Este simple ejercicio extiende la longevidad y reduce el riesgo de muerte principalmente en mujeres: cuál es

¿Nuevo estándar de longevidad?: conoce el simple ejercicio que mejora la salud y reduce el riesgo de muerte. Pexels

Solo 4.000 pasos al día, uno o dos días a la semana, reducen el riesgo de muerte en mujeres mayores hasta un 26%.

Salud cardiovascular: caminar esta cantidad también disminuye el riesgo de enfermedades del corazón en 27%.

Hábito fácil de incorporar: no hace falta ejercitarse todos los días; incluso un par de días a la semana aporta grandes beneficios.

Mayor impacto con constancia: alcanzar los 4.000 pasos tres o más días a la semana puede reducir el riesgo de mortalidad hasta un 40%.

¿Nuevo estándar de longevidad? Conoce el simple ejercicio que mejora la salud y reduce el riesgo de muerte en mujeres mayores. Caminar puede ser más poderoso de lo que pensamos.

El estudio, realizado por investigadores del Mass General Brigham en Boston, analizó a 13.547 mujeres mayores con una edad promedio de 71 años. Todas llevaron rastreadoras de actividad durante una semana entre 2011 y 2015 y Tras 11 años de seguimiento, murieron 1.765 participantes (13%) y 781 (5%) desarrollaron enfermedades cardiovasculares.

La autora principal, Rikuta Hamaya, señala que incluir conteo de pasos en las directrices de actividad física podría tener un impacto significativo en la salud de las mujeres mayores. “Si podemos promover dar al menos 4.000 pasos una vez por semana en mujeres mayores, podríamos reducir la mortalidad y el riesgo de enfermedades cardiovasculares en todo el país”, afirma Hamaya.

salud Expertos en saluda explican cómo debés caminar para ganar años de vida. Pixabay

Cuál es el ejercicio clave para extender la longevidad Un nuevo estudio reveló que dar al menos 4.000 pasos diarios, incluso solo una o dos veces por semana, reduce significativamente el riesgo de muerte y enfermedades cardiovasculares en mujeres mayores. Beneficios de caminar 4.000 pasos Menor riesgo de mortalidad : Las mujeres que alcanzan este número de pasos uno o dos días por semana presentan un 26% menos de riesgo de muerte, y hasta un 40% si lo hacen tres o más días.

: Las mujeres que alcanzan este número de pasos uno o dos días por semana presentan un 26% menos de riesgo de muerte, y hasta un 40% si lo hacen tres o más días. Salud cardiovascular : El mismo grupo tiene un 27% menos de riesgo de desarrollar enfermedades del corazón en comparación con quienes no alcanzan los 4.000 pasos.

: El mismo grupo tiene un 27% menos de riesgo de desarrollar enfermedades del corazón en comparación con quienes no alcanzan los 4.000 pasos. Fácil de incorporar: No hace falta ejercitarse a diario; incluso un par de días a la semana con 4.000 pasos generan beneficios apreciables. Datos del estudio Establece metas realistas: comenzar con 4.000 pasos a la semana es más accesible que intentar 10.000 de golpe.

Aprovecha los momentos cotidianos: subir escaleras, pasear al perro o caminar mientras hablas por teléfono suma pasos sin esfuerzo extra.

Monitorea tu progreso: un rastreador de actividad puede motivar y ayudar a mantener la constancia.