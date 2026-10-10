Micros llenos, viajar por el día y dormir en casas de retiro: historias de fe por el Papa León XIV

Dicen que la fe mueve montañas: con la esperanza como bandera, una enorme cantidad de fieles viajarán desde distintos puntos del país para hacerse presentes durante el paso del Sumo Pontífice por el país.

Del 8 al 11 de noviembre, el papa León XIV llevará adelante una visita histórica en Argentina y encabezará misas en la Basílica de Luján, en Córdoba y en la Catedral Metropolitana. Para esos días se espera una movilización sin precedentes, que se estima podría superar los 5 millones.

Alentados por la noticia de que el lunes 9 será feriado nacional, fieles de todo el país ya se preparan para el viaje para ver al Sumo Pontífice. Historias cargadas de fe, entusiasmo y devoción.

Anahí llegará a Buenos Aires desde Bariloche. Integrante del espacio Mujeres de Fe, habló mano a mano con C5N y contó cómo recibió la noticia de la visita del Papa: "Nos tomó de sorpresa, pero de mí parte me pone muy feliz poder estar ahí, me ilusiona mucho porque sé que va a ser un momento realmente emocionante".

La Basílica de Luján será uno de los epicentros de la visita del Papa.

La mujer relató que la propuesta llegó por parte del grupo de Neuquén, y a pesar de que muchas no pueden viajar por cuestiones laborales, irán dos "enviadas" desde Bariloche acompañando a las cinco ya confirmadas de Neuquén.

Sobre su estadía, Anahí detalló: "Nos vamos el 8 de noviembre y nos volvemos el 12. Nos vamos a quedar en la casa de retiros espirituales Villa del Huerto, en Luján".

Las Mujeres de Fe en un retiro en Neuquén.

Alejandra La Paz, de la Pastoral Misionera de la Diócesis de Neuquén, por su parte, afirmó que "desde que nos enteramos que el Papa vendría a la Argentina, nos comunicamos con los transportes para pedir presupuesto y ya ponernos en marcha con las áreas de la IAM Infancia y Adolescencia Misionera, Grupos Misioneros y Familias Misionera y llenamos un colectivo. Y ante la demanda tuvimos que contratar otra unidad".

Millones de peregrinos que viajarán a ver al papa León XIV.

En total, se trata 120 personas de varias comunidades de la ciudad y el interior del Neuquén que se embarcarán en la travesía "con mucho amor y esfuerzo".

En cuanto a su itinerario, contaron que viajarán hacia Luján el 9 de noviembre para llegar el 10 mañana. "Mucha gente no conoce la Basílica y les gustaría poder estar y rezar, aunque no sabemos si vamos a poder. El 11 participaremos de la misa de las 10 hs, estaremos solo un día en la escuela de la Congregación Vicentina a unas 7 cuadras de la Basílica, que nos reciben con mucho cariño.

Las Mujeres de Fe de Bariloche.

Y hablan de esfuerzo porque, según define La Paz: "Es único en la vida de un católico la posibilidad de ver y tener la gracia de estar tan cerca del sucesor de Pedro. Mucha gente mayor de las comunidades nos dice: 'No sé si tendré otra vez la oportunidad de ver a un Papa'".

Por eso, las expectativas para esta maratón de sensaciones son altas: "Sabemos que nos vamos a encontrar con un millón de personas, pero queremos ser parte de este evento único que nos trae esperanza, paz, y unidad para nuestro pueblo argentino que tanto lo necesita".

La visita del papa León XIV llena de expectativas a los católicos.

Santa Fe: una provincia que le hace honor a su nombre

El catequista Juampi Pagliero aseguró que viven este momento "con mucha alegría y también con mucha expectativa ya que hace 39 años que no sucedía de que venga un Papa a nuestro país. Los preparativos comenzaron hace un tiempo donde las comunidades parroquiales ya iban organizando tema colectivos, lugares donde hospedarse y sobre todo, el clima de oración que suscita en cada misa, era -y es- notable".

El creador de contenidos contó detalles de la organización para poder viajar a conocer a León XIV. "En nuestro caso, vamos como grupo de Pastoral Digital, entre otros, pero personalmente, enterarme luego de rumores de que es oficial que el Papa León viniera a la Argentina fue muy emocionante, porque si bien tuve la posibilidad de verlo en el Jubileo en Roma, tenerlo en nuestro país es algo que sin dudas marcará un antes y un después en muchos aspectos, sobre todo, porque uno es consciente de que nunca sabe cuándo será la próxima visita y en qué etapa de mi vida me encontrará".

El licenciado en kinesiolofia y fisiatria reflexionó sobre la chance única de contar con la presencia del máximo líder católico en Argentina: "Algo que resuena en mi corazón es este pensamiento: ‘No se tienen 26 años todos los años, por eso haré lo posible para vivirlo al máximo’'. Podría decir que esto es el motor de mi preparación, predisponer mi corazón para que Jesús obre en esta visita".

Pagliero, quien tiene más de 150.000 seguidores su cuenta de Instagram @elrincondelcatolico, contó que viajarán más de 100 personas provenientes de distintas localidades de Santa Fe y estarán desde el 9 hasta el 11 principalmente en Buenos Aires: desde la misa, vigilia y posterior misa en Luján. "Lo lindo es justamente eso: que se van sumando personas de distintos lugares con el mismo deseo de encontrarnos y vivir juntos esta experiencia única para nuestra fe y nuestro país".

"Tenemos muchísima expectativa. Creo que para nosotros significa, ante todo, una oportunidad de encuentro con el Santo Padre, con nuestros hermanos en la fe, y con aquellos que quizás están dando una nueva oportunidad a la Iglesia, recordando la importancia del Papa Francisco sobre aquellos que se sentían excluidos y que hoy en día, por sus palabras y ternura que habla de Evangelio, se han acercado un poco más. Poder vivir este momento juntos, como comunidad, y también llevar con nosotros las intenciones y las esperanzas de muchas personas que quizás no puedan ir", reconoció.

Parte del grupo santafesino que integra la Diócesis. Gentileza Juampi Pagliero

La visita de León XIV moverá más de cinco millones de personas dentro de nuestro país. Pagliero destacó que "para la comunidad católica es un momento muy significativo porque nos permite encontrarnos, renovar nuestra fe y sentirnos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y personalmente creo que hay momentos que uno sabe que va a recordar durante mucho tiempo. Este es uno de ellos".

"Para finalizar, mi última reflexión, es que uno siempre tiene expectativas altas cuando se trata de estos eventos masivos en la Iglesia… pero nunca son suficientemente altas como para igualar todo lo que Dios puede darnos en estos encuentros. Mi deseo, es dejarnos sorprender y abrazar por la ternura del Papa León, que tanto nos habla del amor y ternura de Dios", concluyó.

En La Rioja tampoco se quieren perder la visita del Papa

Eli Albrieu integra la diócesis de La Rioja, desde donde se preparar para la llegada del papa León XIV con mucha emoción: "Lo hacemos con este lema tan hermoso que es: 'Bienvenidos todos, vayan y anuncien', que desde ya nos convoca a la misión a ponernos en camino y seguir en este tono sinodal donde todos somos importantes y somos escuchados desde la diócesis".

En cuanto a la logística para llegar a Córdoba el grupo se trasladará en diferentes micros organizados por parroquias, movimientos y comunidades, quienes se dividirán entre voluntarios y medios de prensa. Algunos optarán por hospedarse y otros valientes viajarán en el día para estar presentes.

En su charla con C5N, Albrieu contó cuán significativo es para la diócesis la posibilidad de tener al Papa en el país: "Tenemos muchas expectativas ya que para muchos es la primera vez que este evento nos reúne. Él hizo el logotipo de esta visita, que tiene la cruz en el centro. Es Cristo que nos convoca, él es el centro: a él vamos y venimos".

La coordinadora citó al Cardenal Rossi, quien dijo que "quizás esta visita es un regalo al papa Francisco, para continuar con aquello que él empezó y que la iglesia empezó hace tantos años. Representa para todos un mensaje de unidad de que la iglesia es una y fue fundada por Cristo. A él lo seguimos, él es el que nos invita y somos todos bienvenidos".

En La Rioja tampoco se quieren perder la visita del Papa.

"Especialmente en La Rioja, estamos viviendo el jubileo por los 50 años del martirio de los beatos Enrique, Wenceslao Carlos y Gabriel: este tiempo de gracia bajo el eslogan "pascua riojana, alegría del pueblo" nos ha regalado mucha oración. Será un encuentro de reflexión porque La Rioja es tierra del Tinkunaco, que significa tierra del Encuentro".

Al pensar en lo que se viene en el próximo mes de noviembre, Albrieu comentó que "este acontecimiento nos ha invitado a pensar muchos problemas sociales que hoy atravesamos y a tener la mirada que la doctrina social de la Iglesia propone ayudarnos entre todos que nadie quede excluido".

Por eso, aseguró que se preparan "con mucha alegría y entusiasmo, como hemos vivido este año jubilar en la provincia de La Rioja. El papa León pone en mirada en lo humano en el valor de la persona de mirarse de abrazarse de los rostros cercanos, y creemos que eso en nuestra provincia lo estamos promoviendo".