda de combate antirracista en Brasil. Consideran que este caso hace que la legislación quede ineficaz”.

Para Junqueira, esos planteos podrían tener incidencia: “Pueden ser argumentos que considere el juez”. El impacto del video también fue analizado desde su dimensión simbólica. “Las imágenes generaron una sensación de impotencia. Provocó lo que el Poder Judicial intenta evitar, que es la impunidad. Vamos a tener que manejar este tipo de situación siendo por el lado del derecho”, afirmó.

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Respecto a las posibilidades de acción legal, la abogada fue categórica sobre los límites jurisdiccionales: “Esto ocurrió dentro de la jurisdicción argentina con un argentino. No puede hacer nada Brasil con eso”.

En paralelo, reveló la reacción de su defendida ante la difusión del video: “Agostina está enojada. Se enojó un montón con su papá. No lo podía creer. La tomó de sorpresa. Se enteró por la prensa de los hechos”.

El episodio también tuvo repercusión internacional. “Toda la prensa brasileña está comentando los hechos diciendo que esto sería una prueba de que el pedido de disculpas de Agostina no sería honesto”, agregó.

Mientras tanto, el padre de la joven aseguró públicamente que el video fue manipulado con Inteligencia Artificial. No obstante, su pareja desmintió esa versión y reconoció que las imágenes son reales, al tiempo que indicó que el hecho ocurrió cuando el hombre estaba bajo los efectos del alcohol.

En este escenario, la estrategia de la defensa se centra en aislar responsabilidades. “Yo estoy concentrada en que las acciones del padre no la afecten a ella”, subrayó Junqueira, quien insistió en un principio básico: “Ella no puede responsabilizarse por las acciones de los padres”.

De todos modos, admitió que el panorama se volvió más complejo: “Si la querella presenta algo en alegatos finales y se tiene algún tipo de fallo que sea peor al que esperamos por este video, tenemos que apelar”.

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