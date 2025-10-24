IR A
IR A

La Joaqui contó la verdad sobre su pelea con la China Suárez: "Cada una fluyó"

La cantante rompió el silencio respecto al final de su amistad con la actriz, luego de mostrarse muy juntas a través de las redes sociales y desmintió rumores de peleas.

La Joaqui y la China Suárez contiúan distanciadas.

La Joaqui y la China Suárez contiúan distanciadas.

Redes sociales

La relación entre La Joaqui y la China Suárez se demostraba a través de las redes sociales con imágenes y videos muy juntas, pero de un momento para otro, se distanciaron. Por ese motivo, se empezó a rumorear sobre una pelea, la cual desmintió la referente del RKT.

Yanina Latorre lanzó una repudiable sugerencia para la China Suárez.
Te puede interesar:

La repudiable sugerencia de Yanina Latorre para la China Suárez: "Mauriño atendela que se aburre"

Ante la pregunta directa en Cortá por Lozano sobre su relación de amistad y si fue por un hombre en el medio, ella lo negó. “No, eso no pasó. Yo con el pibe (Ecko) ni salí”, aclaró y agregó: “Uno a veces se desvincula. Vas creciendo y vas teniendo gustos distintos”.

Pero, hace algunos días en LAM, volvió a referirse al tema y respondió con una metáfora: "No pasó nada. Uno va cambiando de gustos. A vos te gusta el pádel y a mí me gusta el golf y, tal vez, nuestros momentos los compartíamos en pádel y ahora yo voy a golf y no tengo tiempo”.

China Suárez y La Joaqui

“¿Qué código rompió ella como amiga? Ninguno, ninguno, ninguno. Cada una fluyó para sus lados y sus lugares, pero está la mejor”, concluyó la participante de MasterChef Celebrity.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity.

Qué es Tatiana: la indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

La China Suárez dejó de seguir a Pampita en Instagram.
play

Pampita le respondió a la China Suárez: "No hay una rispidez entre nosotras"

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

Emotivo recibimiento a Moria Casán en el Nacional Buenos Aires.

Moria Casán revolucionó el centro de estudiantes del colegio Nacional Buenos Aires

C5N transmitirá en vivo el Martin Fierro de Cable.

C5N transmitirá en vivo los premios Martín Fierro de Cable

últimas noticias

La madre de Lourdes habló con la prensa tras la aparición de su hija. 

Habló la mamá de Lourdes Fernández tras su aparición: "Está re enojada conmigo"

Hace 5 minutos
La Joaqui y la China Suárez contiúan distanciadas.

La Joaqui contó la verdad sobre su pelea con la China Suárez: "Cada una fluyó"

Hace 46 minutos
Atención conductores: este requisito establece si pasás o no la VTV

Atención conductores: este requisito establece si pasás o no la VTV

Hace 48 minutos
Donald Trump. 

Trump anunció que Estados Unidos hundió a un nuevo buque de narcotraficantes

Hace 56 minutos
¿Nuevo estándar de longevidad?: conoce el simple ejercicio que mejora la salud y reduce el riesgo de muerte.

Este simple ejercicio extiende la longevidad y reduce el riesgo de muerte principalmente en mujeres: cuál es

Hace 1 hora