Misterio en Chubut: la desalentadora hipótesis sobre los jubilados desaparecidos El ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz, aseguró que "el transcurso de los días y los rastrillajes nos dieron resultados infructuosos, entonces se empieza a tomar más fuerza la hipótesis del homicidio, un robo que salió mal". También descartó que las huellas encontradas durante la búsqueda pertenecían a unos runners.







Continúan la búsqueda de la pareja de jubilados.

Continúa la investigación y los rastrillajes por la pareja de jubilados desaparecida en Chubut, desde hace más de 10 días, el ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz, brindó detalles sobre la teoría que cobró relevancia en las últimas horas tras la búsqueda infructuosa: "Empieza a tomar más fuerza la hipótesis de homicidio, un robo que salió mal".

Una de las últimas pistas fue un llamado anónimo a la línea 134, donde una persona alertó sobre un aparente intento de robo en la zona de Rocas Coloradas, lugar donde desaparecieron Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales.

"Sí, aparentemente un robo armado, una agresión armada, eso surge de un llamado a la línea 134, que es la línea de Nación", expresó el ministro, sin embargo, aclaró que "esta línea tiene como característica que está anonimizada la llamada y eso no va a variar, va a ser siempre anónima".

En diálogo con Radio Splendid, el funcionario brindó detalles sobre la zona de búsqueda: "El área en conflicto es Las Rocas Coloradas, desde Las Rocas Coloradas hasta Puerto Víceres, el lugar donde hemos estado trabajando".

A pesar de esto, con el correr de los días pareciera que la esperanza que encontrarlos con vida comienza a desaparecer. Los rastrillajes "son infaustas y malas noticias porque recorrimos toda la zona del primer refugio hasta la escollera y no hubo ninguna novedad relevante", añadió en diálogo con La Nación. "Cuando pasa el tiempo, la hipótesis de la pérdida accidental puede mutar hacia un posible homicidio, pero hasta ahora no hay evidencia que indique intervención de terceros", cerró el Ministro.