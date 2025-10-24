La Joaqui contó la verdad sobre su pelea con la China Suárez: "Cada una fluyó" La cantante rompió el silencio respecto al final de su amistad con la actriz, luego de mostrarse muy juntas a través de las redes sociales y desmintió rumores de peleas.







La Joaqui y la China Suárez contiúan distanciadas. Redes sociales

La relación entre La Joaqui y la China Suárez se demostraba a través de las redes sociales con imágenes y videos muy juntas, pero de un momento para otro, se distanciaron. Por ese motivo, se empezó a rumorear sobre una pelea, la cual desmintió la referente del RKT.

Ante la pregunta directa en Cortá por Lozano sobre su relación de amistad y si fue por un hombre en el medio, ella lo negó. “No, eso no pasó. Yo con el pibe (Ecko) ni salí”, aclaró y agregó: “Uno a veces se desvincula. Vas creciendo y vas teniendo gustos distintos”.

Pero, hace algunos días en LAM, volvió a referirse al tema y respondió con una metáfora: "No pasó nada. Uno va cambiando de gustos. A vos te gusta el pádel y a mí me gusta el golf y, tal vez, nuestros momentos los compartíamos en pádel y ahora yo voy a golf y no tengo tiempo”.

China Suárez y La Joaqui Instagram

“¿Qué código rompió ella como amiga? Ninguno, ninguno, ninguno. Cada una fluyó para sus lados y sus lugares, pero está la mejor”, concluyó la participante de MasterChef Celebrity.