Cuánto sale un alojamiento en Luján para la visita del Papa León XIV

La expectativa por la llegada del Sumo Pontífice dispara las consultas y genera un escenario inesperado para miles de fieles que planean viajar.

La llegada del Papa León XIV a Luján genera una enorme expectativa entre los fieles que planean viajar para participar de uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año. La ciudad bonaerense se prepara para recibir una multitud de peregrinos y visitantes.

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En este contexto, la demanda de alojamientos en Luján comenzó a transformar el mercado turístico local, con un fuerte incremento de las búsquedas y nuevas alternativas de hospedaje para quienes desean permanecer en la ciudad durante la visita papal.

El Papa León XIV visitará Luján el miércoles 11 de noviembre de 2026 , según el cronograma oficial difundido por el Vaticano. El pontífice celebrará una misa a las 10 de la mañana en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se espera una convocatoria multitudinaria.

La visita formará parte de su viaje apostólico a la Argentina, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires , Córdoba y Luján. La celebración en el santuario mariano será uno de sus últimos compromisos antes de partir hacia Lima , Perú , ese mismo miércoles a las 14 .

La magnitud del acontecimiento también moviliza a las autoridades nacionales. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó un amplio operativo para las actividades del pontífice y afirmó: “Estamos esperando un aforo de siete millones de personas”, en referencia al conjunto de la visita a la Argentina.

Mientras tanto, la organización avanza con los preparativos para recibir a los peregrinos. Según informó Vatican News, desde el 8 de octubre están previstos los formularios de inscripción para fieles y voluntarios en la plataforma oficial de la visita, donde también se publicará información sobre accesos y celebraciones.

Los precios de los alojamientos en Luján para la visita del Papa León XIV

Los precios de los alojamientos en Luján registran diferencias significativas ante la llegada del pontífice. Según diferentes relevamientos, una habitación doble cuesta habitualmente entre $100.000 y $150.000 por noche, pero para las fechas de noviembre se publicaron opciones de $1.580.000 por dos noches para dos adultos, con impuestos incluidos.

Las tarifas más elevadas corresponden a propiedades completas. Entre las ofertas relevadas aparece una casa de aproximadamente 160 metros cuadrados, con dos dormitorios, dos baños, sala de estar y cuatro camas, publicada por alrededor de $6 millones para el período de la visita papal. Se trata de precios anunciados, sujetos a disponibilidad y posibles modificaciones.

Para la semana del 8 al 12 de noviembre de 2026, coincidente con la visita del Papa León XIV a Luján, algunos alquileres temporarios por noche alcanzan valores extraordinarios. Según otro rastreo de precios, un departamento ubicado a 350 metros del centro se ofrece por US$4.800 diarios, mientras que una casa para cuatro adultos, a 700 metros de la Basílica, cuesta US$5.760 por noche. Otra vivienda con estacionamiento aparece publicada a US$6.480 diarios.

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Los precios más elevados llegan a US$16.000 por una sola noche, según Infobae, en propiedades cercanas a la Basílica. La periodista Belén Escobar destacó que “no son muy lujosas”, sino “casas bastante comunes”. Por otra parte, en Mercado Libre figura una casa quinta a ocho kilómetros del santuario por $2.500.000 para la estadía del 9 al 12 de noviembre, equivalente a unos $833.333 por noche si se divide el precio total entre tres noches. Son valores publicados, no reservas confirmadas.

La presión sobre el hospedaje también se refleja en las búsquedas: según datos de Booking, el interés por alojamientos en la ciudad aumentó un 1.803% para el período del 8 al 11 de noviembre. Ante este escenario, algunos hoteles aguardaban definiciones sobre el operativo de seguridad antes de habilitar sus reservas.

Como novedad, el 7 de octubre la Municipalidad de Luján anunció un portal oficial de servicios para consultar hospedajes, campings y estacionamientos. La plataforma servicios.lujan.gob.ar reúne 143 alojamientos publicados en la ciudad y sus alrededores. El municipio aclaró que “la comisión no gestiona reservas ni pagos”, por lo que las contrataciones deben acordarse directamente con cada prestador.