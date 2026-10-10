El obispo Colombo, sobre la visita del papa León XIV: "Que fortalezca la esperanza del pueblo"

Desde el Vaticano, habló el titular de la Conferencia Episcopal Argentina sobre el viaje del Sumo Pontífice a la Argentina en noviembre, cuando visitará la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján.

El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo habló con C5N semanas antes de la visita del papa León XIV al país y aseguró que su arrio va a servir para fortalecer "la esperanza del pueblo". Además brindó detalles sobre cómo continúan trabajando la Iglesia junto al gobierno para definir el operativo antes de su llegada.

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El papa León XIV pisará suelo argentino el domingo 8 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján a lo largo de cuatro jornadas cargadas de misas, encuentros y gestos hacia distintos sectores de la sociedad.

Será la primera vez que un Papa visite el país desde el paso de Juan Pablo II, en abril de 1987. La escala argentina forma parte de una gira sudamericana que también incluye Uruguay y Perú, y que el pontífice cerrará en Lima.

Desde el Vaticano, Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, habló sobre la visita del Papa al país: “Le ponemos todas las fichas a este encuentro. Tiene que ver con un renacimiento para el pueblo” En vivo en https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/3rTDgy02De

Desde Roma, Colombo habló con la corresponsal de C5N en Italia, Pamela Francescato , sobre su visita a Italia en el marco del un encuentro sobre familia que convocó el Papa a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo, junto a 115 obispos, demás de 20 familias representadas y numerosos expertos. "Estamos abordando la temática de la realidad familia hoy a 10 años del texto del papa francisco la alegría del amor ", explicó.

La periodista le consultó a Colombo sobre los dichos del gobierno de Javier Milei para mantener al margen las críticas del arzobispo Jorge García Cuerva a lo que respondió "no hay crisis estamos trabajando muy bien desde hace bastante tiempo ya los distintos sectores en todo lo que se refiere a la visita del papa estamos muy contentos" .

Y remarcó que "estamos trabajando mucho para que esta visita del Papa fortalezca la esperanza del pueblo argentino". Además habló sobre la agenda del sumo pontífice en noviembre: "Le ponemos todas las fichas este encuentro que sabemos tiene que ver con una suerte de renacimiento espiritual del pueblo argentino, no solo los católicos, sino como esperanza para todos los sectores, de finalmente animarnos a dialogar con confianza y entusiasmo. Va todo muy bien, hay que seguir trabajando".

La agenda del Papa en Argentina: martes 10 de noviembre

El martes estará dedicado principalmente a Córdoba. León XIV partirá a las 7:30 desde Aeroparque y llegará a la capital provincial a las 9.

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, a las 15:15, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 18:10. Más tarde, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La agenda del Papa en Argentina: miércoles 11 de noviembre

La última jornada de León XIV en la Argentina comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10, el Papa viajará a Luján para celebrar una misa en el predio ubicado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Luego regresará a Buenos Aires. A las 13:30 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a las 14 partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará su gira latinoamericana.